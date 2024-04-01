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Teknoloji-Bilişim
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10 yıl içinde yok olacak meslekler! Yerlerini bu meslekler alacak

2024-04-01 22:22:10
10 yıl içinde yok olacak meslekler! Yerlerini bu meslekler alacak

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), bir yapay zeka devriminin eşiğinde olunabileceğini, en yüksek otomasyon riski altında sınıflandırılan meslekleri açıkladı.

#1
Foto - 10 yıl içinde yok olacak meslekler! Yerlerini bu meslekler alacak

OECD, İstihdam Görünümü 2023 Raporu’nu “Yapay Zeka ve İş Gücü Piyasası” başlığıyla yayımladı. Yapay zekanın iş gücü piyasası üzerindeki etkisinin analiz edildiği raporda, firmaların yapay zekayı kullanmasının hala nispeten düşük oranda olmasına rağmen teknolojideki hızlı ilerlemenin, düşen maliyetlerin ve yapay zeka becerilerine sahip çalışanlardaki artışın OECD ülkelerinin bir “yapay zeka devriminin” eşiğinde olabileceğini gösterdiği aktarıldı.

#2
Foto - 10 yıl içinde yok olacak meslekler! Yerlerini bu meslekler alacak

Raporda, yapay zekanın etkisi dikkate alındığında, en yüksek otomasyon riski altında sınıflandırılan mesleklerin istihdamın yaklaşık yüzde 27’sini oluşturduğu kaydedildi.

#3
Foto - 10 yıl içinde yok olacak meslekler! Yerlerini bu meslekler alacak

İnşaat, çiftçilik, balıkçılık ve ormancılık gibi düşük ve orta vasıflı işlerin en fazla risk altında olan işler olduğu belirtilen raporda, yüksek beceri gerektiren mesleklerin de en azından otomasyon riski altında olduğuna işaret edildi.

#4
Foto - 10 yıl içinde yok olacak meslekler! Yerlerini bu meslekler alacak

Raporda, yapay zekayı kullanan firmalar arasında şimdiye kadar istihdamı olumsuz etkilediğine dair çok az kanıt olduğunun tespit edildiği, işçiler ve işverenlerin yapay zekanın sıkıcı ve tehlikeli görevleri azaltabileceğini, bunun da daha fazla işçi bağlılığına ve fiziksel güvenliği sağlayabileceğini bildirdiği belirtildi.

#5
Foto - 10 yıl içinde yok olacak meslekler! Yerlerini bu meslekler alacak

Aynı zamanda çalışanların 5’te 3’ünün gelecek 10 yıl içinde işlerini tamamen yapay zekaya kaptırma konusunda endişeli olduğuna dikkat çekilen raporda, yapay zeka nedeniyle çalışanların kendi sektörlerindeki ücretlerin düşeceğinden de endişe duyduğu aktarıldı.

#6
Foto - 10 yıl içinde yok olacak meslekler! Yerlerini bu meslekler alacak

Raporda, hükümetlerin işverenleri daha fazla eğitim sağlamaya, yapay zeka becerilerini eğitime entegre etmeye ve yapay zeka iş gücünde çeşitliliği desteklemeye teşvik etmesi gerektiği vurgulandı.

#7
Foto - 10 yıl içinde yok olacak meslekler! Yerlerini bu meslekler alacak

Öte yandan, raporda, küresel ekonominin 2021’den bu yana önemli ölçüde yavaşlamasına rağmen OECD iş gücü piyasalarının sıkı kalmaya devam ettiği ifade edildi.

#8
Foto - 10 yıl içinde yok olacak meslekler! Yerlerini bu meslekler alacak

Raporda, istihdamın Covid-19 krizinden bu yana tamamen toparlandığı ve işsizliğin 1970’lerin başından bu yana en düşük seviyesinde olduğu bildirildi.

