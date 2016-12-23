Cloudflare

Türk vekilden Arapça karşılama

Daha önceİsrail Başbakanı Netanyahu’nun elini sıkmayarak protesto eden , Türk vekil Tunahan Kuzu, Hollanda’ya sığınan Suriyeli mülteciler için Arapça bir karşılama metni okudu.

Türk vekilden Arapça karşılama
Eklenme: 23 Aralık 2016, 06:59
Bu haber 889 kez okundu

Münübe Yılmaz

Eylül ayında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun çeşitli temaslarda bulunmak için gittiği Hollanda’da, Hollanda Parlamentosu'nu ziyareti esnasında, İsrail’in Filistin’deki saldırılarını protesto etmek için yakasına bir Filistin rozeti takan ve Netanyahu ile tokalaşmayan Denk Partisi'nin Türk kökenli milletvekili Tunahan Kuzu, Hollanda’ya sığınan Suriyeli mülteciler için Arapça bir karşılama metni okudu. Dün akşam, Hollanda parlementosunda, Suriyedeki olaylar hakkında, Suriyelilere kendi dillerinde seslenerek "Sizleri özgürlük, adalet ve refah mücadeleniz konusunda sonuna kadar destekliyoruz " diyen Kuzu, Suriye halkını asla unutmayacaklarını dile getirdi. Konuşmasında “ Sizin acınız açımızdır, üzüntünüz üzüntümüzdür, mücadeleniz mücadelemizdir” diyerek hitab ettiği Suriye halkını, Hollanda’ya hoş geldiniz diyerek selamladı.

 
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Emniyet'ten flaş uyarı!
  • 'Fırat'ın batısı temizlenene kadar bu operasyon bitmeyecek'
  • ABD'li elçiden Türkiye'ye 'dinsizlik' tavsiyesi
  • Teröristbaşı Gülen'den tehdit gibi açıklama!
  • Trump'tan tehlikeli çağrı!
  • CHP'lileri üzen görüntü! Mustafa Kemal heykeli söküldü
  • Halep'ten tahliyeler tamamlandı!
  • Suikastçının anne ve babasının ifadeleri ortaya çıktı
  • Emekliye büyük müjde! Kabul edildi
  • CHP'li vekile tokat gibi 'fedai' cevabı!
  • 4 çocuğu da Levent Kırca'nın mirasını reddetti
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelini ödersiniz!
  • Türkiye, El Bab'tan çekiliyor mu? TSK açıkladı!
  • Flaş açıklama: Karlov'a saldırmak Rusya'ya...
  • Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı FETÖ'den tutuklandı!
  • Türkiyeli Müslümanları temsilen FETÖ imamını çağırdılar!
  • Bahçeli'den kritik açıklama: Ne pahasına olursa...
  • İşte elçi suikastının dakika dakika anatomisi!
  • 'Derhal terk etsinler'
  • Öldürülen DEAŞ'lı teröristlerin üzerinde şoke eden detay!
  • İşte sözün bittiği o kare
  • TSK'dan son dakika El Bab açıklaması
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Türk vekilden Arapça karşılamaTürk vekilden Arapça karşılama

Daha önceİsrail Başbakanı Netanyahu’nun elini sıkmayarak protesto eden ,…

ABD kabullendi: Başarısız olduk!ABD kabullendi: Başarısız olduk!

ABD'den, Suriye'de politik bir geçiş süreci sağlama yönündeki diplomatik girişimlerde…

Arapça konuştu diye uçaktan attılar!Arapça konuştu diye uçaktan attılar!

ABD'nin Delta Havayolları'na ait uçakta telefonda annesi ile Arapça konuşan…

ABD'li elçiden Türkiye'ye 'dinsizlik' tavsiyesiABD'li elçiden Türkiye'ye 'dinsizlik' tavsiyesi

Türkiye’de seküler(dini değerlerin olmadığı) geleneğin bozulmaması gerektiğini iddia eden ABD’li…

Trump'tan tehlikeli çağrı!Trump'tan tehlikeli çağrı!

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, ülkesinin nükleer silah kapasitesinin artırılması…

Rusya’dan Suudi Arabistan’a teklifRusya’dan Suudi Arabistan’a teklif

Rusya, Türkiye ve İran ile beraber , Suriye’de barışın sağlanması…

'Halep'e biz dönemezsek çocuklarımız dönecek''Halep'e biz dönemezsek çocuklarımız dönecek'

Zalim Esed rejimi kuşatmasındaki doğu Halep ve muhaliflerin kuşatmasındaki Fua…

Birleşmiş Milletlerden İHH açıklamasıBirleşmiş Milletlerden İHH açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'deki…

DAEŞ Türk tankını kaçırdı iddiasıDAEŞ Türk tankını kaçırdı iddiası

Operasyonların devam ettiği Suriye'nin El Bab kentinde DAEŞ'li teröristlerin 2…