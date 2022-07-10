  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
7
1 kişi ölmüştü! Husumetli aileler bir araya getirildi

2022-07-10 16:34:04
1 kişi ölmüştü! Husumetli aileler bir araya getirildi

Muş'ta iki aile arasında yaşanan husumet Kurban Bayramı vesilesiyle son buldu.

#1
Foto - Muş’ta kısa süre önce akraba olan iki aile arasında başlayan husumet, bayramda barışla noktalandı.

Muş’ta kısa süre önce akraba olan iki aile arasında başlayan husumet, bayramda barışla noktalandı.

#2
Foto - Merkeze bağlı Ağaçlık köyünde Olcay ve Olcan aileleri arasında yaşanan kavgada 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Merkeze bağlı Ağaçlık köyünde Olcay ve Olcan aileleri arasında yaşanan kavgada 1 kişi hayatını kaybetmişti.

#3
Foto - Merkez Lale Camii’nde bir araya getirilen husumetli aileler için barış töreni düzenlendi.

Merkez Lale Camii’nde bir araya getirilen husumetli aileler için barış töreni düzenlendi.

#4
Foto - Törene katılan Muş Valisi İlker Gündüzöz, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu ve din görevlileri ile kanaat önderleri ,dualar eşliğinde huzurun tesis edilmesine vesile oldu.

Törene katılan Muş Valisi İlker Gündüzöz, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu ve din görevlileri ile kanaat önderleri ,dualar eşliğinde huzurun tesis edilmesine vesile oldu.

#5
Foto - Burada bir konuşma yapan Vali Gündüzöz, nice bayramlara birlik ve beraberlik içerisinde girme temennisinde bulundu. Bayramları bayram yapan olgunun kardeşlik ve dostluk olduğuna vurgu yapan Vali Gündüzöz, “Bizim dinimiz cemiyet dini. Öyle tek başına bireyin ortaya çıktığı, menfaatinin peşine koştuğu bir din değil. Dayanışmanın, komşuluğun, cemiyet hayatının en güzel örnekleri bizim dinimizde, örfümüzde, kültürümüzde saklıdır. Onun için hiç arzu edilmeyen bir olay vuku bulduğunda, küslükler, dargınlıklar ortaya çıktığında dinimizin hükmü, affetmenin önemi üzerine bina edilmiştir ve affedenler dinimizde övülmüştür. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV) tüm Müslümanların mütebessim bir şekilde durmasını, yaklaşmasını istemiştir. Bir mahallemizde, bir köyümüzde yaşanmış olan bir olay, ileride başka sıkıntılara, gençlerimizin, çocuklarımızın sıkıntı yaşayacağı daha büyük durumlara neden olabilecekti. Bu akraba olan kıymetli ailelerimize devlet olarak, bu ilin valisi olarak şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

Burada bir konuşma yapan Vali Gündüzöz, nice bayramlara birlik ve beraberlik içerisinde girme temennisinde bulundu. Bayramları bayram yapan olgunun kardeşlik ve dostluk olduğuna vurgu yapan Vali Gündüzöz, “Bizim dinimiz cemiyet dini. Öyle tek başına bireyin ortaya çıktığı, menfaatinin peşine koştuğu bir din değil. Dayanışmanın, komşuluğun, cemiyet hayatının en güzel örnekleri bizim dinimizde, örfümüzde, kültürümüzde saklıdır. Onun için hiç arzu edilmeyen bir olay vuku bulduğunda, küslükler, dargınlıklar ortaya çıktığında dinimizin hükmü, affetmenin önemi üzerine bina edilmiştir ve affedenler dinimizde övülmüştür. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV) tüm Müslümanların mütebessim bir şekilde durmasını, yaklaşmasını istemiştir. Bir mahallemizde, bir köyümüzde yaşanmış olan bir olay, ileride başka sıkıntılara, gençlerimizin, çocuklarımızın sıkıntı yaşayacağı daha büyük durumlara neden olabilecekti. Bu akraba olan kıymetli ailelerimize devlet olarak, bu ilin valisi olarak şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

