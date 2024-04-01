10 yıl içinde yok olacak meslekler! Yerlerini bu meslekler alacak

Bankalar tamamen ortadan kalkmayacak olsa da, birçok yerel şube ortadan kalkacak. Bunun nedeni, evinizin rahatlığında işlem yapabileceğiniz ve hesabınızı kolaylıkla yönetebileceğiniz çevrimiçi ve telefon bankacılığının rahatlığı ve kullanıcı dostu doğası. İnsanların hala mali danışmanlara ve uzmanlara danışması gerekecek, bu yüzden bankalar açık kalacak; ancak onlardan çok daha az olacak. Paketleri teslim etmek için hala kuryelere ihtiyaç duyulacak olsa da, mektupları teslim eden geleneksel posta taşıyıcıları için işler iyi görünmüyor. Bunun temel nedeni, önümüzdeki 20 yıl içinde, faturaların ve beyanların çevrimiçi olarak görüntülenmesi ve ödenmesi, önemsiz postaların posta kutunuzdan e-posta gelen kutunuza taşınması ve uzun süredir ölmekte olan bir sanattan bu yana mektupların el ile yazılmayacak olması bulunuyor.