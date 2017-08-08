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Emeklilere 3 maaş avans geliyor

Emeklilik başvurusunu yapıp maaşının bağlanmasını bekleyenler, isterse 4 bin 212 liraya varan ‘avans’ imkanından faydalanabiliyor. Sistemin şimdi de emekliler için de uygulanması gündem geldi. Buna göre emekliler maaşın 3 katı avans alınması söz konusu olabilecek.

08 Ağustos 2017 Salı 16:25
Emeklilere 3 maaş avans geliyor

Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenler için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önemli bir imkan sunuyor. Emekli olacağı kesinleşen vatandaşlara, maaş ödenene kadar avans veriliyor. Maaş için gün sayanlar 'avans' ödemesi sayesinde rahat nefes alıyor. Avans tutarı ise 4 bin 212 lirayı buluyor. Maaşının bağlanmasını bekleyenlerin imdadına yetişen avans formülünün, mevcut emeklilere de uygulanması gündemde. Çalışma hayata geçerse, emekliler maaşının 3 katına kadar avans çekebilecek.

YAZILI BAŞVURU ŞART

Emeklilik şartını dolduran kişiler, hemen SGK'ya koşuyor. Ancak emekli aylıklarının hesaplanması, resmi işlemlerin tamamlanması ve paranın hesaba yatması, bazen uzun zaman alabiliyor. Emekli aylığı bağlanma süresinin uzaması halinde sıkıntı yaşanmaması için 'avans' formülü uygulanıyor. Avans imkanından yararlanmak için 2 şart bulunuyor. Eğer emekli aylığı 90 gün içinde bağlanamamış ise avansa hak kazanılıyor. Bir diğer şart da emekli olacak kişinin avans için talepte bulunması. Avans almak isteyen kişinin SGK'ya yazılı olarak başvuru yapması gerekiyor. Ödenen tutar, daha sonraki maaşlardan düşülüyor. Avans miktarı her 3 ay için, bağlanacak aylıklarda net asgari ücretin 3 katını, gelirlerde ise 2 katını geçmemek üzere SGK tarafından belirleniyor. Yani avans, 1.404 TL x 3 = 4.212 TL'yi, gelirlerde ise 1.404 TL x 2 = 2.808 TL'yi geçmiyor. Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor.

FAİZ YOK, GERİ ÖDEME 36 AYDA

Avans uygulamasının mevcut emekliler için de hayata geçirilmesi gündemde. İsteyen emeklilere maaşlarına karşılık belli miktarda avans verilmesi ve faizsiz olarak aydan aya maaşından kesilmesi üzerinde duruluyor. Konuşulan formüle göre; emekliler, yazılı başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek. Avanstan faiz alınmayacak. Emekliler, özellikle yaz ve bayram dönemlerinde yaşadıkları nakit sıkıntısını avans sistemiyle atlatacak. Bankadan çektiği kredide faiz ve masraf ödemek zorunda kalan emekli, bu yüklerden kurtulacak..

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 16:25
  1. Sosyal Güvenlik Kurumu
  2. emekli avans maaş
  • şükrü onukşükrü onuk6 dk önce
    Niye zora koşuluyor ki, emeklilik hesaplaması ve kısa bir süre içinde mümkün kılma yolları aranmıyor. Hani her iş için standart gün sayısı konulmuştu, ne çabuk unutuldu.
  • OsmanOsman15 dk önce
    Bumu müjdeniz Hazır parayı almak bumumüjde. İşlemler yapılana kadar3 maaşalhesabı
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