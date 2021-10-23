1 ay boyunca her gün elma yerseniz bakın ne oluyor! Resmen denendi

Dördüncü hafta olduğunda ise yolculuğundan geri dönüyor genç kadın. Elmanın onu uzun uçuşlarda dinç ve sağlıklı tuttuğunu söylese de yine elma yemekten sıkıldığı bir döneme giriyor Ileana. Üstelik bayram boyunca anneannesinin mükellef sofrasında tıka basa yediğini söyleyen genç kadın, elma için midesinde yer ayırmanın zorluğunu da vurguluyor. Böyle durumlarda elma suyuyla idare ediyor. Son günlerin her zamankinden daha zor geçtiğini söyleyen Ileana, elma yeme iştahını artık tamamen kaybettiğini ve artık ona bu bir görev gibi geldiği için elmaları çok isteksizce yediğini söylüyor. Son gün olduğunda yediği son elma olduğu için büyük bir rahatlama duyduğunu da ekliyor.