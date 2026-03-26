Gündem
Gündem

Pompadaki rakamlar alev aldı, sürücüler kontak kapatma noktasına geldi! Akaryakıt kabus oldu!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Pompadaki rakamlar alev aldı, sürücüler kontak kapatma noktasına geldi! Akaryakıt kabus oldu!

Orta Doğu'da patlak veren "ABD/İsrail-İran Savaşı" küresel enerji piyasalarını sarsarken, bedelini Avrupalı tüketici ödüyor. Hürmüz Boğazı'nın kapanma noktasına gelmesiyle lojistik hatlar kilitlendi, benzin ve motorin fiyatları rekor üzerine rekor kırdı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Orta Doğu'da petrol arzında yaşanan kesintiler, Avrupa genelinde akaryakıt fiyatlarını yukarı çekti. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda ticaretin aksaması, fiyat artışlarını hızlandırdı.

 

AB GENELİNDE SERT ARTIŞ

Avrupa Birliği Komisyonu verilerine göre: 23 Şubat haftasında benzinin litre fiyatı 1,64 avro, dizel 1,59 avro seviyesindeydi. 23 Mart itibarıyla benzin 1,88 avroya, dizel ise 2,03 avroya yükseldi.

Böylece:

Benzin fiyatı %14,6

Dizel fiyatı %28,3 arttı

 

ÜLKELERE GÖRE FİYAT ARTIŞLARI

Fiyatlardaki yükseliş Avrupa genelinde farklı oranlarda hissedildi. İşte ülke ülke Avrupa'da akaryakıt fiyatları:

Almanya

Savaş öncesi benzin 1,82 avro, dizel 1,73 avro seviyesindeydi.

23 Mart itibarıyla benzin 2,07 avroya (%13,7), dizel 2,13 avroya (%23,1) çıktı.

Fransa

Benzin 1,71 avrodan 1,97 avroya (%15,2), dizel 1,65 avrodan 2,11 avroya (%27,9) yükseldi.

İtalya

Benzin 1,78 avroya (%7,9), dizel 2,02 avroya (%18,8) çıktı.

İspanya

Benzin 1,73 avroya (%17,7), dizel 1,88 avroya (%32,4) yükseldi.

Belçika

Benzin 1,8 avroya (%20), dizel 2,16 avroya (%32,5) çıktı.

Birleşik Krallık

Benzin 1,32 sterlinden 1,49 sterline (%12,9), dizel 1,42 sterlinden 1,76 sterline (%23,9) yükseldi.

 

PETROL FİYATLARI BELİRLEYİCİ OLDU

Savaşın 28 Şubat'ta başlamasının ardından, küresel petrol ticaretinin kritik noktası olan Hürmüz Boğazı'nda akışın yavaşlaması petrol fiyatlarını hızla yukarı çekti. Bu artış da doğrudan Avrupa'daki pompa fiyatlarına yansıdı.

Artan enerji maliyetleri, Avrupa ekonomileri için hem enflasyon hem de tüketici harcamaları açısından yeni bir baskı unsuru oluşturuyor.

 

Avrupa'da akaryakıt alarmı: Slovenya ordusu sevkiyat için sahaya indi

Dünya

Gündem

Ekonomi

Mikail

Pazarda müşterisi olanın devamı olur ezlem olmayan kontağını kapatsın hatda belediyeler otobüs metrobüs leri belirli zamanlarda uygun şekilde kısıntıya alsın bir araçda bir kişi olmasın hep karşından beklenmedik bizlerde üstümüze düşeni yapalım inşallah...
