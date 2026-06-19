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Ekonomi
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1 Temmuz’da uygulamaya konulacak! Türk Boğazlarından geçişlere düzenleme

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1 Temmuz’da uygulamaya konulacak! Türk Boğazlarından geçişlere düzenleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Boğazları'ndan yapılan gemi geçişlerine yönelik ücret tarifesinin, ülke ekonomisine sağlanan faydayı artırmak amacıyla her sene olduğu gibi bu yıl da revize edileceğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, daha önce net ton başına 5,83 dolar olarak uygulanan ve 2025 yılında geçerli olan geçiş bedelinin, yapılan güncelleme doğrultusunda 1 Temmuz itibarıyla 6,70 dolara yükseltileceğini ifade etti.

#1
Foto - 1 Temmuz’da uygulamaya konulacak! Türk Boğazlarından geçişlere düzenleme

Uraloğlu, AA muhabirine, Türk Boğazları'ndan herhangi bir limana uğramadan geçecek gemilerden alınacak ve 'altın frank' üzerinden belirlenen geçiş bedellerinin revize edileceğini söyledi.

#2
Foto - 1 Temmuz’da uygulamaya konulacak! Türk Boğazlarından geçişlere düzenleme

Türk Boğazları'ndan geçiş ücretlerinin her yıl olduğu gibi bu yıl da ülke ekonomisine katkı sağlayacak şekilde yeniden düzenleneceğini belirten Uraloğlu, bu ücretlerin her yıl 1 Temmuz'da güncellendiğini hatırlattı.

#3
Foto - 1 Temmuz’da uygulamaya konulacak! Türk Boğazlarından geçişlere düzenleme

Uraloğlu, 1936'da imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne göre alınan ücretlerin hesaplanmasında birim olarak "altın frank"ın ve gemilerin net tonajının (NRT) esas alındığını dile getirerek şöyle konuştu: "1983 yılından 7 Ekim 2022 yılına kadar boğazlardan geçen uluslararası gemilerden net ton başına 0,80 dolar alınıyordu. 39 yılın ardından 2022'de Cumhurbaşkanı Kararı ile güncelleme yaparak gemilerden net ton başına alınan ücreti 4,08 dolara çıkardık. Bu ücreti 1 Temmuz 2023'ten itibaren 4,42 dolar, 1 Temmuz 2024'te 5,07 dolar, 1 Temmuz 2025'te 5,83 dolar yapmıştık. Bu yıl da düzenlemeye gidiyoruz ve 1 Temmuz 2026'da boğazlardan geçen uluslararası gemilerden alınacak geçiş ücretini 6,70 dolar olarak yeniden güncelliyoruz."

#4
Foto - 1 Temmuz’da uygulamaya konulacak! Türk Boğazlarından geçişlere düzenleme

Türk Boğazları'ndan geçen uluslararası gemilerin ücretlerinin güncellenen tarifeler üzerinden alınacağını belirten Uraloğlu, gerçekleştirilecek son düzenlemeler sayesinde devlet hazinesine sağlanan döviz gelirlerinin artırılacağını dile getirdi.

#5
Foto - 1 Temmuz’da uygulamaya konulacak! Türk Boğazlarından geçişlere düzenleme

Uraloğlu, gemilerden Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne göre 3 kalem üzerinden ücret alındığı bilgisini verdi.

#6
Foto - 1 Temmuz’da uygulamaya konulacak! Türk Boğazlarından geçişlere düzenleme

Bu kapsamda uğraksız geçen gemilerden sağlık denetimi, fener ve tahlisiye hizmetleri için ödeme talep edildiğini belirten Uraloğlu, ücretlerin yıllar itibarıyla ülke ekonomisine katkı sağladığını söyledi.

#7
Foto - 1 Temmuz’da uygulamaya konulacak! Türk Boğazlarından geçişlere düzenleme

Bakan Uraloğlu, şunları ifade etti:

#8
Foto - 1 Temmuz’da uygulamaya konulacak! Türk Boğazlarından geçişlere düzenleme

"Yıllar itibarıyla gemi geçişlerinden alınan ücretlerin ülkemiz ekonomisine katkısı 1 Temmuz 2021-30 Haziran 2022'deki geçişlerde 38 milyon dolar, 1 Temmuz 2024-30 Haziran 2025'teki gemi geçişlerinde 223 milyon dolar oldu. 1 Temmuz 2025 ile 30 Haziran 2026 arasında ise Türk Boğazları'ndan geçen gemilerden elde edeceğimiz gelirin 254 milyon dolar olmasını bekliyoruz. Ülkemize önemli miktarda döviz kazandıracak bu gelir artışı ve yapılan fiyat güncellemeleri, ekonomiye sağlayacağı katkıyı gözler önüne seriyor. Böylece ülkemize sağlanan döviz girdisinin güçlenmesi ve devlet gelirlerinin artırılması hedefleniyor."

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