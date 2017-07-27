İngiltere, Meksika ile anlaşmaya hazırlanıyor

Münübe Yılmaz

İngiliz Uluslararası Ticaret Sekreteri Liam Fox, yaptığı açıklamada, Brexit sonrası da, Meksika ile ticari anlaşmalarını devam ettirmek için, Meksikalı yetkililerle resmi görüşmelere başladıklarını ifade etti. Fox, "Meksika Ekonomi Bakanı Ildefonso Guajardo ile birlikte, ayrıcalıklı ticari anlaşmalarımızı Brexit sonrası da devam ettirmek için çeşitli temaslarda bulunduk. İngiltere olarak bu ilişkileri devam ettireceğimiz için çok memnunuz" diyerek, İngiliz hükümetinin Avrupa Birliği ve Meksika arasındaki serbest ticaret görüşmelerini sonuna kadar desteklediklerini söyledi. "Avrupa Birliği içerisindeyken Meksika ile aramızdaki ticari ilişkilerin, AB'den ayrıldıktan sonra da devam etmemesi için hiçbir neden yok ve bu, ticaret piyasasına bir zarar da getirmez" diyen Fox, Meksika ile devam ettirecekleri ticari anlaşmanın süresi ile ilgili bir bilgi vermedi. İngiltere Ekonomi Bakanlığı'na göre, İngiltere, geçtiğimiz yıl 5.36 milyon dolarlık anlaşma ile Meksika'nın 5. büyük ticari partneri oldu.