FETÖ'cüler kapı kapı geziyor!

Almanya'da faaliyet yürüten "Stiftung Dialog und Bildung" adlı FETÖ bağlantılı olduğu belirtilen bir dernek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı, nefret dolu bir bildiri hazırladı.

"KONTROLLÜ DARBE"

Sol portalın haberine göre, posta kutularına atılan broşürün başlığı "15/16 Temmuz 2016 Kontrollü Darbesi Sonrasında Erdoğan Türkiyesi."

Almanca hazırlanan broşürde, Alman tarihçi Michael Wollfsohn'un 15 Temmuz girişimini Nazi Almanyası’yla kıyasladığı “Erdoğan, klasik iktidarı ele geçirme şablonunu takip ediyor” ifadeleri de yer aldı.