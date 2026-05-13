Meteoroloji’den 39 il için ‘sarı’ alarm: Sağanak ve doluya dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yarın için adeta ‘teyakkuza’ geçti. Batıdan başlayarak yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlar nedeniyle tam 39 il için ‘sarı’ kodlu uyarı yapıldı. Sabah saatlerinden itibaren Marmara ve Ege'de başlayacak yağışlar, öğleden sonra İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde şiddetini artıracak. Sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.