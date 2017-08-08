Avusturya panikte: Müslümanlar ikiye katlandı

YENİAKİT.COM.TR - Müslümanlara karşı İslamofobi tavırları ile gündeme gelen Avusturya'da Müslüman nüfusun sayısının artışı endişe oluşturmaya başladı.

Avusturya'nın en çok izlenen haber kanallarından Servus Tv 2001 yılından bu yana Müslümanların sayısının ikiye katlandığını duyurdu.

Servus Tv'de yapılan analize göre, 30 yıl sonra Müslümanlar Avusturya'da Hristiyanlarla aynı nüfusa sahip olacak.

AVRUPA'DA İSLAMİYET YAYILIYOR

Avrupa'da şu anda 44 milyon 138 bin Müslüman yaşıyor. Bu rakam 2030'da 58 milyon 209 bine ulaşacak ve kıta nüfusunun yüzde 8'ini oluşturacak.

Ayrıca, bu rakamla Avrupa kıtası şu anda olduğu gibi dünyadaki Müslümanların yüzde 2.7'sini barındıracak.

Göçlerden dolayı Müslüman nüfusun en fazla artışı batı ve kuzey Avrupa'da görülecek. Örneğin İngiltere'de bugün ülke nüfusunun yüzde 4.2'sini oluşturan Müslüman oranı, 2030 yılında yüzde 8.2'ye çıkacak.



Avusturya, İsveç, Belçika, Fransa gibi ülkeler de Müslüman nüfusun önemlioranda artmasının öngörüldüğü ülkeler arasında bulunuyor.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr