100 bin kiralık konut

İSTANBUL'DAKİ COŞKUYU GÖRÜYORUM Murat Kurum, "Yoğun bir şekilde sahadayız. Yoğun bir mesai içerisindeyiz. 59 gün kaldı seçime. İlk günden itibaren çarşıda, pazarda esnafımızın yanında çalışma temposu yürütüp İstanbullular ile kucaklaşıyoruz. İstanbul'daki heyecanı, coşkuyu gittiğim her yerde görüyorum. Gittiğimiz her sokakta yapılması gereken çalışmaları yapıyoruz." diye konuştu. Kurum, "İstanbullu, kaybolan yıllarının geri gelmesini istiyor. Trafikteki çilenin bir an önce bitmesini istiyorlar. Yönetminin İstanbul'a odaklanmasını istiyorlar." dedi.