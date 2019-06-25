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Sandığa Toslatan Siyaset ve Aktörler

25 Haziran 2019 Salı

Hemen başta söyleyelim; AK Parti açısından 31 Mart’ta seçimi kaybetmekle 23 Haziran’da kaybetmek arasında 13 binden 800 bine çıkan devasa oy farkı yok sadece. Siyasi ve ahlaki üstünlüğünü çok ciddi bir biçimde aşındırmakla beraber AK Parti; CHP ve İYİ Parti ittifakı nezdinde her ne kadar epeyce revize edilmiş olsa bile lanetli bir ideolojiyi, köhnemiş bir mantığı da tekrar umut kapısı haline getirmiştir maalesef. Kendi kurucu değerlerine yabancılaşma ve kurucu kadrolarına düşmanlaşma trendi ahlaksız troller tarafından bir kahramanlık destanı gibi ne kadar yıkanıp yağlandıysa da toplumdaki kredibilitesini epeyce örselediği bundan daha aşikâr hale gelemezdi herhalde. 

Duygusallığı Bırak, Önüne Bak!

31 Mart seçimlerinde AK Parti’nin kaybettiğiAnkara, Antalya, Erzincan, Ardahan, Artvin, Bilecik, Sinop, Burdur, Bolu, Kırşehir, Amasya, Kastamonu, Erzincan, Karaman, Çankırı ve Bayburt gibi 16 şehrin arasına 23 Haziran’da tekrarlanan seçimle İstanbul’un da katılmış olması köklü bir muhasebenin, esaslı bir hesaplaşmanın ertelemez olduğu işaretliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin geride kaldığını belirterek, “Liderini, tabanını ve gönlü İstanbul’da olan milyonları üzenler için de muhasebe ve muhakeme dönemi” türü değerlendirmeleri kast etmiyoruz elbette. Çünkü bu tür “dostlar alışverişte görsün” kabilindeki isimsiz, adressiz çağrılardan hiçbir zaman sadra şifa olacak bir muhasebe de muhakeme de çıkmaz, çıkamaz. Ne siyasal stratejinin yanlışları sorgulanıyor ne de söylem ve temsilde sergilenen itici, ötekileştirici ve öfke doğuran sapmalara dair bir özeleştiri çağrısı yapılıyor çünkü.

Ne oldu beka sorunu teşkil eden şu Pontus ruhu? Fetö ve PKK’nın projesi şimdi halktan onay mı almış oldu? Seçim sonucuna bakarak İstanbul halkı yerli malı Sisi’ye destek çıkarak Fethi tersine çevirdi diyebilecek miyiz? İmamoğlu’nun kravatından tespit edilen Yunan aşkı, Yunanistan medyasından devşirilen Karadeniz’de bir Pontus megali-ideali, Denktaş heykelinden uydurulan Makarios sevdası üzerine haftalar boyunca döktürülen analizleri bir anda unutup “demokrasi kazandı” moduna geçmek epeyce tuhaf ama razı olalım bari. Çünkü yeni sefer-görev emrine göre şimdi duygusallığı, kazandı-kaybetti tartışmalarını geride bırakıp önümüze bakmamız gerekiyormuş. Önümüze bakarken hareketimizin “yenilgi yenilgi büyüyen zafer” düsturundan bir milim olsun sapmamamız ve asla yeise kapılmamamız gerektiğini, elimizde bulunan biri sürü % 52-53 bandındaki galibiyetle yolumuza devam edeceğimizi müjdeliyor polit-büro temsilcileri. Hatta iş dört yıl boyunca seçim sandığı yorgunluğuna düçar olmayacağımızı bilmenin mutluluğunu yaşayacağımız müjdesiyle şükretmemiz gerektiğini telkin etmeye kadar varıyor.

Önemli Değil, Yola Böyle de Devam Edersin!

AK Parti, son dönemde birkaç gün içerinde birbiriyle çelişen hatta çatışan birkaç cümlelik beyanlarla kamuoyunu istediği gibi şekillendirebileceğini zannedecek kadar toplumdan kopma noktasına doğru savruldu. Kürt sorununa ilişkin yaşanan tartışmalar trajikomik bir çelişkiler yumağına dönüştü. CHP ve İYİ Parti’nin yanına Saadet Partisini de katarak HDP’yle, Kandil’le ilişkilendiren söylemlerin ardına İmralı’nın mektubu, Öcalan’ın tarafsızlık çağrısı, Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkarılması ve nihayet Neçirvan Barzani’nin de en dar zamanda bu kadraja sokulması izahı ve telafisi imkânsız bir panik havasının toplum nezdinde alay konusu olmasına sebebiyet verdi. Gazi Paşa Atatürkçülüğüne sarılmanın, MHP’nin Türkçülüğüyle yarışan yerli ve milli keskin duruşun telafisi için birkaç jest, bir iki poz yeterli sanmakla AK Parti en büyük yanılgıyı yaşadı.

Murat Alan, Yavuz Selim Demirağ ve İdris Özyol gibi gazetecilere öldüresiye saldıran şehir eşkıyalarının arka kapıdan salınması merkez medyada görülmemiş olsa da “eski Devlet refleksi geri mi dönüyor?” sorusu etrafında toplumu esaslı bir tedirginliğe sevk etti. “Arpalık” görüntüsü vermekten hiç imtina edilmeden kamu bankalarının yönetim kurullarına atanan eski siyasetçilere ilişkin haberleri okuyunca doğal olarak emekli generallerin bu vazifelere atandığı dönemlerde neler yaşadığımıza dair nostaljik olmayan dönüşler yaşadık. Ali Şükrü Bey’in siyasi ve ahlaki çizgisine sırt çevirip Topal Osman’ın gayrı meşru mirasından medet umma gafleti hukuku paspas eden, basın-yayın özgürlüğünü gölgeleyen, yolsuzluk ve yoksullukla mücadeleyi karikatüre çeviren bir siyasal iktidar görüntüsünü güçlendirdi tabii ki.

Eşe dosta kurdurulan, etrafından kayda değer bir toplumun dahi bulunmadığı, ne ilmi ve fikri ne de sosyal ve siyasi açıdan katma değer üretebilen tabela vakıflarına, derneklerine yerel yönetimlerden imkân aktarmak, sponsorluk hizmeti adı altında kamu ve özel şirketlerden kaynak aktarmak israf, şatafat, haksız kazanç, iltimas gibi eleştirileri öfkeye dönüştürmekten başka bir işe yaramadı. Geçmişten bugüne askeri darbelere zemin hazırlamak başta olmak üzere her türlü provokasyona girişmiş Doğu Perinçek’in Vatan Partisi’yle aynı cephede olmanın değil Saadet Partisi’ni karşı cepheye itmemenin esas marifet olduğu ancak yumurta kapıya dayanınca anlaşıldı. Devlet Bahçeli’nin devlet tecrübesine ve ufuk sahibi duruşuna güvenerek “trenden adam indirme, indirilenleri trene bindirmeme” tercihi köksüz, her türlü etkiye açık ve rotası belirsiz bir muhafazakâr-demokrasi ağacı algısını besleyip büyüttü. 

1 Kasım seçimlerini güçlü bir halk desteğiyle kazandığı halde Ahmet Davutoğlu neden istifaya zorlanmıştı? Neden Kadir Topbaş, Melih Gökçek, Recep Altepe ve Edip Uğur’un hiçbir adli ve idari soruşturma olmaksızın istifalarının istenmesi kötü bir siyasi gelenek başlatmıştı. İlim ve hikmet sahibi olması bakımından Diyanet’in gördüğü görebileceği en değerli Başkanı Görmez’i ahlaksız troller eliyle itibarsızlaştırıp süresi dolmadan kenara çekmek AK Parti’ye olan güveni sarsmadı mı zannediliyor? 

Sonuç birkaç teşkilatın yanlışından, birkaç trolün ürettiği huzursuzluktan ibaret değil ama yazıp konuşabilecek miyiz bunları? 

 

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YORUM YAZ

  • Memiş AdıgüzelMemiş Adıgüzel56 dk önce
    Sayın Alpay çok güzel bir değerlendirme yapmışsınız. AKP'nin yaptıklarına ancak, samimiyetsizlik, dürüstlükten uzaklık, beyinsizlik denilebilir. Ülkenin kurucularına iki ayyaç diyeceksin Mursi için salya sümük ağlayacaksın, utanmadan ülkenin ana muhalefet partisini PPK ve Kandil'le ilişkilendireceksin, sonra da Bebek Kaatili'nden mektup getireceksin,bu mu vatanseverlik, bu mu ahde vefa. Ülke nüfusunun en az yarısının benimsediği İstanbul adayına Sisi dersen ya sen nesin demezler mi adama? Değerlendirmeniz için teşekkürler.
  • hasanhasan59 dk önce
    sayın cumhurbaşkanım;ben senin danışmanlarının,senin parti üst yöneticlerinin,senin etrafını çeviren insanların artık kendimden birileri olmadığını -olamayacağını görüyorum.bu adamlar hal ve ka'l leri ile bana kendimden olabileceklerine dair bir ümit vermiyorlar.
  • RecepRecep2 sa önce
    Mühim olan iktidarda kalmak değil,ileriye dönük kendinden daha iyi lider olabileceklere yol acabilmektir
  • şerif bozkurtşerif bozkurt2 sa önce
    Mesela bir trajik örnek.İhlas finans da binlerce kişi mağdur oldu.Bunların hepsi AKP seçmeni.20 yıl olmuş adam 4000 dolar alacağını alamamış.Başkan ve etrafındakiler devamlı Ören grubu ile görüşüyor.Ancak bir kez bile bu mağdurları muhatap almadı.CHP, mağdurlar için önerge getiriyor.Ne acı değil mi?Zorla bu mağdurları CHP'ye itiyorlar.Mantık ne olabilir?Efendim bu kar-zararmış.Tamam ama adam kurum kapandığında bile kar açıklıyor.Yani zarar yok ya da yalancı bir cemaat.Cemaat tıkır tıkır işlerini devam ettiriyor, hiç zarar eden yok.Yönetim kurulundaki adamların 7-10 arasında daireleri var.Kardeşim sor, alacaklıların kim?Eğer kendi şirketleri değilse insanlar zaten vazgeçecekler alacaklarından
  • NURAN DEVRES NURAN DEVRES 2 sa önce
    Sayın yazar, o kadar gerçek, o kadar cesur bir yazı yazmıșsınız ki sizi bütün kalbimle tebrik ederim. Reisin çevresinde sizin gibi danıșmanlar olsaydı sonuç asla böyle olmazdı.
  • Hayrullah ereliHayrullah ereli2 sa önce
    Asıl soru şu olmalı bu kadar hukuksuzlugu,ekonmik talana rahmen,nasıl oluyorda milletin maslahatını bırakıpta ümetin maslahatı için bu siyası partiye olan desteyinizi içinde bulungunuz camia ile desteklediniz.kenan abim
  • ertanertan2 sa önce
    toplumdaki ekonomik durum ak parti karsitligini guclendirdi.soylediklerinizsecim sonuclarini 1 puan etkilemez
  • OğuzhanOğuzhan2 sa önce
    Bu yazıyı sözcü'de sansürlerler. Helal olsun.
  • TARIKTARIK3 sa önce
    Kenan bey, bütün yazdıkların doğru da bazıları daha da önemli. Diyanet işleri başkanı Cüppelinin cami isteğini geri çeviriyor haklı olarak. (Adam camiyi kendi malı sanıyor herhalde) Cüppeli şürekası da adamı yerinden etmek için var gücüyle çalışıyor iftira ediyor Sayın Görmez'e. Bakan soruyor Görmez'e camiyi veremez miyiz cüppeliye diye. O da hayretler içinde "ama efendim bu adam cahilin teki" diyor. Bakan da "ama çok taraftarı var" diyor. Cüppeliye cami verilmiyor ama Görmez de gidiyor. Yani liyakat bitmiş. Liyakat bitince devlet te biter.Burada cennetmekan Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı caminin imamında aradığı vasıfları yazayım da bunu isteyenler ve sayın Görmez'e bu haksızlığı yapanlar utansın.Kanuni Sultan Süleyman'ın 1557 yılında yapımı tamamlanan Süleymaniye Camii'nde görevlendireceği bir imamda aradığı şartlar şöyle:Yüksek ilimleri ve alet ilimlerini bilecektir. Arapça'yı ve Farsça'yı bilecektir. Ayrıca, Latince'yi de bilecektir. Kefere dini ile dinimiz İslam'ı mukayeseli olarak bilecektir. Ata binecek, spor yapacak, güzel görünüşlü olacak ve güzel giyinecektir. Evlenmiş olacak, karısı bir tane olacak ve güzel bir kadın olacaktır. (Harama bakmaması için), İlm-i Teşrihi (İnsan yapısı ilmi) bilecektir.Ben bu vasıflardaki hocanın elini öper önünde diz kırar ilim irfan öğrenirim. Hocaefendi denilenlerin hangisinde bu özelliklerin onda biri var?
  • yazıYORUMyazıYORUM3 sa önce
    Erdoğanın yapması gereken şey tüm mal varlığını Mehmetçik vakfı ve Türk Kızılayına bağışladığını açıklayarak istifa etmek ve memleket yönetimini herşeyi çok iyi bilen geçmiş tecrübeleriyle ülkeyi bayram yerine çevireceği kesin olan sevgi pıtırcığı Ekrem İMAMOĞLU liderliğindeki CHP-İYİ-HDP-SAADET ve Ak Parti den bıkmış değişim isteyen ergenlere emanet ettiğini açıklayarak Rize Güneysu da köyüne yerleşmek. Bu arada çok mağdur olmuş olan FETÖ cü garibanlarada bir af çıkartırsa gider ayak mağdur milletimizide sevindirmiş olur. Tabi ki dağlarda piknik yapan köylü çocuklarının "katili" Süleyman SOYLU yuda görevinden alması şart. Zaten bu hükğümet ne yaptı ki, yap işlet devret! Şirketlerin yaptığı hastaneleri köprüleri tünnelleri kendisi yapmış gibi anlatıp yıllarca milleti kandırdı. Eeee nereye kadar milleti kandırabilirsiniz millet uyanı artık. Kandildeki izci kulubü başkanlarının HDP li destekçilerine açıkk açık görsel yazılı basın yoluyla oylarınızı CHP ye verin demelerine içerleyen AKPliler bunu ağızlarına doladılar. Ne kadar ayıp HDP yi ve PKK yı eli kanlı APO nun teröristlik yaptığı dönemlerle karıştırıp milleti aldatmaya çalıştınız birde! Halbuki PKK artık ABD nin meşru gördüğü özgürlük savaşçılarından oluşan yeni liderleriyle yoluna devam ediyordu. Ama Ak Parti ne yaptı Seçimde tarafsız kalın diyen terörist APO dan medet umdu! Halbuki Yeni PKK liderleri CHP ye oy verin AKP ye kaybettirin dememişmiydi, zaten HDP lilerde tam bunu yaptı nereden çıktı bu tarafsızlık çağrısı, yoksa AKP yıllardır tutsak tuttuğu lider APO ya işkecemi yapıyor. Zaten hapsanelerde gariban öğretmen lere köylü çocuğu askerlere FETÖ cü diye işkence yapılıyor yıllardır dimi ama. Ama millet uyandı artık Herşey Çoookk güzelll olacak çookkkk, biirlikte çok eğleneceğiz Türkiye halklarımerak etmeyin.!!!
  • engineerengineer3 sa önce
    "İstanbul seçmeni bir mesaj verdi" seçmenin mesaj vermesi gecikti, verilen mesaj,dul karının ütüldükten sonra kapıyı kapatmasına benzedi, ütüldükten sonra ne mesajı verirsen ver, bade harabül basra yani,
  • Recep KURTRecep KURT4 sa önce
    gerçek bir eleştiri yazısı inşaallah dikkate alınır
  • Timur Timur 4 sa önce
    RTE anti kemalistcilikten, kemalist bir nefere nasil terfi etti? RTE ne yazikki Demirelin cok kötü bir kopyesi oldu. Makam ve güc hirsi gözlerini kör kulaklarini sagir etti.
  • ali atılganali atılgan5 sa önce
    Acıda olsa gerçekleri yazdığınız için teşekkürler. Umarım DAVA ya zarar verdiğini bilerek veya bilmeyerek, dava adına yapılan her türlü yanlışlığı mubah görenler bir ders almıştır. Şunu söyleyebilirim ki gençliği anlayan kazanır.
  • TacettinTacettin5 sa önce
    Kenan kardeşim,Senin yazılarına doyamıyorum.Tarafsızca yazıyorsun.Alicim gibi değilsin.Çizgini bozma hak yolundan ayrılma
  • yılmaz yıldırımyılmaz yıldırım5 sa önce
    ağzına sağlık abi .tespitlerin çok gūzel ve doğru.şimdi akp için gūnah çıkarma gūnū bakalım bunda nekadar başarılı olacaklar.
  • Şaka gibiŞaka gibi5 sa önce
    Çok doğru tespitler. Ama bakalım akp ders alacakmı? En büyük sorun kibirli teşkilatta. Vurdum duymazlık halktan kopukluk, adam kayırma almış başını gidiyor.
  • DenizDeniz7 sa önce
    Süper bir analiz...Ali Karahasanoğlu'nun okumasını dilerim.
  • AbdullahAbdullah7 sa önce
    Çok güzel tespitler. Ama Recep Altepe gibi kendi dostlarına bile tepeden bakan istisareden uzak olan zalimlerle ilgili dusuncenize katılmıyorum. Banka yönetim kuruluna Faruk Çelik gibi banka uzmanı atanması hep tepki topladı. Bursa'nın yüksek binalarının sorumluları kolkola
  • SofuoğluSofuoğlu7 sa önce
    ÖZ ELEŞTİRİ:REİS'İN VE DANIŞMANLARININ DİKKATİNE:Biliyorum, yazacaklarıma bazıları "Sen REİS'e nasıl böyle yazarsın"derler ve beni suçlarlar ama, ben hakikatları yazıyorum.Sayın REİS'imiz,bir kere lütfen (BEN)dilinden,(BİZ) diline geçermisiniz.Allah aşkına bir düşünelim."Benim valim, benim kaymakamım, benim askerim, benim milletvekilim, benim bakanım, benim işçim,benim memurum,benim milletim veya vatandaşım" uzayıp gidiyor.....Halbuki,(BENİM) yerine (BİZ)kelimesi kulağa daha hoş gelmekte ve hepimizi kapsamaktadır.(BEN)kelimesini halkımız, kibir olarak görmüştür.KİBİRLENMEK, kişiye ve temsil ettiği kurum,kuruluş ve partilere zarar verir.23 Haziran İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı seçimleri meydanda.İkinci husus:Mütemadiyen, her açılışta, her toplantıda, her yerde konuşmanız.Hiçmi konular üzerinde konuşacak kimse yokmu ki, SİZ 17 yıldır mütemadiyen her gün tv'lerde canlı yayınlarda konuşuyorsunuz?Bu konuşmalarınız HALKIMIZ tarafından bir bıkkınlığa sebebiyet vermiştir.Üçüncü husus:SİZ,eski arkadaşlarınızın hemen hemen hepsini devre dışı bıraktınız.Kul hatasız olmaz.Hepimiz beşeriz.Yanlışlarımız, hatalarımız vardır.Sizinde hatalarınız var.Siz, kendi arkadaşlarınızın yerine, cebini dolduranları, gemi su alınca fareler gibi, gemiyi hemen terkedeceklerle doldurdunuz.İşte sonuç meydanda!Sayın REİS'imiz'BEN dili terkedilmeden, kimseye fırsat vermeden Allah'ın her günü TV'lerde konuşmalar terkedilmeden, küsülü olan arkadaşlarınızı partinize davet etmeden ve gönüllerini almadan,AKP+MHP+BBP+SP+İYİ+BU BLOKTAN KURULACAK OLAN PARTİLER BİLEŞMEDEN 2023 yılında yapılacak BAŞKANLIK SEÇİMİNİ KAYBEDERSİNİZ!Çünkü, karşınızda derlenmiş, toparlanmış bir blok var.Ben bir duyarlı vatandaş olarak hepinizi uyarıyorum!Sayın editör:Lütfen bu yazıyı yayınlar mısınız!
  • KoblayKoblay8 sa önce
    Saadet i kimse karşı cepheye itmedi.Bile isteye en başından onların safında yer tuttu Saadet.Yer yer haklı eleştirileri olan, dikkate alınması gereken eleştiriler olmuş.
  • Abdullah biriAbdullah biri10 sa önce
    Gayet doğru tespitler bunlar.
  • CanCan11 sa önce
    Günaydın . Seçimden önce seçimden sonra
  • KimsecikKimsecik12 sa önce
    Sizi tebrik ediyorum...Çok güzel tespitlerde bulunmuşsunuz..
  • Saim Gökdağ Saim Gökdağ 12 sa önce
    Din hayatın hayatı ihya-yı din ile olur bu milletin ihyasıİnsanları nimetlere gark etmeden nimetin nimet olduğunu ve Allah'a şükür ile karşılanmasını öğretmek talim etmek farzdır

Kenan Alpay

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