TSK harekata başlarsa PKK'nın kirli planı 100 yıl daha...

Hatay ve Kilis sınırında bulunan Afrin'e operasyon sinyalleriyla başlayan sınıra askeri sevkıyat devam ediyor.

TACİZ DEVAM EDİYOR

Fırat Kalkanı Harekatı'yla Azez-Cerablus hattında inşa edilen güvenli bölgeye Afrin'deki PKK/PYD unsurları tarafından tahrik ve taciz hareketleri artarak devam ediyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin bu konudaki rahatsızlığını ifade etmiş, “Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye’deki terör oluşumu projesinin kalbine soktuğumuz hançeri, yeni hamlelerle genişletmekte kararlıyız. Çok yakında bu konuda yeni ve önemli adımlarımız olacak” demişti.

AFRİN'E HAZIRLIK ABD'YE KARŞI KOZ

Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş, bölgedeki güç dengelerini ve Afrin'e yönelik operasyon hazırlığını değerlendirdi. Gelişmelerin arka planını "Türkiye, gelişmelere bağlı olarak Afrin'i, ABD'ye karşı bir koz ve baskı unsuru olarak kullanıyor" sözleriyle çizen Karataş, şöyle devam etti: "Bu bir politik hamledir. Türkiye, bu politik hamleyi sınıra yığınak yaparak da destekliyor. Zamanında Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı konusunda da soru işaretleri vardı. Kobani'ye 29 Ekim'de peşmergeyi getiren bir ülkenin böyle bir harekatı yapmasını kimse beklemiyordu. O zamana kadar Türkiye, Suriye politikasında ABD'yle işbirliği yapıyordu.

"PKK'NIN REFERANDUM PLANI 100 YIL DAHA TOPRAĞA GÖMÜLÜR"

"Afrin operasyonu, 'PKK üzerinden ikinci İsrail', Suriye'nin kuzeyinde planlanan sözde 'referandum' gibi planları 100 yıl daha toprağa gömer. Türkiye sınırının güvenliği açısından da oldukça önemli. ABD ve müttefiği terör örgütü YPG, şu anda Rakka'ya odaklandı. Suriye Rusya'yla beraber Deyr-i Zor harekatını yapıyor, Rakka'yı güneyden kuşatıyor. Çünkü Deyr-i Zor'u kaybederse Şam'ı da sıkıştıracak, bunun için yaşam mücadelesi veriyor. Türkiye, Afrin kozunu her zaman oynayabilir. Suriye'deki gelişmeleri ABD ve Rusya arasındaki ilişkilere de bakarak gözleyen Türkiye, operasyona bu siyasi gelişmelere göre karar verecek."