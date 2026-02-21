  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Beklenmedik gelişme! Amerikalılar Türk devini 1 milyar dolara satın aldı: Nadr görülen bir durum 1 saat içinde 1 milyona ulaştı! Telefonlar susmak bilmedi! Muammer İmat'ın antika aşkı sınır tanımıyor! Osmanlı kamasından asırlık kemençeye: Bodrum katında eskiye dair ne ararsan var Bilal Erdoğan, açtı ağzını yumdu gözünü: Bu durum karşısında çıldırıyorlar Selçuk Bayraktar'ın 'SİHA'ya ihtiyacınız olursa ve biz vermezsek çok şey değişir' dediği ülke Türkiye'den SİHA istiyor Şişkinliğe ve reflüye son: Ramazan'da mide rahatsızlıklarına son verecek kurallar! Güle güle Gabriel Sara! Galatasaray’ın kasası ağzına kadar dolacak Kayıt altına alınacak ve izlenecek Yabancı istilacılara geçit verilmeyecek Avrupa devleri, transfer için kene gibi yapışmıştı! Osimhen kararını verdi
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
1 saat içinde 1 milyona ulaştı! Telefonlar susmak bilmedi!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

1 saat içinde 1 milyona ulaştı! Telefonlar susmak bilmedi!

Dışarıdan yemek siparişleri miktarında artış yaşanırken, Ramazan'ın gelmesiyle resmen hatlar resmen kilitleniyor.

#1
Foto - 1 saat içinde 1 milyona ulaştı! Telefonlar susmak bilmedi!

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, her gün 1 milyona yemek siparişi veriliyor. Gün içinde yayılan bu 1 milyon sipariş, Ramazan’da 1 saat içinde veriliyor. Bir anda yemek siparişi patlaması yaşanırken kuryelerde teslimatta zorlanıyor.

#2
Foto - 1 saat içinde 1 milyona ulaştı! Telefonlar susmak bilmedi!

Şikâyet platformları ve sosyal medyada paylaşılan kullanıcı yorumları, iftara yetişmeyen siparişlerin her yıl benzer mağduriyetlere yol açtığını gösteriyor. Sektör temsilcileri, sorunun temelinde aynı dakikalara yığılan talebin bulunduğunu ifade ediyor.

#3
Foto - 1 saat içinde 1 milyona ulaştı! Telefonlar susmak bilmedi!

RESMEN PATLAMA YAŞANIYOR Gün içinde görece sakin olan sipariş trafiği, iftara 30–45 dakika kala âdeta patlama yaşıyor. Bu yoğunluk hem kuryelerin kapasitesini aşıyor hem de restoran mutfaklarında aksamalara yol açıyor.

#4
Foto - 1 saat içinde 1 milyona ulaştı! Telefonlar susmak bilmedi!

İstanbul Beylikdüzü’nde döner kebap restoranı işleten Hacı Bayramoğlu, iftara 1 saat kala sistemin kitlendiğini aynı anda yüzlerce siparişin geldiğini belirtti. Ekstra personel almalarına rağmen yetişmekte zorlandıklarını kaydeden Bayramoğlu, “En büyük sıkıntı ise iftara birkaç dakika kala iptal edilen ya da geç ulaştığı için geri çevrilen siparişler. O yemekleri yeniden satma şansımız olmuyor. Hem maliyet hem de israf açısından bizi zorluyor” dedi.

#5
Foto - 1 saat içinde 1 milyona ulaştı! Telefonlar susmak bilmedi!

Müşterinin tam ezan vaktinde yemeğinin ulaşmasını istediğini kaydeden bir kurye ise trafik yoğunluğundan ve park sorunundan dolayı sipariş teslimatlarının zor olduğunu belirtti.

#6
Foto - 1 saat içinde 1 milyona ulaştı! Telefonlar susmak bilmedi!

SİPARİŞ SİSTEMİ DEĞİŞMELİ Uzmanlar, çözümün planlı sipariş modelinden geçtiğini belirtiyor. Gün içine yayılan ön sipariş sistemlerinin teşvik edilmesi, kullanıcıların iftar saatinden saatler önce sipariş vererek belirli bir teslimat aralığı seçmesi ve restoranların kapasiteye göre sipariş kabul etmesi gerektiği vurgulanıyor./ kaynak: internethaber

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bunu Etiyopyalılar bile beklemiyordu... Erdoğan'ın öyle bir iyiliği dokundu ki! Tüm dünyanın dilinde
Gündem

Bunu Etiyopyalılar bile beklemiyordu... Erdoğan'ın öyle bir iyiliği dokundu ki! Tüm dünyanın dilinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Addis Ababa ziyareti sırasında kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Başkentin düzenli şehir yapısı ve ..
Sıcak saatler yaşanıyor! Rus savaş uçakları havalandı
Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor! Rus savaş uçakları havalandı

Rus bombardıman uçakları, Bering Denizi üzerinde planlı uçuş yaptı. Uçuşun 14 saatten fazla sürdüğü aktarılan açıklamada, bu uçaklara "Su-35..
NATO'da neler oluyor? ABD, savaş uçaklarını çekti
Dünya

NATO'da neler oluyor? ABD, savaş uçaklarını çekti

Norveç, Amerika Birleşik Devletleri'nin mart ayında yapılacak NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiğini açıkladı.

14 yıl aradan sonra... Suriye'nin başkenti Şam’da bir ilk
Dünya

14 yıl aradan sonra... Suriye'nin başkenti Şam’da bir ilk

Suriye'nin başkenti Şam’da 14 yıl sonra ilk kez ramazan topu atıldı. Ramazan ayının simgelerinden biri haline gelen bu gelenek, Arap ve İsla..
Ali İhsan Yavuz sandık için tarihi verdi!
Gündem

Ali İhsan Yavuz sandık için tarihi verdi!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Kilis’ten muhalefetin erken seçim hayallerine adeta set çekti. AK Parti İl Başkanlığı’nda ..
Bakan Şimşek’ten flaş açıklama: Vergiler artmayacak
Ekonomi

Bakan Şimşek’ten flaş açıklama: Vergiler artmayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Programın geleceğine, siyasi sahiplenilmesine ilişkin spekülasyonlar artık bir karşılık bulmuyor. Tü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23