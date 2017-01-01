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Ortaköy'de gece kulübünün sahibi saldırı olacağını biliyormuş

Beşiktaş Ortaköy'de bir gece kulübüne silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda 1'i polis 36 kişi can verdi. Kanlı saldırı sonrası Hürriyet gazetesine açıklama yapan işletme sahibi Mehmet Koçarslan, "Amerikan istihbaratının" yılbaşında saldırı olacağına yönelik ihbarı kendilerine verdiğini açıkladı.

Ortaköy'de gece kulübünün sahibi saldırı olacağını biliyormuş
Eklenme: 01 Ocak 2017, 03:19
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Ortaköy'deki gece kulübü bu gece 01.30 sıralarında silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan ya da saldırganlar Kalaşnikoflarla içeri girip çevreye ateş açtılar. Saldırıda 1 polis şehit olurken 35 sivil de hayatını kaybetti. Çok sayıda kişinin de yaralandığı söyleniyor. Noel baba kıyafetli 1 kişinin kapının önündeki polisleri silahla tarayarak içeri girdiği iddia edildi.

BAR SAHİBİ SALDIRIYI BİLİYORMUŞ

Saldırının ardından bar sahibi Mehmet Koçarslan Hürriyet gazetesine açıklama yaptı. Muhabiri Toygun Atilla'ya konuşan bar sahibi Koçarslan, saldırı ihbarını daha öncesinde Amerikan istihbaratından aldıklarını söyledi. Bar sahini Koçarslan, "İçeri giren şerefsizler Kalaşnikoflarla taramışlar. Amerikan istihbaratı bunun bilgisini vermişti. 1 hafta 10 gün süreyle buralarda deniz dahil güvenlik önlemleri alındı. Sonra ne oldu? Göz göre göre bu saldırı meydana geldi." dedi.

NEDEN İPTAL EDİLMEDİ

İşletme sahibi Koçarslan'ın açıklamalarının ardından, saldırı ihbarına rağmen yılbaşı eğlencesinin neden iptal edilmediğine dair sorular gündeme geldi. Yılbaşı için söz konusu gece kulübüne 1122 kişinin rezervasyon yaptırdığı bilgisine ulaşıldı.

VALİ OLAY YERİNDE

İstanbul Valisi Vasip Şahin olayın yaşandığı bölgeye geldi.

Ortaköy'de bulunan gece kulübüne silahlı saldırı sonrası polis saldırganları yakalamak için operasyon başlattı. Polis karadan gece kulübünün etrafını sararken, deniz polisi de denizden olaya müdahale etti. Öte yandan gece kulübünden bulunan bazı vatandaşların saldırıdan kurtulmak için denize atladığı deniz polisinin de şahısları kurtarma çalışması yaptığı öğrenildi.

Yılbaşındaki 'noel baba'lı saldırı FETÖ dizisindeki sahneyi hatırlattı

 
Etiketlerortaköy saldırırtaköy bar saldırıyılbaşı saldırıMehmet Koçarslanreina bar saldırı
HABER YORUMLARI
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Hırsız Yapı

Küfürün önüne yatanlar Teçrübeli Polisleri görevden alarak buna ortak oldular.

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Mahmut Erdemir

Akıllı olalım arkadaşlar bu saldırıyı yapan şerefsiz Türk olamaz çünkü vijdanı var müslüman da olamaz bir cana kıyan insanlığa kıyar. Profosyonelve saha da kullanılan uyuşmuş menfaate dayalı Amrkn.iti bir pkk lıdır .

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kadir

hadi bar sahibi fetöcü diyelim bitsin biş

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Osman

reina kapanınca saldırı olmayacaktı sanki. başka yerde kutlanmıyor muydu yılbaşı? ne anlamsız soru bu

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mehmet gümüştekin

Aslında provokatör çok var içimizde şimdi adamın biri diyorki niye yılbası eglencesi yaptırdı. Ulan gerizekalı ahmaklar bu seferde yapmasa diyecektiniz ki niye yılbaşı eglencesi yapılmıyor. Sen devletsin güvenliğimizi alacaksınız. Diyecektiniz susun olum yargılayacagınıza devlete en azından destek olun.

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Hacı

Yılbaşı kutlayanlar kendileri yapmış biz yinede bunları tesbid edib makama bildirelim asalum

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bayram demir

sizin zihniyetinize tüküreyim. neden önlem almadı iye sormak yerine neden iptal edilmedi diyorsun.

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bu aciklama vatan hainligidir

abd sana istihbarat verdiyse neden onlem almadin .abd neden seni muhatap alip senin isletmene saldiri olacani sana bizzat verdi devlete bildirmedi.ne is ceviriyorsunuz . iki giris kapin var biri denizden biri karadan karadan olan yerden damsiz kimseyi almiyordunuz 2 kisiyi vurup iceri girmis peki boyle bir gecenizde neden guvenlik tedbirlerini artirmadin .isin icinde sana istihbarati muhtemelen cia verdi var bundada bi film firildak . aldigin istihbarati istanbul emniyetle paylastinmi ! bunlari yapmadiysan o insanlarin olumunden sen sorumlusun .

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Levent 15

Rus Büyükelçisi nin öldürüldüğü sanat merkezi nin yöneticisi de EMRE USLU nun kankasi çıkmıştı. Reina nin sahibide CIA dan istihbarat alıyor. Bizim yetkililere bu konuda bir bilgi verdimi vermedimi? Her iki konuda araştırılmalıdır.

