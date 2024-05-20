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Spor
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1-0 sonrası kapıyı gösterdi! Fenerbahçe'ye yenilince 8 yıldızı birden gönderiyor: İlgili detay şaşırttı…

2024-05-20 13:47:33
1-0 sonrası kapıyı gösterdi! Fenerbahçe'ye yenilince 8 yıldızı birden gönderiyor: İlgili detay şaşırttı…

Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Böylelikle iki takım arasındaki şampiyonluk yarışı son haftaya kaldı. Sarı kırmızılılar sahasında oynadığı maçta ezeli rakibini yenerek 24. şampiyonluğuna ulaşmayı planlasa da işler istenen şekilde gitmedi. Derbi sonrası büyük bir şok yaşayan Cimbom'da, yeni sezon için flaş kararlar alınacağı belirtildi. Teknik Direktör Okan Buruk ise yeni sezonda kadroda görmek istemediği futbolcuları büyük ölçüde netleştirdi. İşte Galatasaray'da yolların ayrılacağı 8 isim...

#1
Foto - 1-0 sonrası kapıyı gösterdi! Fenerbahçe'ye yenilince 8 yıldızı birden gönderiyor: İlgili detay şaşırttı…

Süper Lig'de sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 kaybederek şampiyonluk şansını son haftaya bırakan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etme fırsatından yararlanamadı.

#2
Foto - 1-0 sonrası kapıyı gösterdi! Fenerbahçe'ye yenilince 8 yıldızı birden gönderiyor: İlgili detay şaşırttı…

RAMS Park'ta tamamen dolu tribünler önünde yapılan derbiye iyi başlayamayan sarı-kırmızılı ekip, ilk 20 dakikada oyunun kontrolünü eline almakta zorlandı. Maçın 21. dakikasında sarı-lacivertlilerde Alexander Djiku'nun kırmızı kart görmesiyle 1 kişi fazla mücadele eden Galatasaray, oyuna ağırlığını koydu. Topu kontrolünde tutmasına rağmen pozisyon üretemeyen sarı-kırmızılılar, rakibine gol izni vermeyince devre arasına 0-0 girildi.

#3
Foto - 1-0 sonrası kapıyı gösterdi! Fenerbahçe'ye yenilince 8 yıldızı birden gönderiyor: İlgili detay şaşırttı…

İkinci yarıda da etkili olamayan Galatasaray, 71. dakikada Çağlar Söyüncü'nün kaydettiği golle geri düştü. Kalan bölümde aradığı golü bulamayan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

#4
Foto - 1-0 sonrası kapıyı gösterdi! Fenerbahçe'ye yenilince 8 yıldızı birden gönderiyor: İlgili detay şaşırttı…

Bu sonuçla Galatasaray 99 puanda kaldı. Haftaya Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, sahasında şampiyonluğunu ilan etme şansını kullanamadı.

#5
Foto - 1-0 sonrası kapıyı gösterdi! Fenerbahçe'ye yenilince 8 yıldızı birden gönderiyor: İlgili detay şaşırttı…

Maç boyunca sık sık sahaya yabancı madde atılmasından dolayı duran toplar gecikmeli olarak kullanıldı. Derbinin bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçeli futbolcular büyük sevinç yaşadı.

#6
Foto - 1-0 sonrası kapıyı gösterdi! Fenerbahçe'ye yenilince 8 yıldızı birden gönderiyor: İlgili detay şaşırttı…

Bu sırada hem tribün önünde hem de saha içinde geniş güvenlik önlemi alan polis güçleri, bir sorun yaşanmasına izin vermedi.

#7
Foto - 1-0 sonrası kapıyı gösterdi! Fenerbahçe'ye yenilince 8 yıldızı birden gönderiyor: İlgili detay şaşırttı…

Galatasaray'da Hakim Ziyech, son hafta öncesi cezalı durumuna düştü. Ligde Fenerbahçe maçına kadar forma giydiği 17 müsabakada 3 kez sarı kart gören Ziyech, derbi öncesinde sınırdaki 7 oyuncudan biri konumundaydı. Karşılaşmanın 59. dakikasında hakem Arda Kardeşler'in sarı kart gösterdiği Faslı yıldız, cezalı duruma düştü.

#8
Foto - 1-0 sonrası kapıyı gösterdi! Fenerbahçe'ye yenilince 8 yıldızı birden gönderiyor: İlgili detay şaşırttı…

Ziyech, ligin son haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.

#9
Foto - 1-0 sonrası kapıyı gösterdi! Fenerbahçe'ye yenilince 8 yıldızı birden gönderiyor: İlgili detay şaşırttı…

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sol açıkta görevlendirdiği Barış Alper Yılmaz'ı maçın devamında sol bek ve sağ beke çekti.

#10
Foto - 1-0 sonrası kapıyı gösterdi! Fenerbahçe'ye yenilince 8 yıldızı birden gönderiyor: İlgili detay şaşırttı…

Bu sezon Okan Buruk'un jokerlerinden olan ve birçok mevkide iyi performans sergileyen Barış Alper, derbinin 73. dakikasında Derrick Köhn'ün oyundan alınmasıyla sol beke geçti. Barış Alper Yılmaz, 80. dakikada ise sağ beke geçerken orta sahaya giren Berkan Kutlu sol bekte, maça sağ bek başlayan Kaan Ayhan ise stoperde göreve devam etti.

#11
Foto - 1-0 sonrası kapıyı gösterdi! Fenerbahçe'ye yenilince 8 yıldızı birden gönderiyor: İlgili detay şaşırttı…

Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 24 lig maçında 22 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Söz konusu süreçte yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray'ın serisi Fenerbahçe derbisiyle sona erdi.

#12
Foto - 1-0 sonrası kapıyı gösterdi! Fenerbahçe'ye yenilince 8 yıldızı birden gönderiyor: İlgili detay şaşırttı…

Teknik direktör Okan Buruk ve yönetim, yeni sezonda devam edilmeyecek futbolcuları büyük ölçüde belirledi.

#13
Foto - 1-0 sonrası kapıyı gösterdi! Fenerbahçe'ye yenilince 8 yıldızı birden gönderiyor: İlgili detay şaşırttı…

İşte Galatasaray'da yeni sezonda takımdan ayrılması beklenen o isimler:

#14
Foto - 1-0 sonrası kapıyı gösterdi! Fenerbahçe'ye yenilince 8 yıldızı birden gönderiyor: İlgili detay şaşırttı…

AURIER, NDOMBELE, OLIVEIRA, EYÜP AYDIN, ZAHA, TETE, ZIYECH, CARLOS VINICIUS

#15
Foto - 1-0 sonrası kapıyı gösterdi! Fenerbahçe'ye yenilince 8 yıldızı birden gönderiyor: İlgili detay şaşırttı…

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