  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Meteoroloji’den 39 il için ‘sarı’ alarm: Sağanak ve doluya dikkat! Beyninizi nasıl küçülteceklerini kanıtladılar: Yapılan bu hata beyni 20 yıl birden yaşlandırıyor! İdam cezasının uygulandığı ülkeler belli oldu! İşte idam cezası verilen kişi sayısı! Zeytinyağını diğer yağlarla karıştırıyorsanız dikkat! Zehir mi şifa mı? Savaşın etkisi! Ham petrol üretimi azaldı Survivor oyuncusu bacağını kaybetti: Yarışma iptal edildi Yüzlerce insandan eser kalmadı! Şimdi hayalete döndü! Salonda kahkaha tufanı koptu! Dursun Özbek’ten olay dil sürçmesi Sanki bulunmaz hint kumaşı: Sonunda Bernardo Silva'dan Galatasaray cevabı geldi: Resmen anlaştılar mı?
Kadın - Aile
12
Yeniakit Publisher
Zeytinyağını diğer yağlarla karıştırıyorsanız dikkat! Zehir mi şifa mı?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Zeytinyağını diğer yağlarla karıştırıyorsanız dikkat! Zehir mi şifa mı?

Zeytinyağını diğer yağlarla karıştırıyorsanız dikkat çekici bu haberi okumalısınız...

#1
Foto - Zeytinyağını diğer yağlarla karıştırıyorsanız dikkat! Zehir mi şifa mı?

Birçok insan saf zeytinyağının kokusundan dolayı kullanımda zorlanabiliyor. Bu yüzden genelde zeytinyağı diğer sıvıyağlarla karıştırılarak tüketiliyor. Peki, zeytinyağını diğer sıvıyağlarla karıştırarak yemek yapmak doğru mu? Bu alışkanlık zeytinyağının faydasını engelliyor mu? Merve Kantarcı Çulha'ya açıklamalarda bulunan Uzman Diyetisyen Ayça Sena Yılmaz, zeytinyağı karışımları hakkındaki o kritik soruyu yanıtladı.

#2
Foto - Zeytinyağını diğer yağlarla karıştırıyorsanız dikkat! Zehir mi şifa mı?

Zeytinyağının faydasını biliyor ama kokusundan dolayı onu seyreltiyor musunuz? Birçok insan bu soruyu "Evet" diye cevaplıyor.

#3
Foto - Zeytinyağını diğer yağlarla karıştırıyorsanız dikkat! Zehir mi şifa mı?

Sağlıklı beslenmenin başrol oyuncusu zeytinyağı hakkında doğru bilinen yanlışlara bir yenisi daha eklendi. Pek çok kişi tadı hafifletmek veya maliyeti düşürmek için zeytinyağını farklı sıvı yağlarla karıştırarak kullanıyor. Peki, aynı şişede buluşan bu yağlar birbirini zehirliyor mu yoksa sadece etkisi mi azalıyor?

#4
Foto - Zeytinyağını diğer yağlarla karıştırıyorsanız dikkat! Zehir mi şifa mı?

Uzman Diyetisyen Ayça Sena Yılmaz, zeytinyağının koruyucu bileşenlerini korumak için izlenmesi gereken doğru yöntemi ve saklama koşullarını tüm detaylarıyla anlattı.

#5
Foto - Zeytinyağını diğer yağlarla karıştırıyorsanız dikkat! Zehir mi şifa mı?

Yılmaz'a göre, zeytinyağını ayçiçek yağı gibi rafine yağlarla karıştırmak ürünü bozmasa da her kaşıkta aldığınız faydayı yarı yarıya düşürebiliyor. Zeytinyağı ile diğer yağları bir şişede karıştırarak kullanmak doğru mu? Zeytinyağını farklı bir yağla aynı şişede karıştırmak faydasını tamamen öldürmez. Ancak zeytinyağı içindeki yararlı bileşikler (özellikle polifenoller ve tekli doymamış yağ asitleri) karışımda hâlâ bulunur. Ama oran düştüğü için, kaşık başına aldığınız fayda da azalır. Dolayısıyla bileşiklerin miktarı azalır.

#6
Foto - Zeytinyağını diğer yağlarla karıştırıyorsanız dikkat! Zehir mi şifa mı?

Örneğin, yarı yarıya ayçiçek yağıyla karıştırırsanız, zeytinyağının koruyucu bileşenlerini de yaklaşık yarı yarıya seyreltmiş olursunuz. Dolayısıyla faydası azalır. Karıştırmak kimyasal olarak "bozucu" bir işlem değildir; yani ürün bozulmaz yani yağlar birbirini zehirli ya da etkisiz hâle getirmez.

#7
Foto - Zeytinyağını diğer yağlarla karıştırıyorsanız dikkat! Zehir mi şifa mı?

