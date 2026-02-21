1 saat içinde 1 milyona ulaştı! Telefonlar susmak bilmedi!

İstanbul Beylikdüzü’nde döner kebap restoranı işleten Hacı Bayramoğlu, iftara 1 saat kala sistemin kitlendiğini aynı anda yüzlerce siparişin geldiğini belirtti. Ekstra personel almalarına rağmen yetişmekte zorlandıklarını kaydeden Bayramoğlu, “En büyük sıkıntı ise iftara birkaç dakika kala iptal edilen ya da geç ulaştığı için geri çevrilen siparişler. O yemekleri yeniden satma şansımız olmuyor. Hem maliyet hem de israf açısından bizi zorluyor” dedi.