#9
Foto - 10 yıl içinde yok olacak meslekler! Yerlerini bu meslekler alacak

Nominal saatlik ücretlerin yükseldiği ancak bugüne kadar enflasyona ayak uyduramadığı vurgulanan raporda, bu durumun neredeyse tüm OECD ülkelerinde reel ücretlerin düşmesine neden olduğu belirtildi.

#10
Foto - 10 yıl içinde yok olacak meslekler! Yerlerini bu meslekler alacak

Raporda, OECD çapında istihdamın 2023 ve 2024’te artmaya devam edeceğinin tahmin edildiği bilgisi verildi.

#11
Foto - 10 yıl içinde yok olacak meslekler! Yerlerini bu meslekler alacak

Çalışanların 5'te 3'ünün gelecek 10 yıl içinde işsiz bırakacak yapay zekanın ayrıca yeni işlerin ortaya çıkmasına da sebep olacak. Var olan bazı işler ise çok daha popüler hale gelecek.

#12
Foto - 10 yıl içinde yok olacak meslekler! Yerlerini bu meslekler alacak

Yapay zekayı hayatımızın her alanında sıklıkla kullanıyoruz. Yaşamımızın önemli bir parçası haline gelen yapay zeka teknolojisi her geçen gün gelişiyor ve fonksiyonel çözümler sunuyor. Özellikle altyapılarını son teknoloji ile donatan büyük şirketler, yapay zeka alanındaki gelişmeleri büyük bir heyecanla takip ediyor ve bu alanda çok iyi yatırımlar yapıyor.

#13
Foto - 10 yıl içinde yok olacak meslekler! Yerlerini bu meslekler alacak

Bu da önümüzdeki yıllarda yapay zeka üzerine çalışacak kişilere büyük bir ihtiyaç olacağını gösteriyor.

#14
Foto - 10 yıl içinde yok olacak meslekler! Yerlerini bu meslekler alacak

Bankacılıktan sağlık sektörüne, tekstilden inşaat sektörüne kadar her alanda devreye giren yapay zeka üzerinde çalışmak istiyorsanız matematik, yazılım, büyük veri teknolojisi ve algoritmalarına iyi derecede hakim olmanız gerekiyor.

#15
Foto - 10 yıl içinde yok olacak meslekler! Yerlerini bu meslekler alacak

Bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz robot teknolojisi artık pek çok boyutuyla gerçek oldu. Çok daha fazla gelişme potansiyeline sahip olan robot teknolojisi birçok sektörde aktif olarak kullanılıyor. Örneğin, üretim hatlarının başında robotları görmek artık şaşırtıcı değil. Ameliyat sırasında devreye giren cerrahi yardım robotları sağlık sektöründe fark yaratıyor.

#16
Foto - 10 yıl içinde yok olacak meslekler! Yerlerini bu meslekler alacak

Robotik Mühendisi uygun yazılımı hazırlayarak robotlar için görevleri tanımlar ve bu görevlerin nasıl yapılacağı konusunda gerekli komutları ve koordinasyonu düzenler. Robotik mühendisi olmak için matematik ve fen alanlarında yetkin olmanızın yanı sıra yazılım, bilgisayar ve algoritmalarda kendinizi geliştirmeniz gerekir.

#17
Foto - 10 yıl içinde yok olacak meslekler! Yerlerini bu meslekler alacak

Teknoloji denilince akla ilk gelen sorulardan biri “Dijital platformlarda ne kadar güvendeyim?” oluyor. Korsan saldırıları, site hack'leri birçok kişi veya kurumun başına gelebilir ve kurumsal bilgiler dışarı sızabilir. Bu durum siber ağların en son ve en güncel teknolojik ekipman ve güvenlik ağları ile korunmasını gerekli kılıyor. Günümüzde bireylerin, şirketlerin veya devlet kurumlarının birçok önemli ve özel bilgileri sanal ortamda saklanıyor. Bu bilgilerin saklandığı alanlara olası bir saldırı durumunda ise ciddi sorunlar yaşanabiliyor.