#6
Foto - Affetmenin büyüklük olduğunu ve her iki aile efradının da o büyüklüğü gösterdiğini anlatan Vali Gündüzöz, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Her iki tarafta kucaklaşmak için ellerinden geleni yaptılar. Affetmek noktasında da birbirlerine adım attılar. Allah razı olsun. Dinimizde bir başka hususiyette Sıla-i Rahim’dir. Akrabayı ve sılayı ziyarettir. Bu cemiyette olmaktan mutluluk duyuyorum. Kıymetli Muşlu kardeşlerime bu bayram günü buraya teşrif ettiklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bu barışa doğrudan doğruya katkı veren iki aileye, tüm fertlerinden en alttaki küçüklerinden en büyüklerine ve tabi ki vesile olan en büyüklerine buradan şükranlarımı sunuyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Hepinize huzurlu bayram diliyorum.” Yapılan konuşmanın ardından dualar edilerek, Olcay ve Olcan aileleri Kur'an-ı Kerim’in altından geçerek barıştı.

Affetmenin büyüklük olduğunu ve her iki aile efradının da o büyüklüğü gösterdiğini anlatan Vali Gündüzöz, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Her iki tarafta kucaklaşmak için ellerinden geleni yaptılar. Affetmek noktasında da birbirlerine adım attılar. Allah razı olsun. Dinimizde bir başka hususiyette Sıla-i Rahim’dir. Akrabayı ve sılayı ziyarettir. Bu cemiyette olmaktan mutluluk duyuyorum. Kıymetli Muşlu kardeşlerime bu bayram günü buraya teşrif ettiklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bu barışa doğrudan doğruya katkı veren iki aileye, tüm fertlerinden en alttaki küçüklerinden en büyüklerine ve tabi ki vesile olan en büyüklerine buradan şükranlarımı sunuyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Hepinize huzurlu bayram diliyorum.” Yapılan konuşmanın ardından dualar edilerek, Olcay ve Olcan aileleri Kur'an-ı Kerim’in altından geçerek barıştı.

Türkiye, dünyanın şekillendirilmesinde ‘Ben de varım’ dedi
Dünya

Türkiye, dünyanın şekillendirilmesinde ‘Ben de varım’ dedi

Stratejist, Arkeolog İbrahim Ufuk Kaynak, Ukrayna savaşından ABD-Çin-Tayvan gerilimine kadar dünyayı etkileyen önemli olayları Akit için değ..
Çok sayıda il için alarm! Kuvvetli geliyor
Aktüel

Çok sayıda il için alarm! Kuvvetli geliyor

Meteorolojiden alınan tahminlere göre, İstanbul genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteorolojiden..
Kurbanı kesmeye giden kadını şoke eden görüntü!
Yerel

Kurbanı kesmeye giden kadını şoke eden görüntü!

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde keçi alan kadın, kurbanı kesmeye gittiğinde doğum yaptığını görünce neye uğradığını şaşırdı...
Husumetli 7 aile arasında savaş gibi kavga: 5'i ağır 54 kişi yaralı
Gündem

Husumetli 7 aile arasında savaş gibi kavga: 5'i ağır 54 kişi yaralı

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Yontukyazı Köyünde 7 aile arasında silahlı, taşlı ve sopalı kavga çıktı. Kavgada 5'i ağır, 54 kişi yaralandı..
Kırmızı görmüş boğaya dönecek! İmamoğlu, bu kapaktan sonra sittin sene kendine gelemez
Gündem

Kırmızı görmüş boğaya dönecek! İmamoğlu, bu kapaktan sonra sittin sene kendine gelemez

İstanbul Esenyurt'ta iki yıl sonra yine sel felaketi yaşandı. CNN Türk televizyonu, 2 yıl önce selin olduğu yerleri denetleyen İBB Başkanı E..
Sen helalleştin, ya intihar edenler, boşananlar?
Gündem

Sen helalleştin, ya intihar edenler, boşananlar?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Şubat darbesi ile öğretmenlik mesleği elinden alınan Sultan Kara'yı evinde ziyaret etti. Bugün Kılı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23