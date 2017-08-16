13 yaşındaki kızına tecavüz eden alçağı öldüren babaya büyük destek! #Tecavüzcüyeİdam
Katil zanlısı baba, kızının tecavüzden sonra hamile kaldığını ve psikolojik tedavi gördüğünü söyledi. Öfkeli baba, "Biricik kızımı benden aldılar, Cumhurbaşkanı'na yalvarıyorum. Tecavüzcülere yönelik ağır cezalı kanunlar getirilsin" diye konuştu16 Ağustos 2017 Çarşamba 21:39
Adana’da 17 yaşındaki bir genci silahla vurarak öldüren Emrah B.’nin cinayeti, kızı F.N.B.’ye tecavüz ettiği gerekçesiyle işlediği ortaya çıktı. Cinayet zanlısı baba, "Biricik kızımı benden aldılar, Cumhurbaşkanı'na yalvarıyorum. Tecavüze ağır cezalar getirilsin" diye seslendi.
Adana’da 17 yaşındaki M.R.Y.'yi iş yerinde servis aracına binerken 4 el ateş ederek öldüren Emrah B.’nin cinayeti, M.R.Y.'nin kızı F.N.B.’ye tecavüz ederek hamile bıraktığı için işlediği ortaya çıktı.
İş yerinde saldırıya uğradı
Olay, önceki gün merkez ilçe Yüreğir’e bağlı Yavuzlar Mahallesi’ndeki Kışla Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre; teknik servis elemanı olarak çalışan M.R.Y., teknik bir arızayı gidermek amacıyla kendisine verilen adrese doğru yola çıkmak için iş yerinden çıkıp servis aracına bindi.
M.R.Y., çalıştığı iş yerine ait 01 GK 306 plakalı aracın arka kısmına binip, yola çıkmak üzereyken, bir anda elindeki silahla aracın arka kapısını açan Emrah B., “Sen kızıma tecavüz ettin, senin yüzünden psikolojik tedavi görüyor” diye bağırarak gencin üzerine 4 el ateş etti. Katil zanlısı, polis tarafından yakalanırken, M.R.Y. ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Cumhurbaşkanı'na seslendi
Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı baba Emrah B., cinayeti kızının namusunu yerde bırakmamak için işlediğini ve pişman olmadığını belirterek, "Namusum için yaptım. Namusumuzu yerde mi bulduk. Kızıma tecavüz etti. Ben bu cinayeti başka yavrular mağdur olmasın diye yaptım. Cumhurbaşkanı'na yalvarıyorum, tecavüzcülere ağır cezalar verilecek kanunlar çıkarılsın. Biricik kızımı benden aldılar. Herkesin başına gelebilir. Bunların fotoları asılsın, ifşa edilsin" diye konuştu.
SOSYAL MEDYADA CEZAYA TEPKİ BABAYA BÜYÜK DESTEK!
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ÖnceVatan 13 dk önce KATİL DERKEN TECAVÜZCÜYÜ ÖLDÜREN BABAYI KASTEDMİYORSUN DEĞİL Mİ. KATİL DEDİĞİN TERÖRİSTLER VE ZALİMLERDİR İNŞALLAH Asım16 dk önce Destek olalım devletin işini kendisi yapmak zorunda kalmış Son18 dk önce Medeni Kanun diye kakaladığınız haçlı hukukununsonucu. bunlar daha iyi Günlerimiz. Sıradan Vatandaş 19 dk önce Bademler tecavüzcüleri ödüllendirdiği için oluyor bunlar. Beğenmediğiniz Chp cezalari arttiralim diye yalvarırken. iktidar suçlulari ödüllendirircesine cezaları hafifletti. Devlet Adaleti sağlamadığı için millet kendi adaletini uyguluyor. Önce Vatan 19 dk önce TECAVÜZCÜYÜ ADAMDAN SAYMAK ADALET İSE BANA ADALETTEN BAHSETMEYİN .İDAM FARZ OĞLU FARZ OLDU ARTIK. Gürhan 22 dk önce Artık şunu düşünmeden edemiyorum bu kanunları fetöcüler mi hazırlıyor.. alaettin kılıç gurun 22 dk önce eskiden böyle birşey cesaret edemezler dı kanunlarhırsızlar dahil suçluyu koruyor tutup hapiste paşa paşa besleyecekhuylu huyundan vazgeçmeztabizin yasak deyilusggu kapalılaubali konuşmalarlaortalık pezevenklikdoluladin kısmı da iyi bir eş bulma bahanesiyle tuzağa dusuruluyor hercai31 dk önce Babaya da, kizina da yazik oldu, bence de serbest birakilmali. Sabri Güç34 dk önce Ben buradan yorum yapacağım ama bazı kesimler hop oturup hop kalkacaklar..ben inanıyorum ki Reis e kalsa bu işler sabahı beklemez de maalesef entel dantel sosyete demokrat laik LGBT ne varsa insanın yaşama hakkı deyip ortalığı ayağa kaldıracaklar..merak etmeyin cezalar bellidir ama dediğim gibi..... Gurbetçi35 dk önce Hop dedik, hukuku ne zamandan beri yok sayiyoruz. Fetö, chpkk, daes hemen bu trene atlar cumhurbaskanimiza ve ülkemize zarar vermek icin. Dikkatli olmamiz gerekiyor. Gezi gibi galeyana gelmeyelim.