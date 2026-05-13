Zeytinyağını diğer yağlarla karıştırıyorsanız dikkat! Zehir mi şifa mı?

Yılmaz'a göre, zeytinyağını ayçiçek yağı gibi rafine yağlarla karıştırmak ürünü bozmasa da her kaşıkta aldığınız faydayı yarı yarıya düşürebiliyor. Zeytinyağı ile diğer yağları bir şişede karıştırarak kullanmak doğru mu? Zeytinyağını farklı bir yağla aynı şişede karıştırmak faydasını tamamen öldürmez. Ancak zeytinyağı içindeki yararlı bileşikler (özellikle polifenoller ve tekli doymamış yağ asitleri) karışımda hâlâ bulunur. Ama oran düştüğü için, kaşık başına aldığınız fayda da azalır. Dolayısıyla bileşiklerin miktarı azalır.