  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
7
1 ay boyunca her gün elma yerseniz bakın ne oluyor! Resmen denendi

2021-10-23 16:10:23
1 ay boyunca her gün elma yerseniz bakın ne oluyor! Resmen denendi

'Her gün elma yerseniz ne olur?' sorusunun cevabını arayan bir kadın çarpıcı sonuçları paylaşıyor.

#1
Foto - Her gün bir elma yersek gerçekten hiç hastalanmaz mıyız?

Her gün bir elma yersek gerçekten hiç hastalanmaz mıyız?" sorusunun cevabını merak eden Ileana Paules-Bronet adlı kadın bir ay boyunca her gün bir elma yemeye ve bu deneyin sonuçlarını herkesle paylaşmaya karar veriyor. İşte adım adım bir ay boyunca her gün bir elma yiyen kadının deneyinin detayları ve bu deneyden çıkardığı sonuçlar...

#2
Foto - Her gün bir elma yemeye başlayan Ileana'nın diğer yeme alışkanlıklarına aynen devam ettiğini söylemekle başlayalım. Bunun yanında ekstra vitamin hapı almayan, tüm vitamini elmadan almaya özen gösteren genç kadın ilk hafta boyunca elmaları bütün olarak ısırarak tükettiğini ya da dilimleyerek fıstık ezmesine banarak yemeyi tercih ediyor.

Her gün bir elma yemeye başlayan Ileana'nın diğer yeme alışkanlıklarına aynen devam ettiğini söylemekle başlayalım. Bunun yanında ekstra vitamin hapı almayan, tüm vitamini elmadan almaya özen gösteren genç kadın ilk hafta boyunca elmaları bütün olarak ısırarak tükettiğini ya da dilimleyerek fıstık ezmesine banarak yemeyi tercih ediyor.

#3
Foto - İkinci hafta olduğunda Ileana çoktan elma yemekten sıkılmış olduğunu söylüyor. Her ne kadar elmanın her halini tüketmeyi kafasına koysa ve onu tariflerde de kullanmaya karar vermiş olsa da ikinci hafta bittiğinde hala onu her gün meyve olarak tüketmiş olduğunu fark ediyor genç kadın.

İkinci hafta olduğunda Ileana çoktan elma yemekten sıkılmış olduğunu söylüyor. Her ne kadar elmanın her halini tüketmeyi kafasına koysa ve onu tariflerde de kullanmaya karar vermiş olsa da ikinci hafta bittiğinde hala onu her gün meyve olarak tüketmiş olduğunu fark ediyor genç kadın.

#4
Foto - Üçüncü haftaya girdiğinde ise bir önceki haftanın aksine yeniden elma yeme isteğiyle dolduğunu hissediyor. Yaklaşan Şükran Günü sebebiyle seyahat edecek olan Ileana bol bol C vitamini almasının onu daha sağlıklı yapacağına olan inancını yeniliyor ve bu hafta içinde elmalarını daha bir iştahla yiyor.

Üçüncü haftaya girdiğinde ise bir önceki haftanın aksine yeniden elma yeme isteğiyle dolduğunu hissediyor. Yaklaşan Şükran Günü sebebiyle seyahat edecek olan Ileana bol bol C vitamini almasının onu daha sağlıklı yapacağına olan inancını yeniliyor ve bu hafta içinde elmalarını daha bir iştahla yiyor.

#5
Foto - Dördüncü hafta olduğunda ise yolculuğundan geri dönüyor genç kadın. Elmanın onu uzun uçuşlarda dinç ve sağlıklı tuttuğunu söylese de yine elma yemekten sıkıldığı bir döneme giriyor Ileana. Üstelik bayram boyunca anneannesinin mükellef sofrasında tıka basa yediğini söyleyen genç kadın, elma için midesinde yer ayırmanın zorluğunu da vurguluyor. Böyle durumlarda elma suyuyla idare ediyor. Son günlerin her zamankinden daha zor geçtiğini söyleyen Ileana, elma yeme iştahını artık tamamen kaybettiğini ve artık ona bu bir görev gibi geldiği için elmaları çok isteksizce yediğini söylüyor. Son gün olduğunda yediği son elma olduğu için büyük bir rahatlama duyduğunu da ekliyor.

