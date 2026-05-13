Meteoroloji’den 39 il için ‘sarı’ alarm: Sağanak ve doluya dikkat!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yarın için adeta ‘teyakkuza’ geçti. Batıdan başlayarak yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlar nedeniyle tam 39 il için ‘sarı’ kodlu uyarı yapıldı. Sabah saatlerinden itibaren Marmara ve Ege'de başlayacak yağışlar, öğleden sonra İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde şiddetini artıracak. Sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

MGM, yarın beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle Türkiye genelinde 39 il için "sarı" kodlu uyarıda bulundu. Meteoroloji'den yapılan açıklamalara göre, yarın sabah saatlerinden itibaren batı bölgelerden başlayacak yağışların, öğle saatlerinden sonra yurdun büyük bölümünde etkisini artırması bekleniyor. Yarın sabah saatlerinden itibaren Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in güney ve batısı, İzmir'in iç kesimleri, Manisa, Aydın'ın doğusu, Bursa'nın güney ve doğusu ile Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

İÇ ANADOLU VE AKDENİZ’DE ÖĞLEDEN SONRAYA DİKKAT! Öğle saatlerinden itibaren ise Eskişehir, Ankara, Konya'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Kayseri ve Niğde genelinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Güneyde ise Mersin, Adana ve Osmaniye'nin iç ve kuzey kesimleri, Kahramanmaraş’ın batısı ile Burdur'un doğusu ve Isparta çevrelerinde yağışların aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

KARADENİZ’İN TAMAMINDA SAĞANAK BEKLENİYOR Karadeniz Bölgesi'nde de Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop, Zonguldak ve Bartın'ın iç kesimleri ile Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Ordu ve Giresun çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağışın etkili olacağı bildirildi.

SU BASKINI UYARISI Meteoroloji, kuvvetli yağışlarla birlikte oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Ayrıca ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı da tedbirli olunması istendi.