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Hasan

Bar sahibi cia ajanımıda ona istihbarat geliyor derhal tutuklanmalı

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OF lu

Cok enteresan, bu tur marka isletme sahiplerinin nufusu oldukca genistir.Istihbarati almis! Bilgi vermis.Aklina kendi onlemini almak gelmemis!!!!.Ortalama bir kisi minimum 500 TL. Hesap vurakacagi gecede 500.000TL.hesap toplayacaksin,bu ulkede emekli ozel harekatcilarinda calistigi silah kullanma yetkisine sahip ozel guvenlik sirketleri varken neden bu gece icin kendi EXTRA guvenlik onlemini almadin...Verecek cevabin cok Kocarslan

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Cok suclu

Cok suclu var cok !!!!

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R Kas

Kasten öldurmeden yargilamalu mekanik sahibini. 39 kisinin ölumunden sorumlu tutmali.

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Zehra Tezcan

Bu saldiri kimin carkina sü doküyorsa, yapan da yaptiran da odur!!

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Durmuş

Amerika istikbaratı barcı ile neden konuşuyor. Aynı bilgiyi polise vermez şerefsiz ler.maksat fitne çıkarmak biz dedik algısı. biz yaptık demeye dilleri varmıyo

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abuzer kadayıf

. adam neden iptal etsin kardeşim orası ticari şirket. ozaman tehlike var diye tüm avm ler kapansın. sen devlet olarak insanların can ve mal güvenliğini sağlamaktan acizsen yapacak bişey kalmamış demektir

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Selim dağ

Şerefsiz reinanın sahibi sen niye önlem almadın.Badigartların nerde.Dışarıdan içeriye tek kapıdan mi giriliyor?Dışarıdakini etkisiz hale getirdiler diğer elemanların nerde.Birde utanmadan abd istihbaratı bildirmişti diyor?Açmasaydın para tatlı mı geldi?

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Ilayda karakus

Turkiye devletisaldiri isrihbarati aldigi bi gece kulubunu koruyamayack kadar aciz degildir..gece kulubunu kapatmak terore prim vermekdir..istihbarat kimlere soylenmis..istihbahrat ciddi ise neden 1 polis konulmus ona bakmak lazim...dun gece sehitlerimize allah rahmet eylesin diyorum.

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bir vatandas

gundemdeki sorunun mekan sahibinin bildigini polis teskilatimizin nasil bilmedigi ve onlemedigi olmasi gerekmez mi o zaman ?

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Yusuf can

Haber doğruysa saldırı yapanla istihbaratı veren ayni kurumdur

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serkan

Bu bar sahibi derhal göz altına alınmalı,sorgulanmalı ve tutuklanmalı.

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Mehmet şen

Noel baba yine kurşun dağıttı

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Yusuf

Con bas ekibinin işine benziyor.

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ali

Hadi barın sahibi para kazanmak için insanların canını hiçesaydı peki tamam bir tane polis kardesimizin orda işi neytek başına. polisimiz bar fedaisimi adamlar eglenecek polisim başını bekleyecek.

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Can Ünsal

Ne oldu şimdi suçlu yılbaşını kutlayanlar mı oldu ? 

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Hasan

Bar sahibi ABD istihbarat teşkilatının yöneticisi mi üyesi mi

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Oflu baba

SEKIZYUZ KISI ADAM BASI 1000 TL GIRIS SEKIZYUZBIN LIRA SADECE GIRIS ICERIDEKI VIPMUSTERI AYRIBIR O KADARTAVIP MUSTERI BIR MILYON DOLAR HASILAT KIMIN UMURUNDAOLENLERSEREFSIZ BAR SAHIBI KOYSANA KAPIYA IKI DUZUNE KORUMAPARA GIDER ALLAH KORUSUNSADECE CUKKAYAP SEN USTELIKTE DAHA ONCEDEN UYANDIRMISLARBU KATIL ICERIDEN KOVULAN BIRISI OLMASIN ONUDA ARASTIRIN

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Ahmet Şeker

Sen nasıl bir adamsın.Yilbaşı gecesi saldırı olabileceği istihbaratını aldığını daha önce belirtseydin , böyle bir katliam olurmuydu. Para, itibar düşkünü rezil insan seni !

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yavuz

Ulan madem böyle bir istihbarat alıyorsun neden eğlence mekânını bir süreliğine kapatmıyorsun ve bu insanların ölümüne ortak oluyorsun. Sana bu istiğbaratı verenler bu işlerin içinde olabilirler mi diye düşünmeden edemiyor insan. Utanmadan birde saldırı göz göre göre geldi diyerek devleti suçluyorsun. Kazanacağın para insan canından daha mı önemli idi.

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ahmet öztürk

Noel baba kıyafetli saldırı olabilir diye sanırım gazetenizde okumuştum,dizilerdeki şifreler böyle gösteriyor olduğunu dikkatli olunması gerektiğini tartışmıştınız yanılmıyorsam,neden böyle bir gecede,tetbir alınmıyor,içişleri bakanı bu tür uysrıları kalemi almıyor,yazık vallahi yazık,çok yazık,birde bar sahibi cıa bildirdi diyor,bence içişleri bskanı bu konularda duyarsız,istifa etmeli

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