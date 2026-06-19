1 Temmuz’da uygulamaya konulacak! Türk Boğazlarından geçişlere düzenleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Boğazları'ndan yapılan gemi geçişlerine yönelik ücret tarifesinin, ülke ekonomisine sağlanan faydayı artırmak amacıyla her sene olduğu gibi bu yıl da revize edileceğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, daha önce net ton başına 5,83 dolar olarak uygulanan ve 2025 yılında geçerli olan geçiş bedelinin, yapılan güncelleme doğrultusunda 1 Temmuz itibarıyla 6,70 dolara yükseltileceğini ifade etti.