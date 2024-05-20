2024-05-20 13:47:33 1-0 sonrası kapıyı gösterdi! Fenerbahçe'ye yenilince 8 yıldızı birden gönderiyor: İlgili detay şaşırttı…
Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Böylelikle iki takım arasındaki şampiyonluk yarışı son haftaya kaldı. Sarı kırmızılılar sahasında oynadığı maçta ezeli rakibini yenerek 24. şampiyonluğuna ulaşmayı planlasa da işler istenen şekilde gitmedi. Derbi sonrası büyük bir şok yaşayan Cimbom'da, yeni sezon için flaş kararlar alınacağı belirtildi. Teknik Direktör Okan Buruk ise yeni sezonda kadroda görmek istemediği futbolcuları büyük ölçüde netleştirdi. İşte Galatasaray'da yolların ayrılacağı 8 isim...