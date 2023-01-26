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Yaşam
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1 yıllık rapor belli oldu! Kömürhan Köprüsü tarih yazıyor

2023-01-26 16:00:07
1 yıllık rapor belli oldu! Kömürhan Köprüsü tarih yazıyor

16 şehri birbirine bağlayan Kömürhan Köprüsü'nden 6 milyon araç geçti.

#1
Foto - 1 yıllık rapor belli oldu! Kömürhan Köprüsü tarih yazıyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Orta Anadolu ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan yollar üzerinde stratejik konuma sahip olan 660 metre uzunluğundaki Kömürhan Köprüsünü, açıldığı 2 Ocak 2021 tarihinden bu yana 6 milyon araç kullandı.

#2
Foto - 1 yıllık rapor belli oldu! Kömürhan Köprüsü tarih yazıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce 2014 yılında yapımına başlanan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Orta Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan 660 metre uzunluğundaki yeni Kömürhan Köprüsü ve bağlantı tünelinin 2 Ocak 2021 düzenlenen törenle resmi açılışı gerçekleştirilmişti. Toplam uzunluğu 5 bin 155 metre olan projede 2 bin 400 metre uzunluğunda çift tüp tünel, bir adet 660 metre gergin eğik kablolu köprü ve bir adet 123 metre uzunluğunda betonarme köprü bulunan yeni Kömürhan Köprüsü, ters Y tipi kule olarak tasarlandı.

#3
Foto - 1 yıllık rapor belli oldu! Kömürhan Köprüsü tarih yazıyor

Eyfel Kulesinde kullanılan çelik miktarına eşit olan 7 bin ton çelik kullanılan Kömürhan Köprüsünün kaynak boyunun yaklaşık 450 kilometre, çelik segmentlerin kule bağlantısını sağlayan kablo uzunluğunun ise 853 kilometre olduğu kaydedildi.

#4
Foto - 1 yıllık rapor belli oldu! Kömürhan Köprüsü tarih yazıyor

Tek pilonlu ve orta açıklığının 380 metre olması sebebiyle dünya literatüründe 4. sırada yer alan köprü ile devamındaki 2 buçuk kilometrelik çift tüp tünelin de trafiğe açılması ile birlikte 16 ilin bağlantısı olan Malatya-Elazığ arasındaki karayolu ulaşımını daha rahat, hızlı ve emniyetli bir şekilde gerçekleştiren köprü, zaman ve akaryakıttan tasarruf edilmesini sağlayarak ekonomiye katkı sağlıyor.

#5
Foto - 1 yıllık rapor belli oldu! Kömürhan Köprüsü tarih yazıyor

Kömürhan Köprüsü'nü hizmete açıldığı 2 Ocak 2021'den bu yana 6 milyon aracın kullandığı öğrenilirken, sürücüler ise memnuniyetlerini dile getirdi.

#6
Foto - 1 yıllık rapor belli oldu! Kömürhan Köprüsü tarih yazıyor

Yıllardır uzun yol şoförlüğü yaptığını belirten Recep Şanlı, ''Biz Kahramanmaraş’tan sabah saat 07.00’da yola çıkardık, akşam 20.00 gibi Elazığ’a varırdık. Şimdi 3 buçuk saatte bu araba ile Elazığ’a geliyorum. Avrupa’da, hatta dünyada bu yollar yok” dedi.

#7
Foto - 1 yıllık rapor belli oldu! Kömürhan Köprüsü tarih yazıyor

Sürücülerden Burak Özdemir ise, "Benim işim pazarlama, sürekli seyahat halindeyim. Eskiden Kömürhan Köprüsü çok kötüydü. Yollar yapılmadan önce yaklaşık 25 dakika rötarlı Elazığ’a yolculuk ediyorduk ve tehlikeli bir yoldu.

#8
Foto - 1 yıllık rapor belli oldu! Kömürhan Köprüsü tarih yazıyor

Daha öncesinde bu tünel olmadan, o eski yolu kullanıyorduk ve o yol kazaya müsaitti. Bir tarafı uçurum ve tek yönlü bir yoldu” şeklinde konuştu.

#9
Foto - 1 yıllık rapor belli oldu! Kömürhan Köprüsü tarih yazıyor

#10
Foto - 1 yıllık rapor belli oldu! Kömürhan Köprüsü tarih yazıyor

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