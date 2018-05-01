1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs'ta okullar, bankalar, hastaneler açık mı?
Okullar, bankalar, postaneler, hastaneler açık mı? Merak edilen sorulara Bakanlar Kurulu açıklık getirdi: 1 Mayıs resmi tatil mi, sorusunun cevabı belli olurken, hastaneler konusunda Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi! Bakanlar Kurulu ‘resmi tatil’ kapsamı altında genelge Resmi Gazete’de yayımlandı. Öten yandan 2018 yılında hangi günler ‘tatil’ kapsamına giriyor?
Öğrencilerin, devlet memurların, iş dünyasının merak ettiği soruya, Bakanlar Kurulu cevap verdi. Cuma gününden sonra hafta sonu tatile çıkanlar ’30 Nisan tatil mi’ sorusuna cevap ararken, Bakanlar Kurulu, 30 Nisan’da kurumlarda ve okullarda tatil olmayacağını açıklamasından sonra gözler 1 Mayıs’a çevrildi. İşte Bakanlar Kurulun Resmi Gazete yayımladığı o kanun:
“1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilidir.” Kanunun hükümleri, Bakanlar Kurulu tarafından yürütülüyor.
Milli Eğitim Bakanlığı, okullar açık mı, sorusuna cevap verdi: Bakanlar Kurulu tarafından yayınlanan kanuna göre ‘resmi tatil’ ilan edildiğinden ötürü 1 Mayıs 2018 Salı günü okullar bir günlüğüne tatil ilan edildi. 2 Mayıs 2018 tarihinde eğitim-öğretim devam edilecek.
Kamu bankalarında ve özel bankalarda çalışanlar, Salı günü tatil kapsamına girdiği için bankalar kapalı olacak. Vatandaşlar, Salı günü ATM’lerde işlem yapabilecek.
Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT), 1 Mayıs 2018 tarihinde kapalı olacak. PTT’ye ait ATM’lerde Salı günü işlemler yapılabilecek.
Sağlık Bakanlığı, 1 Mayıs 2018 tarihinde polikliniklerin kapalı olacağını açıkladı. Ancak tüm hastanelerde ‘Acil Servis’ açık kalacak, acil olan hastaların tedavileri acil servislerde yapılacaktır.