Zeytinyağını diğer yağlarla karıştırıyorsanız dikkat! Zehir mi şifa mı?
Zeytinyağını diğer yağlarla karıştırıyorsanız dikkat çekici bu haberi okumalısınız...
Birçok insan saf zeytinyağının kokusundan dolayı kullanımda zorlanabiliyor. Bu yüzden genelde zeytinyağı diğer sıvıyağlarla karıştırılarak tüketiliyor. Peki, zeytinyağını diğer sıvıyağlarla karıştırarak yemek yapmak doğru mu? Bu alışkanlık zeytinyağının faydasını engelliyor mu? Merve Kantarcı Çulha'ya açıklamalarda bulunan Uzman Diyetisyen Ayça Sena Yılmaz, zeytinyağı karışımları hakkındaki o kritik soruyu yanıtladı.
Zeytinyağının faydasını biliyor ama kokusundan dolayı onu seyreltiyor musunuz? Birçok insan bu soruyu "Evet" diye cevaplıyor.
Sağlıklı beslenmenin başrol oyuncusu zeytinyağı hakkında doğru bilinen yanlışlara bir yenisi daha eklendi. Pek çok kişi tadı hafifletmek veya maliyeti düşürmek için zeytinyağını farklı sıvı yağlarla karıştırarak kullanıyor. Peki, aynı şişede buluşan bu yağlar birbirini zehirliyor mu yoksa sadece etkisi mi azalıyor?
Uzman Diyetisyen Ayça Sena Yılmaz, zeytinyağının koruyucu bileşenlerini korumak için izlenmesi gereken doğru yöntemi ve saklama koşullarını tüm detaylarıyla anlattı.
Yılmaz'a göre, zeytinyağını ayçiçek yağı gibi rafine yağlarla karıştırmak ürünü bozmasa da her kaşıkta aldığınız faydayı yarı yarıya düşürebiliyor. Zeytinyağı ile diğer yağları bir şişede karıştırarak kullanmak doğru mu? Zeytinyağını farklı bir yağla aynı şişede karıştırmak faydasını tamamen öldürmez. Ancak zeytinyağı içindeki yararlı bileşikler (özellikle polifenoller ve tekli doymamış yağ asitleri) karışımda hâlâ bulunur. Ama oran düştüğü için, kaşık başına aldığınız fayda da azalır. Dolayısıyla bileşiklerin miktarı azalır.
Örneğin, yarı yarıya ayçiçek yağıyla karıştırırsanız, zeytinyağının koruyucu bileşenlerini de yaklaşık yarı yarıya seyreltmiş olursunuz. Dolayısıyla faydası azalır. Karıştırmak kimyasal olarak "bozucu" bir işlem değildir; yani ürün bozulmaz yani yağlar birbirini zehirli ya da etkisiz hâle getirmez.
Bir diğer unsurda, bazı rafine sıvı yağlar oksidasyona daha yatkındır. Karışım uzun süre sıcak, ışıklı ortamda beklerse toplam kalite daha hızlı düşebilir. Bu yüzden koyu şişede, serin yerde, kapağı kapalı saklamak iyi olur.
Kısacası; karıştırmak zeytinyağının faydasını "yok etmez", sadece yoğunluğunu azaltır. İmkân olduğu sürece karıştırmadan tüketmek gerek. Yemek yaparken zeytinyağını başka bir yağla karıştırmak zararlı mı? Yani ayrı ayrı şişelerde saklayıp, yemek yaparken birleştirmek doğru bir şey mi?
Yemek yaparken zeytinyağı ile başka bir sıvı yağı ayrı şişelerden aynı tavaya/tencereye ekleyip birlikte kullanılabilir. Bu kullanım sağlık açısından bir risk oluşturmaz. Genelde tadı hafifletmek, yüksek ısı dayanımını artırmak, yemeğin dokusunu değiştirmek için tercih edilebilir. Ancak burada da birkaç denge önemli:
Zeytinyağının faydalı kısmı, içindeki tekli doymamış yağlar ve polifenollerdir. Ayçiçek, mısır gibi bazı sıvı yağlar ise omega-6 açısından yüksektir. Omega 3 düşüktür. Karışımda diğer yağ oranı arttıkça zeytinyağının koruyucu etkisi azalır.
Soteleme ve günlük yemeklerde az miktar karıştırmak sorun değildir. Eğer amaç sağlık faydasıysa, toplam yağın çoğunun zeytinyağı olması daha avantajlıdır. Pişirme stillerine göre yağları karıştırmadan tüketmek önerilir.
