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Yaşam
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100 yıllık değirmen böyle ayağa kalktı

2024-05-01 15:24:45
100 yıllık değirmen böyle ayağa kalktı

Amasya'da bulunan değirmen devlet desteğiyle restore edildi.

#1
Foto - 100 yıllık değirmen böyle ayağa kalktı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bulunan 100 yıllık su değirmeni, devletin desteğiyle yapılan restorasyon çalışmasıyla ayakta kalarak yeni yüzyıla tutundu. 60 yaşındaki Yaşar Dokgöz'ün emeğiyle tahılları öğüten asırlık değirmen, bu geleneğin yöredeki son örneği olarak zamana direniyor.

#2
Foto - 100 yıllık değirmen böyle ayağa kalktı

İlçe merkezine 2 kilometre mesafedeki Sekü köyünde Yedi Değirmenler mevkiinde bulunan asırlık su değirmeni, bu kadim geleneğin bölgede ayakta duran tek temsilcisi olarak kayıtlara geçti. Dereden sağlanan suyun gücüyle çevirdiği taşa dökülen tahılları öğüten değirmen Gümüşhacıköy Kaymakamlığı'nın 2017 yılında yaptırdığı restorasyon çalışmasıyla elden geçirilerek hizmet vermeyi sürdürdü.

#3
Foto - 100 yıllık değirmen böyle ayağa kalktı

Çocukluğundan bu yana aile yadigarı değirmende çalıştığını belirten değirmenci Yaşar Dokgöz, “Mesleği babamdan öğrendim. Buğday, arpa, mısır gibi tahılları burada öğütüyoruz. Faaliyetleri durmuştu. Onarıma ihtiyacı vardı. Gümüşhacıköy Kaymakamlığı ve Amasya İl Özel İdaresi'nin desteğiyle restore edildi. 7 yıldır tıkır tıkır çalışıyor” dedi.

#4
Foto - 100 yıllık değirmen böyle ayağa kalktı

Çevre köyler, ilçeler ve komşu illerden bile müşterilerinin bulunduğunu anlatan evli, 3 çocuk ve 7 torun sahibi Dokgöz, “Duyanlar geliyor. Kimi un alıyor. Kimisi öğütmek için buğday getiriyor. Öğütüp gönderiyoruz. Müşterilerimize, dostlarımıza kapımız her zaman açık” diye konuştu.

#5
Foto - 100 yıllık değirmen böyle ayağa kalktı

Yörede yetiştirilen Üveyik buğdayından üretilen unu müşterilerine tavsiye eden Dokgöz'ün tek yardımcısı ise 40 yıllık hayat arkadaşı eşi Nuran Dokgöz. Dokgöz çiftçi, geçimlerini sağladıkları asırlık değirmende yaşamlarını sürdürüyor.

#6
Foto - 100 yıllık değirmen böyle ayağa kalktı

#7
Foto - 100 yıllık değirmen böyle ayağa kalktı

#8
Foto - 100 yıllık değirmen böyle ayağa kalktı

#9
Foto - 100 yıllık değirmen böyle ayağa kalktı

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