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FETÖ'cüler kapı kapı geziyor!

Almanya’da FETÖ bağlantılı bir derneğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı ifadelerin yer aldığı Almanca bildiri dağıttığı belirtildi.

23 Temmuz 2017 Pazar 00:34
FETÖ'cüler kapı kapı geziyor!

Almanya'da faaliyet yürüten "Stiftung Dialog und Bildung" adlı FETÖ bağlantılı olduğu belirtilen bir dernek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı, nefret dolu bir bildiri hazırladı.

"KONTROLLÜ DARBE"

Sol portalın haberine göre, posta kutularına atılan broşürün başlığı "15/16 Temmuz 2016 Kontrollü Darbesi Sonrasında Erdoğan Türkiyesi."

Almanca hazırlanan broşürde, Alman tarihçi Michael Wollfsohn'un 15 Temmuz girişimini Nazi Almanyası’yla kıyasladığı “Erdoğan, klasik iktidarı ele geçirme şablonunu takip ediyor” ifadeleri de yer aldı.

 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 00:34
  1. almanya
  2. broşür
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  4. FETÖ
  5. Dış Politika Haberleri
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