Türkler tatil için rotayı Rusya’ya çeviriyor!

Ekonomik anlamda pek çok ülkeye nazaran biraz daha yüksek bütçe gerektirmesine karşın, Türklerin Rusya’ya olan ilgisi dikkat çeken bir boyuta ulaştı. Çok sayıda kişi Rusya vizesi almak için şimdiden sıraya girdi. Bu konuyu Marina Turizm Şirket Müdürü Murat Taşkaya ile konuştuk. Sorularımızı yanıtlayan Taşkaya’ya göre Türklerin bu ilgisinin bir değil, birkaç nedeni var.

Uzun yıllardır Rusya vizesi almak isteyenler Marina Turizm’in kapısını çalıyor. Konuyu sizinle birlikte değerlendirmek istedik. Türkler son yıllarda yurt dışı tatili için neden Rusya’yı seçiyor?

Aslında bu ilginin sadece tek bir nedeni yok. Rusya her zaman için tüm dünyada turistik açıdan ilgi gören bir ülke olmuştur. Tarihi, bir dönem farklı bir rejimle yönetilmiş olması, turistik açıdan ilgi gören yapılara sahip olması gibi unsurlar, insanların bu ülkeyi görmek istemesini beraberinde getiriyor. Fakat bu ilginin tamamını turizme bağlamak yanlış olur. Örneğin ülkemizde, Rusya’da akademik eğitim almak isteyen çok sayıda genç var. Aileler, önceden ülkeyi görmek isteyebiliyor. Rusya bağlantılı iş yapan çok sayıda Türk firması var. Yani mevcut rakamları sadece turistik gezi olarak düşünmemek lazım.

Bir dönem Rusya’nın vizeyi kaldırdığı şeklinde gerçek dışı haberler yapılmıştı. Bu bilgi de ilgiyi tetiklemiş olabilir mi?

Evet, o dönemde bize danışan kişi sayısında bir patlama olmuştu desek yanlış olmaz. Ancak bu bilginin doğru olmadığını belirttik. Halen Rusya vize isteyen ülkeler arasında şeklinde bilgi alanlar zaten başvuru yapmamıştı. Maalesef böyle bir söylenti çıkmıştı ama insanların gerçeği öğrenmesi uzun sürmedi. Bu tür asılsız haberlere itibar etmemek gerekiyor.

Rusya’nın vize konusunda çok titiz olduğu, çok fazla belge istediği şeklinde bilgiler de var. Konunun uzmanı olarak bu bilginin doğru olup olmadığını da size soralım…

(Tebessüm ediyor)

Biz yıllardır bu bilginin doğru olmadığını anlatıyoruz ancak henüz bu asılsız bilginin önüne tam olarak geçebilmiş değiliz. Marina Turizm’i ziyaret eden konuklarımızın ilk sorusu bu oluyor, “çok belge gerekiyormuş, doğru mu?”. Hayır, Rusya diğer ülkelerin istediğinden farklı, tek bir belge dahi istemiyor. Eğer Rusya vizesialmak istiyorsanız pasaporta, konaklayacağınız yere dair belgeye, ülkede geçerli sağlık sigortası belgesine, uçak biletine ve 2 adet de biyometrik fotoğrafa ihtiyacınız olacak, hepsi bu.

Uzun süreli gitmek isteyenler için de bu belgeler yeterli mi?

Ne kadar süre kalacağınıza göre değişiyor. Örneğin, eğer 30 günden daha uzun süre Rusya’da konaklamak istiyorsanız Rusya Federal Göçmenlik Ofisi tarafından onaylanmış bir davetiyeye sahip olmanız gerekir. Davetiye için başvuru yapıldığında, gerekli inceleme sonrasında 90 gün kalışlı aile, arkada ziyareti şeklinde bir davetiye belgesi adınıza düzenleniyor. Ticari açıdan daha uzun süre kalmak isteyenler için de söz konusu davetiye gerekiyor.

Vize işlemleri için ne kadar erken harekete geçmek gerekir?

Genellikle işlemler maksimum 5 iş günü içerisinde tamamlanabiliyor. Ancak yaz dönemlerinde yurt dışı seyahatlerinde artış olduğundan, ilgili birimlerde yoğunluk yaşanabiliyor. Bu yüzden biz konuklarımıza, mağdur olmamaları için olabildiğince erken tarihte işlemlerini tamamlamaları önerisinde bulunuyoruz. Ayrıca Rusya için yeşil, bordo ya da gri pasaport ayrımının olmadığını sizler aracılığı ile halkımıza bildirmek istiyorum. Her 3 pasaport için de Rusya vizesi alınması gerekiyor.

Son olarak, Rusya’ya gidecek olanlara bir uyarınız ya da tavsiyeniz var mı?

Türkiye’den giden turistler, Rusya’da genellikle pek sorun yaşamıyor. Sadece bir noktada uyarıda bulunmak isterim. Havalimanlarında ya da kapı girişlerinde vizenizin üzerine yazılan giriş kentini kontrol etmenizde fayda olacak. Örneğin Moskova vize şeklinde kaşe basıldığından emin olmanızı öneririz. Bu konuda görevlilerin dalgınlığı nedeniyle ender de olsa sorun yaşayan birkaç vatandaşımız olmuştu. Türk konsolosluğunun numarasını önceden öğrenip telefonlarına kaydetmelerini öneririm. Rusya, güvenlik ya da farklı bir konuda endişeye mahal verecek bir ülke değil. Gitmek isteyenlere Marina Turizm olarak biz de şimdiden keyifli bir tatil dileriz.