Dördüncü hafta olduğunda ise yolculuğundan geri dönüyor genç kadın. Elmanın onu uzun uçuşlarda dinç ve sağlıklı tuttuğunu söylese de yine elma yemekten sıkıldığı bir döneme giriyor Ileana. Üstelik bayram boyunca anneannesinin mükellef sofrasında tıka basa yediğini söyleyen genç kadın, elma için midesinde yer ayırmanın zorluğunu da vurguluyor. Böyle durumlarda elma suyuyla idare ediyor. Son günlerin her zamankinden daha zor geçtiğini söyleyen Ileana, elma yeme iştahını artık tamamen kaybettiğini ve artık ona bu bir görev gibi geldiği için elmaları çok isteksizce yediğini söylüyor. Son gün olduğunda yediği son elma olduğu için büyük bir rahatlama duyduğunu da ekliyor.

#6
Foto - Bu bir aylık her gün elma yeme deneyinin sonunda Ileana hiç hasta olmamış. Havalar çok soğuk olmasına, hatta sürekli beraber olduğu erkek arkadaşının hasta olmasına rağmen genç kadının burnu bile akmamış. Her gün elma yemekten çok sıkılmış olmasına rağmen faydasını gördüğüne inandığını ve bundan sonra sadece elma yemeyecek olsa bile diyetine mutlaka meyveleri ekleyeceğini söylüyor Ileana.

Bu bir aylık her gün elma yeme deneyinin sonunda Ileana hiç hasta olmamış. Havalar çok soğuk olmasına, hatta sürekli beraber olduğu erkek arkadaşının hasta olmasına rağmen genç kadının burnu bile akmamış. Her gün elma yemekten çok sıkılmış olmasına rağmen faydasını gördüğüne inandığını ve bundan sonra sadece elma yemeyecek olsa bile diyetine mutlaka meyveleri ekleyeceğini söylüyor Ileana. "En azından hiçbir yan etkisi yok, sağlıklı kalmak isteyen herkes hayatında bir kez bunu denemeli" diyerek bitiriyor Ileana.

Sözde güzellik yarışması özde taciz yuvası! Ahlaksızlığı itiraf eden Özerman'ın pişkinliği 'pes' dedirtti
Gündem

Sözde güzellik yarışması özde taciz yuvası! Ahlaksızlığı itiraf eden Özerman'ın pişkinliği 'pes' dedirtti

'BEST Model' güzellik yarışması adıyla gençlerin vücutlarının teşhir edildiği 'taciz yuvası'nda patlak veren skandalın ardından Best Model K..
Ara tatil kaç gün okullar ne zaman tatil olacak?
Eğitim

Ara tatil kaç gün okullar ne zaman tatil olacak?

Ara tatil kaç gün? 2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü başladı. Kasım ayında milyonlarca öğrenci ara tatil yapacak. Bu sebe..
SİHA'lar harekete geçti!
Gündem

SİHA'lar harekete geçti! "Türkiye'den harekat emri aldık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyinde terör örgütüne yönelik operasyon başlayacağının sinyalini vermesinin ardından böl..
Şüpheler 'Pensilvanya'yı işaret ediyor! Çarpıcı iddia: Halil Falyalı, Sedat Peker'in adamı!
Gündem

Şüpheler 'Pensilvanya'yı işaret ediyor! Çarpıcı iddia: Halil Falyalı, Sedat Peker'in adamı!

Mafya babası Sedat Peker'in, geçtiğimiz aylarda, Kıbrıs'ın kumarhane patronlarından Halil Falyalı aleyhine yaptığı açıklamalar sonrasındaki ..
Bilge Kral’ın mezarındaki esrar çözüldü
Dünya

Bilge Kral’ın mezarındaki esrar çözüldü

Bosna’nın unutulmaz lideri Aliya İzetbegoviç vefatının 18. yılında anıldı. ‘Bilge Kral’ın mütevazı mezarının mimarı Babovic, “Aliya’nın meza..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika paylaşımı: Bırakmayacağız
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika paylaşımı: Bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrika'da kapısı çalınmadık dost, yarası sarılmadık gönül, iş birliği yapılmadık ülke bırakmıyoruz, bır..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay