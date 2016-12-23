Türk vekilden Arapça karşılama

Münübe Yılmaz

Eylül ayında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun çeşitli temaslarda bulunmak için gittiği Hollanda’da, Hollanda Parlamentosu'nu ziyareti esnasında, İsrail’in Filistin’deki saldırılarını protesto etmek için yakasına bir Filistin rozeti takan ve Netanyahu ile tokalaşmayan Denk Partisi'nin Türk kökenli milletvekili Tunahan Kuzu, Hollanda’ya sığınan Suriyeli mülteciler için Arapça bir karşılama metni okudu. Dün akşam, Hollanda parlementosunda, Suriyedeki olaylar hakkında, Suriyelilere kendi dillerinde seslenerek "Sizleri özgürlük, adalet ve refah mücadeleniz konusunda sonuna kadar destekliyoruz " diyen Kuzu, Suriye halkını asla unutmayacaklarını dile getirdi. Konuşmasında “ Sizin acınız açımızdır, üzüntünüz üzüntümüzdür, mücadeleniz mücadelemizdir” diyerek hitab ettiği Suriye halkını, Hollanda’ya hoş geldiniz diyerek selamladı.