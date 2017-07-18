Hem şantajcı hem çeteci çıktı! Laikçi manken tutuklandı

Müslüman milletin karşı durduğu mankenlik gibi ahlaksız sektörler yine laikçi kesimin başını ağrıtıyor. Laikçi kafanın gençleri diziler ve magazin programlarıyla mankenlik ve şarkıcılığa özendirirken zinayı ise meşru göstermesi nedeniyle trajik sonuçlarının bedelini ödüyor.

Ahlaksız güzellik yarışmalarının birinde birinci seçilen laikçi manken Sibel Demiralp, Milliyet'te yer alan habere göre iş adamlarına tuzak kuran bir çetenin üyesi olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçiren manken Sibel Demiralp, şantajcılık yapması ve çete üyesi olması gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklandı.

Adana merkezli olan ve 4 üyesi gözaltına alınıp tutuklanan çetenin liderini arayan polis, ilk tespitlerde çetenin son 4 ay içerisinde 4 işadamına benzer tuzaklar kurup, şantajla 2 trilyona yakın parayı kendi hesaplarına aktarttığını belirledi.

Geçtiğimiz Salı günü takı ve mücevharat işi yapan bir işadamının şikayettiyle başaltılan soruşturmada polis, şikayetçi işadamını kahvaltı yapmak bahanesiyle davet ettiği Şişli’de günü birlik kiralanan bir evde, işbirliği yaptığı çete üyelerine dövdürtüp ahlaksız fotoğraflarını çektirdiği iddiasıyla manken Demiralp ile birlikte Ahmet S., Ferdi A. ve Merve E. isimli birisi kadın 3 çete üyesini geçtiğimiz Perşembe ve Cuma günü düzenlediği opearasyonlarla yakalayıp gözaltına aldı.

Gözaltına alınan ve şikayetçi iş adamı H.F. tarafından teşhis edilen 3 çete üyesiyle birlikte dün mahkemeye sevk edilen 23 yaşındaki laikçi manken, tutuklanıp cezaevine konurken, polis peşinde olduğu çete lideri Şükrü K. ile kardeşi Erkan K.nin banka hesaplarına el koydu.

Çete üyelerinin silah zoruyla kredi kartlarını alıp 60 bin liralık alışveriş yapan ve 250 bin lira da hesaba havale yaptırdığı işadamı H.F. gibi çetenin son 4 ay içeirisinde 3 işadamına daha benzer yöntemlerle tuzak kurup 2 trilyona yakın parayı gasp ettiğini belirleyen polisin, çete üyelerinin itiraf edip adını verdiği diğer işadamalarının şikayetçi olması durumunda soruşturmaya genişlik kazandıracağı öğrenildi.