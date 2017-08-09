Galatasaray'da istemişti!Yeni takımı belli oldu

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için uzun uğraşlar verdiği, ancak yüksek maliyeti nedeniyle transferinden vazgeçtiği Mario Lemina'nın yeni adresi İngiltere oldu.



Gabon asıllı Fransız futbolcu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton'a transfer oldu.



5 yıl boyunca İngiltere'de forma giyecek Mario Lemina için Southampton 17+3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.



İmza sonrası açıklamalarda bulunan Lemina, ''Southampton'a imza attığım için mutluyum'' diye konuştu.



Futbol kariyerine Fransa'nın Lorient takımında başlayan Lemina, 2013 yılında Marsilya'ya transfer oldu. 2 sezon Marsilya'da kalan Lemina, 2015 yılında Juventus'a kiralandı, geçtiğimiz sezon ise bonservisiyle Torine ekibine transfer oldu.



Juventus kariyerinde İtalya Ligi ve İtalya Kupası'nı 2'şer kez kazanan Lemina, Real Madrid'e karşı sezon sonunda oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde de forma giymişti.