Bir diğer unsurda, bazı rafine sıvı yağlar oksidasyona daha yatkındır. Karışım uzun süre sıcak, ışıklı ortamda beklerse toplam kalite daha hızlı düşebilir. Bu yüzden koyu şişede, serin yerde, kapağı kapalı saklamak iyi olur.

#8
Foto - Zeytinyağını diğer yağlarla karıştırıyorsanız dikkat! Zehir mi şifa mı?

Kısacası; karıştırmak zeytinyağının faydasını "yok etmez", sadece yoğunluğunu azaltır. İmkân olduğu sürece karıştırmadan tüketmek gerek. Yemek yaparken zeytinyağını başka bir yağla karıştırmak zararlı mı? Yani ayrı ayrı şişelerde saklayıp, yemek yaparken birleştirmek doğru bir şey mi?

#9
Foto - Zeytinyağını diğer yağlarla karıştırıyorsanız dikkat! Zehir mi şifa mı?

Yemek yaparken zeytinyağı ile başka bir sıvı yağı ayrı şişelerden aynı tavaya/tencereye ekleyip birlikte kullanılabilir. Bu kullanım sağlık açısından bir risk oluşturmaz. Genelde tadı hafifletmek, yüksek ısı dayanımını artırmak, yemeğin dokusunu değiştirmek için tercih edilebilir. Ancak burada da birkaç denge önemli:

#10
Foto - Zeytinyağını diğer yağlarla karıştırıyorsanız dikkat! Zehir mi şifa mı?

Zeytinyağının faydalı kısmı, içindeki tekli doymamış yağlar ve polifenollerdir. Ayçiçek, mısır gibi bazı sıvı yağlar ise omega-6 açısından yüksektir. Omega 3 düşüktür. Karışımda diğer yağ oranı arttıkça zeytinyağının koruyucu etkisi azalır.

#11
Foto - Zeytinyağını diğer yağlarla karıştırıyorsanız dikkat! Zehir mi şifa mı?

Soteleme ve günlük yemeklerde az miktar karıştırmak sorun değildir. Eğer amaç sağlık faydasıysa, toplam yağın çoğunun zeytinyağı olması daha avantajlıdır. Pişirme stillerine göre yağları karıştırmadan tüketmek önerilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Zeytinyağında hilelere dikkat!

Şu konulara dikkat edilmeli: Zeytinyağıyla tereyağını karıştırıp tüketmenin sakıncaları nelerdir. Zeytinyağında en çok hangi hilelere dikkat etmeli! Zeytinyağı ve Etkileşimleri: Hangi Yağlar ile Karıştırılır? Hangi yağlarla karıştırılmaz
TÜM YORUMLARA GİT
Burcu Köksal'dan CHP'ye anlamlı gönderme
Gündem

Burcu Köksal'dan CHP'ye anlamlı gönderme

AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, yaptığı konuşmada, 'Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargı..
Canlı yayında cevabını almış! ‘Patili anne'den Başkan Erdoğan'a provokatif soru
Gündem

Canlı yayında cevabını almış! ‘Patili anne'den Başkan Erdoğan'a provokatif soru

"Patili anne" güzellemesiyle kutsal annelik kavramı ayaklar altına alan ve TRT tarafından kapının önüne koyulan Işıl Açıkkar’ın Başkan Recep..
Eurovision'da İsrail sahneye çıkınca olanlar oldu! Neye uğradığını şaşırdı
Dünya

Eurovision'da İsrail sahneye çıkınca olanlar oldu! Neye uğradığını şaşırdı

2026 Eurovision Şarkı Yarışması’nın ilk yarı finalinde İsrail temsilcisinin sahneye çıkması salonda protestoya yol açtı. Seyirciler “soykırı..
BAE'den flaş karar! Terör listesine alındılar
Dünya

BAE'den flaş karar! Terör listesine alındılar

Birleşik Arap Emirlikleri, Hizbullah ile bağlantılı 16 kişi ve 5 kuruluşu terör listesine aldığını duyurdu.

Veli Ağbaba ile adı geçen Gamze Pamuk Ateşli’den hodri meydan!
Gündem

Veli Ağbaba ile adı geçen Gamze Pamuk Ateşli’den hodri meydan!

Özkan Yalım’ın ek ifadesinde adı geçenlerden Gamze Pamuk Ateşli, “Alçaksınız, acizsiniz, şerefsizsiniz!” başlıklı bir açıklama yayınlayarak ..
Belçika Savunma Bakanı tersane ziyaretinde hayranlığını gizleyemedi
Gündem

Belçika Savunma Bakanı tersane ziyaretinde hayranlığını gizleyemedi

Belçika Kraliçesi Mathilde’nin 400 kişilik ekibiyle birlikte Türkiye’ye gelen Belçika Savunma Bakanı Theo Franken, Türk tersanelerini incele..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23