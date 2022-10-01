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8
11 gün sonra cansız bedenleri bulundu! Bırakılan not şüpheleri arttırdı

2022-10-01 11:08:51
11 gün sonra cansız bedenleri bulundu! Bırakılan not şüpheleri arttırdı

#1
Foto - 11 gün sonra cansız bedenleri bulundu! Bırakılan not şüpheleri arttırdı

#2
Foto - 11 gün sonra cansız bedenleri bulundu! Bırakılan not şüpheleri arttırdı

#3
Foto - 11 gün sonra cansız bedenleri bulundu! Bırakılan not şüpheleri arttırdı

#4
Foto - 11 gün sonra cansız bedenleri bulundu! Bırakılan not şüpheleri arttırdı

#5
Foto - 11 gün sonra cansız bedenleri bulundu! Bırakılan not şüpheleri arttırdı

#6
Foto - 11 gün sonra cansız bedenleri bulundu! Bırakılan not şüpheleri arttırdı

#7
Foto - 11 gün sonra cansız bedenleri bulundu! Bırakılan not şüpheleri arttırdı

Araç sahipleri merak ediyordu! Petrol fiyatlarına ilişkin son sözü söylediler! İşte o rakam
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Araç sahipleri merak ediyordu! Petrol fiyatlarına ilişkin son sözü söylediler! İşte o rakam

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Edi Rama: Bayraktar TB2'ler çok yakında hizmete girecek
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Tahsin Ertuğruloğlu: Rumların silahlanma faaliyetlerine Türkiye ile misliyle karşılık vereceğiz

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, "Rumların, ABD'nin silah ambargosunu kaldırmasının ardından yapacakları silahlanma faaliyetlerine..
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