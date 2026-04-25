100 bin konut kura sonucu nasıl öğrenilir? Yüzbinlerce kişi nefesini tuttu
100 bin konut kura sonucu nasıl öğrenilir? Yüzbinlerce kişi nefesini tuttu

İstanbul’da ev sahibi olma hayali kuran yüz binlerce vatandaşın beklediği kritik gün geldi çattı. TOKİ’nin ‘500 Bin Sosyal Konut’ hamlesi kapsamında İstanbul için ayırdığı 100 bin konutun hak sahipleri, bugün başlayan ve 3 gün sürecek dev kura çekilişiyle belirleniyor. YouTube’dan canlı yayınlanan kurada ilk isimler belli olurken, sonuçlar anlık olarak e-Devlet kapısına düşüyor. Peki 100 bin konut kura sonucu nasıl öğrenilir?

Foto - 100 bin konut kura sonucu nasıl öğrenilir? Yüzbinlerce kişi nefesini tuttu

Megakent İstanbul’da barınma krizine neşter vuracak olan 100 bin konutluk dev projede nefesler tutuldu.

Foto - 100 bin konut kura sonucu nasıl öğrenilir? Yüzbinlerce kişi nefesini tuttu

TOKİ tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişi, 25 Nisan Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla resmen başladı.

Foto - 100 bin konut kura sonucu nasıl öğrenilir? Yüzbinlerce kişi nefesini tuttu

. Başvuru rekorlarının kırıldığı projede; 1+1 ve 2+1 konutlar için hak sahibi olmak isteyen binlerce aile, ekran başında isimlerinin okunmasını bekliyor. Toplamda 3 gün sürecek olan maratonun sonunda, İstanbul’un farklı bölgelerinde inşa edilecek modern ve uygun fiyatlı konutların asil ve yedek sahipleri netleşmiş olacak.

Foto - 100 bin konut kura sonucu nasıl öğrenilir? Yüzbinlerce kişi nefesini tuttu

Uygun peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla sunulan konutlar, dar gelirli vatandaş için "yüzyılın konut fırsatı" olarak değerlendiriliyor. İşte sonuçların açıklandığı yer ve canlı çekiliş sonuçları

Foto - 100 bin konut kura sonucu nasıl öğrenilir? Yüzbinlerce kişi nefesini tuttu

İstanbul’da TOKİ tarafından hayata geçirilen 100 bin konutluk dev proje için beklenen gün geldi. 500 bin sosyal konut hamlesi kapsamında bugün gerçekleştirilerek kura çekilişiyle birlikte hak sahipleri resmen belirlendi. 100 bin konut için kura sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor.

Foto - 100 bin konut kura sonucu nasıl öğrenilir? Yüzbinlerce kişi nefesini tuttu

Ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş için kritik süreçte sona gelindi. İstanbul’da inşa edilecek 100 bin konut için bugün düzenlenecek kura çekilişi, TOKİ tarafından canlı olarak gerçekleştirildi.

Foto - 100 bin konut kura sonucu nasıl öğrenilir? Yüzbinlerce kişi nefesini tuttu

500 bin sosyal konut projesinin en dikkat çeken etaplarından biri olan İstanbul ayağında, yoğun başvuru sonrası hak sahiplerinin belirlenmesi büyük bir merakla bekleniyordu.

Foto - 100 bin konut kura sonucu nasıl öğrenilir? Yüzbinlerce kişi nefesini tuttu

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK? TOKİ İstanbul kurası bugün gerçekleştiriliyor. 100 bin konut için kura çekimi 25 Nisan Cumartesi günü gerçekleşti. TOKİ İstanbul kura çekilişi TOKİ'nin YouTube hesabı üzerinden canlı takip edilecek. TOKİ İstanbul kurası çekilişinin saat 14.00'te başladı. Hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi, 25-26-27 Nisan tarihlerinde toplamda 3 gün sürecek.

Foto - 100 bin konut kura sonucu nasıl öğrenilir? Yüzbinlerce kişi nefesini tuttu

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR? TOKİ İstanbul kura çekilişi TOKİ'nin YouTube hesabı üzerinden canlı olarak takip edilecek. TOKİ İstanbul kura sonuçlarını TOKİ hesabı üzerinden öğrenebilirsiniz.

Foto - 100 bin konut kura sonucu nasıl öğrenilir? Yüzbinlerce kişi nefesini tuttu

TOKİ İSTANBUL KURA SIRA NUMARASI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR? TOKİ İstanbul kurası, TOKİ resmi internet sitesinde yer alan kura sıra numarasına göre çekilecek. TOKİ İstanbul kura sıra numarası, talep.toki.gov.tr/500binkonut/ sayfasında yer alan PDF isim listeleri üzerinden görüntülenebilecek.

Foto - 100 bin konut kura sonucu nasıl öğrenilir? Yüzbinlerce kişi nefesini tuttu

TOKİ KURA SONUCU NASIL SORGULANIR? TOKİ kura çekimi gerçekleşen illerde kura sonucunu merak eden vatandaşlar il bazında kura sonucu sorgulaması yapabiliyor. Kura sonucu sorgulamak için aşağıdaki linkte başvuru yaptığınız ile tıklayarak isim listesini görüntüleyebilirsiniz.

Foto - 100 bin konut kura sonucu nasıl öğrenilir? Yüzbinlerce kişi nefesini tuttu

İSTANBUL ÖDEME PLANI NASIL OLACAK? İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

Foto - 100 bin konut kura sonucu nasıl öğrenilir? Yüzbinlerce kişi nefesini tuttu

İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi.

Foto - 100 bin konut kura sonucu nasıl öğrenilir? Yüzbinlerce kişi nefesini tuttu

Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

Foto - 100 bin konut kura sonucu nasıl öğrenilir? Yüzbinlerce kişi nefesini tuttu

İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi.

Foto - 100 bin konut kura sonucu nasıl öğrenilir? Yüzbinlerce kişi nefesini tuttu

Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

