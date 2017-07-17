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Sürpriz golcü futbol kariyerine nokta koydu

2012-2013 sezonunda attığı 18 golle Premier Lig'e damga vuran 31 yaşındaki Michu, futbolu bıraktığını açıkladı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 09:48
Sürpriz golcü futbol kariyerine nokta koydu

2012-2013 sezonunda Premier Lig takımlarından Swansea'de muhteşem bir sezon geçiren ve attığı 18 golle dikkatleri üzerine çeken İspanyol forvet Michu, futbol kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

Premier Lig'deki performansı sonrasında 2014 yılında Napoli'nin uzun uğraşlar sonucunda kiralık olarak transfer ettiği Michu yaşadığı sakatlıklar sonrasında kendisini bir türlü toparlayamamıştı

Swansea'nin İspanya alt lig takımlarından Langreo'ya gönderdiği futbolcu son olarak İspanya 2. Lig takımı Real Oviedo'da forma giymişti.

 

 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 09:48
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