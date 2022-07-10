1 kişi ölmüştü! Husumetli aileler bir araya getirildi

Burada bir konuşma yapan Vali Gündüzöz, nice bayramlara birlik ve beraberlik içerisinde girme temennisinde bulundu. Bayramları bayram yapan olgunun kardeşlik ve dostluk olduğuna vurgu yapan Vali Gündüzöz, “Bizim dinimiz cemiyet dini. Öyle tek başına bireyin ortaya çıktığı, menfaatinin peşine koştuğu bir din değil. Dayanışmanın, komşuluğun, cemiyet hayatının en güzel örnekleri bizim dinimizde, örfümüzde, kültürümüzde saklıdır. Onun için hiç arzu edilmeyen bir olay vuku bulduğunda, küslükler, dargınlıklar ortaya çıktığında dinimizin hükmü, affetmenin önemi üzerine bina edilmiştir ve affedenler dinimizde övülmüştür. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV) tüm Müslümanların mütebessim bir şekilde durmasını, yaklaşmasını istemiştir. Bir mahallemizde, bir köyümüzde yaşanmış olan bir olay, ileride başka sıkıntılara, gençlerimizin, çocuklarımızın sıkıntı yaşayacağı daha büyük durumlara neden olabilecekti. Bu akraba olan kıymetli ailelerimize devlet olarak, bu ilin valisi olarak şükranlarımı arz ediyorum” dedi.