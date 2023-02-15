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Yaşam
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10 gün sonra kurtuldu! Minik kedi yüzleri güldürdü

2023-02-15 20:48:56
10 gün sonra kurtuldu! Minik kedi yüzleri güldürdü

10 gün enkazda kalan minik kedi enkazdan kurtarıldı.

#1
Foto - 10 gün sonra kurtuldu! Minik kedi yüzleri güldürdü

Hatay’daki bir binanın enkazı altında kalan kedi, arama kurtarma ekipleri tarafından 10 gün sonra canlı olarak kurtarıldı.

#2
Foto - 10 gün sonra kurtuldu! Minik kedi yüzleri güldürdü

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay'da bir apartmanın enkazında arama yapan Sungurlu Belediyesi Arama Kurtarma ekibi, kedi sesi duydu.

#3
Foto - 10 gün sonra kurtuldu! Minik kedi yüzleri güldürdü

Sesin geldiği alanda yapılan çalışmada enkazdaki kedi sağ olarak kurtarıldı. Mama ve su verilen kedinin sağlıklı olduğu öğrenildi.

#4
Foto - 10 gün sonra kurtuldu! Minik kedi yüzleri güldürdü

#5
Foto - 10 gün sonra kurtuldu! Minik kedi yüzleri güldürdü

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