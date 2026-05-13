Meteoroloji’den 39 il için ‘sarı’ alarm: Sağanak ve doluya dikkat!

İÇ ANADOLU VE AKDENİZ’DE ÖĞLEDEN SONRAYA DİKKAT! Öğle saatlerinden itibaren ise Eskişehir, Ankara, Konya'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Kayseri ve Niğde genelinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Güneyde ise Mersin, Adana ve Osmaniye'nin iç ve kuzey kesimleri, Kahramanmaraş’ın batısı ile Burdur'un doğusu ve Isparta çevrelerinde yağışların aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.