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Bale'den şaşırtan 'Ronaldo' çıkışı

Real Madrid'in Galli oyuncusu Gareth Bale, İspanyol basınına verdiği röportajda "Ronaldo gerçekten takımdan gitmek istiyor mu?" sorusuna ilginç bir yanıt verdi.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:18
Bale'den şaşırtan 'Ronaldo' çıkışı

La Liga ekiplerinden Real Madrid forması giyen Gareth Bale, İspanyol basınına verdiği röportajda dikkat çeken ifadeler kullandı.

Marca'ya konuşan Galli yıldız, takım arkadaşı Ronaldo'nun Real Madrid'den gerçekten gitmek isteyip istemediğine dair gelen soru üzerine şu yanıtı verdi:

  • "Hiçbir şey okumadım. Ne olacağına dair en ufak bir fikrim yok. Bakın ben Lukaku'nun Manchester United'la imzaladığını daha dün öğrendim... Gerçekten bilmiyorum."

28 yaşındaki yıldız futbolcu kendisi hakkında İngiltere'ye döneceği şeklinde çıkan iddiaların da gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:18
  1. İngiltere
  2. Manchester United
  3. Manchester
  4. Real Madrid
  5. Madrid
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