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Ödemin en yaygın 8 nedeni

Yüzükleriniz parmaklarınıza olmuyor, şişen ayaklarınız ayakkabıya girmiyor, oturamıyor, kalkamıyor, nefes almakta bile güçlük çekiyorsunuz. Bu durumlar, vücutta biriken sıvının yani ödemin işaretidir. İşte en yaygın 8 nedeni...

09 Ağustos 2017 Çarşamba 14:03
Ödemin en yaygın 8 nedeni

Tuz

Günlük tuz tüketim miktarı 5 gramdır. Eğer daha fazla tüz tüketirseniz vücutta sıvı birikmeye başlar.

Alerji

Şişliğe kaşıntı ve kızarıklık eşlik ediyorsa bu alerjidir.

Hormonlar

Hormonal yetmezlik, vücutta sıvı birikiminin diğer bir nedeni . Eğer karnınız, bacaklarınız şişiyor ve kilo alıyorsanız, büyük olasılıkla hormonal bir ödemle karşı karşıyasınız demektir.

Böbrek hastalıkları

Genellikle sabahları yüzünüzde ortaya çıkan şişlikler, böbreklerle ilgili bir sorun olduğunun işareti olabilir. Bu durumlarda bel ağrısı ve idrar renginde değişiklik de görebilirsiniz.

Kalp hastalıkları

Bacak ve karındaki şişkinliğe göğüste ağrı, yorgunluk veya nefes darlığı eşlik ediyorsa kalp hastalığı riski olabilir.

İlaçlar

Ödem, bazı ilaçların alınmasının bir sonucunda da ortaya çıkabilir. Örneğin, doğum kontrol hapları, ateş düşürücü ve ağrı kesiciler.

Yaşam tarzı

Günün çoğunu ayakta durarak ya da oturarak geçirmek zorunda kalanların bacaklarında ödem oluşabilir.

Susuzluk

Susuzluğun ilk aşamasında, vücudunuz sıvı biriktirmeye başlar . Sonuç olarak, bilekler ve göbeğin alt kısmında şişlikler görülebilir.

 

(Kadinvekadin)

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 14:03
  1. ödeme tutarları
  2. şişlik
  3. susuzluk
  4. böbrek hastalıkları
  5. tuz tüketimi
  6. aşırı tuz tüketimi
  7. hormonlar
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