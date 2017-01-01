Ortaköy'de gece kulübünün sahibi saldırı olacağını biliyormuş

Ortaköy'deki gece kulübü bu gece 01.30 sıralarında silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan ya da saldırganlar Kalaşnikoflarla içeri girip çevreye ateş açtılar. Saldırıda 1 polis şehit olurken 35 sivil de hayatını kaybetti. Çok sayıda kişinin de yaralandığı söyleniyor. Noel baba kıyafetli 1 kişinin kapının önündeki polisleri silahla tarayarak içeri girdiği iddia edildi.



BAR SAHİBİ SALDIRIYI BİLİYORMUŞ



Saldırının ardından bar sahibi Mehmet Koçarslan Hürriyet gazetesine açıklama yaptı. Muhabiri Toygun Atilla'ya konuşan bar sahibi Koçarslan, saldırı ihbarını daha öncesinde Amerikan istihbaratından aldıklarını söyledi. Bar sahini Koçarslan, "İçeri giren şerefsizler Kalaşnikoflarla taramışlar. Amerikan istihbaratı bunun bilgisini vermişti. 1 hafta 10 gün süreyle buralarda deniz dahil güvenlik önlemleri alındı. Sonra ne oldu? Göz göre göre bu saldırı meydana geldi." dedi.

NEDEN İPTAL EDİLMEDİ

İşletme sahibi Koçarslan'ın açıklamalarının ardından, saldırı ihbarına rağmen yılbaşı eğlencesinin neden iptal edilmediğine dair sorular gündeme geldi. Yılbaşı için söz konusu gece kulübüne 1122 kişinin rezervasyon yaptırdığı bilgisine ulaşıldı.



VALİ OLAY YERİNDE



İstanbul Valisi Vasip Şahin olayın yaşandığı bölgeye geldi.



Ortaköy'de bulunan gece kulübüne silahlı saldırı sonrası polis saldırganları yakalamak için operasyon başlattı. Polis karadan gece kulübünün etrafını sararken, deniz polisi de denizden olaya müdahale etti. Öte yandan gece kulübünden bulunan bazı vatandaşların saldırıdan kurtulmak için denize atladığı deniz polisinin de şahısları kurtarma çalışması yaptığı öğrenildi.

Yılbaşındaki 'noel baba'lı saldırı FETÖ dizisindeki sahneyi hatırlattı