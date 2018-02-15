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Adalet Bakanı Gül: Kimse aklımızla alay etmesin

Adalet Bakanı Gül, "Darbe girişimi yargılamalarına bakıyorsunuz, hiçbir sanık, helikopterle Meclisi bombalayan, Cumhurbaşkanımıza suikaste giden bile 'Ben yaptım' demiyor. O zaman hayaletler geldi ya da biz rüya gördük. Burada kimse aklımızla alay etmesin." ifadelerini kullandı.

15 Şubat 2018 Perşembe 10:01
Adalet Bakanı Gül: Kimse aklımızla alay etmesin

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinde (ESAM) düzenlenen  "Medeniyetimizde Adalet Anlayışı" konferansında yaptığı konuşmada, adaletin  dünyanın direği olduğunu, Türk medeniyetinin temelinde de adalet anlayışının  bulunduğunu söyledi. "Ben güçlüyüm, haklıyım." anlayışının yanlış olduğunu vurgulayan Gül,  Afganistan'da, Suriye'de, Irak'ta, Filistin'de yaşanan acılara şahitlik  edildiğini, insanı insan yapan değerlerden kopuk olunmaması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür." sözünü  hatırlatan Gül, dünyada küresel bir adaletsizliğin var olduğuna işaret etti.

 Bakan Gül, "Bugün dünyada yaşananlara, etrafımızdaki gelişmelere  bakıldığında güçlü olanların dünyayı dizayn etmeye çalıştığı, küresel ideoloji,  küresel adaletsizlik var. Dünyada beş kişinin ya da beş ülkenin bir araya gelip  dünyanın diğer bütün milyarlarına hükmedeceği yönetim anlayışı asla adil bir  anlayış değildir." diye konuştu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe  girişiminin Türk milletinin demokrasiye sahip çıkmasıyla engellendiğine dikkati  çeken Gül,  örgütle mücadelenin devam ettiğini, darbecilerin adalet önünde hesap  verdiğini dile getirdi.

 Adalet Bakanı Gül,  darbe girişimine yönelik yargılamaların sürdüğünü  ifade ederek, şunları kaydetti: "Darbe girişimi yargılamalarına bakıyorsunuz, hiçbir sanık,  helikopterle Meclisi bombalayan, Cumhurbaşkanımıza suikaste giden bile 'Ben  yaptım' demiyor. O zaman hayaletler geldi ya da biz rüya gördük. Burada kimse  aklımızla alay etmesin. Bunlar mahkemelerde, yargılamalarda ortaya çıkacaktır."


 

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 10:01
  1. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

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