#18
Foto - 10 yıl içinde yok olacak meslekler! Yerlerini bu meslekler alacak

Bu noktada devreye giren siber güvenlik, internet saldırılarına karşı koruyucu bir kalkan görevi görüyor. Teknolojinin her geçen gün ilerlediği ve bilgisayar korsanlarının güvenlik sistemlerini atlatmak için yeni yöntemler geliştirdiği göz önüne alındığında, siber güvenlik uzmanlığının gelecekte değer verilen meslekler arasında yer alacağını söyleyebiliriz. Siber güvenlik uzmanı olmak için ise, bilgisayar teknolojileri, yazılım, matematik gibi alanlarda ilerlemek ve analitik düşünebilmek gerekiyor.

#19
Foto - 10 yıl içinde yok olacak meslekler! Yerlerini bu meslekler alacak

Günümüzde yazılımın gücü hemen her sektörde kullanılıyor. Firmalara gerekli desteği sağlayarak teknoloji ile harmanlanmış çözümler üreten yazılım ve uygulama geliştiricileri gelecekte de popülerliğini koruyacak meslekler arasında yer alıyor.

#20
Foto - 10 yıl içinde yok olacak meslekler! Yerlerini bu meslekler alacak

Yazılım ve uygulama geliştirme uzmanları, bu ihtiyaçlara uygun yazılımlar geliştirmek, sıklıkla kullandığımız ve hayatımızı kolaylaştıran uygulamalar geliştirmek, bu uygulama ve yazılımları şirketlerin ihtiyaçlarını dikkate alarak düzenli olarak güncellemek gibi görev tanımlarına sahip.

#21
Foto - 10 yıl içinde yok olacak meslekler! Yerlerini bu meslekler alacak

İyi bir programcı olmak istiyorsanız bilgisayar sistemlerine ilgi duymanız, matematik ve algoritma konusunda kendinizi geliştirmeniz ve problem çözme becerisine sahip olmanız büyük önem arz ediyor.

#22
Foto - 10 yıl içinde yok olacak meslekler! Yerlerini bu meslekler alacak

Oyun sektörünü yakından takip eden ve oyun oynayan biriyseniz, beş yıl gibi kısa bir sürede bile ne kadar ciddi ilerlemeler kaydedildiğini rahatlıkla gözlemleyebilirsiniz. Teknolojinin her geçen gün geliştiği ve internette geçirilen zamanın uzadığı bu günlerde oyun sektörü çok hızlı ilerliyor. Oyunların altyapıları sürekli güncellenip geliştirilirken, efektlerde ve görsellerde de büyük iyileştirmeler yapılıyor.

#23
Foto - 10 yıl içinde yok olacak meslekler! Yerlerini bu meslekler alacak

Sektör ne kadar genişlerse, yeni oyun geliştiricilerine o kadar çok ihtiyaç duyar. Oyunculuktan geliştiriciliğe geçiş yapmak ve ilgi alanınızı mesleğe dönüştürmek istiyorsanız yazılım dillerine iyi derecede hakim olmak, tasarım ve efektlerde gelişime açık olmak sizin için fark yaratabilir.

#24
Foto - 10 yıl içinde yok olacak meslekler! Yerlerini bu meslekler alacak

Teknolojinin gelişme hızı ile dijital pazarlama her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Son bir yıldır tüm dünyada yaşanan pandemi süreci, dijital gelişmelerin ne gibi kolaylıklar sağlayabileceğini bir kez daha gösterdi. Bu dönemde şirketler dijital dünyanın neler yapabileceğini ve kendi dijital altyapılarındaki eksiklikleri fark ederek dijital gelişmelere odaklandı.

#25
Foto - 10 yıl içinde yok olacak meslekler! Yerlerini bu meslekler alacak

Pek çok sektörün uzaktan çalışma düzenine geçtiği, online alışverişin en yüksek veriye ulaştığı, hatta sosyalleşme, eğitim, spor gibi faaliyetlerin dijital kanallardan yapılabildiği günümüzde dijital pazarlama uzmanlarına olan ihtiyaç da artıyor.

#26
Foto - 10 yıl içinde yok olacak meslekler! Yerlerini bu meslekler alacak

Dijital pazarlama uzmanı olabilmek için dijital trendleri yakından takip etmek, sosyal medya platformlarına hakim olmak, SEO, Google Analytics konusunda kendini geliştirmek ve dijital pazarlama trendleri oluşturmak gerekiyor.

#27
Foto - 10 yıl içinde yok olacak meslekler! Yerlerini bu meslekler alacak

Bir zamanlar yaz tatiliniz için rezervasyon yaptırırken, bir seyahat acentesine uğramak, birkaç broşüre göz atmak ve neşeli bir satış temsilcisinin her şeyi büyük boy bir bilgisayarda bir araya getirmesi gibi bir durum vardı. Artık kullanımı kolay karşılaştırmalı web sitelerinin bolluğu ile herkes kendi tatilini ayarlayabiliyor. Birçok seyahat operatörü bunu fark etti ve çevrimiçi tekliflerine odaklanmak için şubelerini kapatıyor.

#28
Foto - 10 yıl içinde yok olacak meslekler! Yerlerini bu meslekler alacak

Temassız ödemeler, Apple Pay ve hatta Bitcoin gibi kripto para birimlerinin ana akım toplumda öne çıkmasıyla birlikte, son birkaç yılda nakitsiz bir toplumun gerçekliği hakkındaki tartışmalar arttı. Ardından, self-servis kasalar ve istasyonlar dünya genelinde yaygın hale gelmeye başladı. Daha düşük maliyetle çalışmak isteyen fast food zincirlerinin yakın bir gelecekte tam otomasyon sistemine geçmesi bekleniyor. 2013 tarihli bir araştırmaya göre, fast food çalışanlarının yüzde 81'i otomasyon nedeniyle işini kaybedecek. ABD merkezli CaliBurger, yapay zeka güdümlü, burger çeviren mutfak asistanlarıyla otomatikleştirilmiş bir işgücünü hali hazırda test etmeye başladı.

#29
Foto - 10 yıl içinde yok olacak meslekler! Yerlerini bu meslekler alacak

Bankalar tamamen ortadan kalkmayacak olsa da, birçok yerel şube ortadan kalkacak. Bunun nedeni, evinizin rahatlığında işlem yapabileceğiniz ve hesabınızı kolaylıkla yönetebileceğiniz çevrimiçi ve telefon bankacılığının rahatlığı ve kullanıcı dostu doğası. İnsanların hala mali danışmanlara ve uzmanlara danışması gerekecek, bu yüzden bankalar açık kalacak; ancak onlardan çok daha az olacak. Paketleri teslim etmek için hala kuryelere ihtiyaç duyulacak olsa da, mektupları teslim eden geleneksel posta taşıyıcıları için işler iyi görünmüyor. Bunun temel nedeni, önümüzdeki 20 yıl içinde, faturaların ve beyanların çevrimiçi olarak görüntülenmesi ve ödenmesi, önemsiz postaların posta kutunuzdan e-posta gelen kutunuza taşınması ve uzun süredir ölmekte olan bir sanattan bu yana mektupların el ile yazılmayacak olması bulunuyor.

#30
Foto - 10 yıl içinde yok olacak meslekler! Yerlerini bu meslekler alacak

Tekstil endüstrisinde azalan çalışan sayısı, ürünlere olan talep eksikliğinden değil, nasıl üretildiklerinden kaynaklanıyor. Artık birçok imalat ve üretim işini gerçekleştirebilen makineler nedeniyle tekstil işçileri için daha az fırsat var. Çeşitli yayınların çevrimiçi sürümlerine daha fazla zaman ve içerik ayırmasıyla, bir süredir basılı medya endüstrisinin geleceği hakkında tartışmalar yaşanıyor. Bu, durum matbaa operatörlerinin işlerinde önemli bir düşüşle karşı karşıya kalabilecekleri anlamına geliyor. Kaynak: HABER GLOBAL

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