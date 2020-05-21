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Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu
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21 Mayıs 2020

Son numara, faturayı askıya çıkaranın kendisi ödüyor!

Seçilmeden önce hatırlatıyorduk, “İstanbul’da bir Sülün Osman vardı.. ‘Galata Kulesi benim’ deyip, gariban insanlara satma vaadi ile paralarını alırdı” diye..

Nereden bilebilirdim ki, inşaatını yaptığı binanın önündeki belediyeye ait arsayı da kendisine ait gibi gösterdiği için, “İşte son devrin Sülün Osman’ı” dediğim Ekrem İmamoğlu’nun, bire bir Galata Kulesi’ne de sahip çıkacağını?

Bilemezdim..

Ama oldu..

Vakıflar Genel Müdürlüğü, “Elimizde belgesi var, tapuda da adımıza kayıt yapıldı. Galata Kulesi Vakfılar’a ait” derken..

Ekrem İmamoğlu ısrarcı..

“Galata Kulesi belediyenin” diyor..

Ne diyebiliriz ki..

Öyle profesyonelce yalan söyleyen birisi ki..

“Galata Kulesi nereden belediyenin oluyor” diye sormaya kalktığımızda, korkarım ki, Dolmabahçe Saat Kulesi’ne de sahip çıkar..

Sırtımızdaki ceketten bile olabiliriz.

Muhterem öyle numaralar çeviriyor ki..

Avanesi de, allayıp pulluyor..

Bizi bile baskı altına almak için, dindar görünümü ile irtibata geçip, “Bu kadar üzerine gitmeyin, büyütüyorsunuz” mavalı ile, yaptığı numaraların yazılmasını engellemeye çalışıyorlar..

Hayatımda ilk defa Ekrem İmamoğlu ile öğrenmiş oluyoruz ki, “Bir siyasetçinin yanlışlarını yazarsanız, o siyasetçi büyür”müş!

Allah aklımı korusun..

Ciddi ciddi, mail atıp, bunu söylüyorlar..

Yazımın altına yorum yapıp, bunu iddia ediyorlar.. Sosyal medyada bunu dillendiriyorlar..

Onlar istedikleri algı çalışmasını yapsınlar.

Yalanlarını da, numaralarını da yazacağız.

Son numara ne?

 “Askıda fatura” uygulaması..

Önce ilan ettiler..

“Talepleri topluyoruz” dediler..

Sözümona, elektrik, su ve doğalgaz borcu olanlardan, ihtiyaç sahipleri, faturalarını belediyenin internet sitesine aktaracaklar..

Belediye, ilgili şahısların ihtiyaç sahibi olup-olmadığını kendi sisteminden sorgulayıp,  ihtiyaç sahipleri ise yayınlayacak..

Arzu eden hayırseverler de, o faturalara bakıp, istediklerini ödeyecekler..

Sistem böyle ilan edildi.

İlk günden baktık ki, elektrik faturaları sistemde yok..

Sadece İSKİ ve İGDAŞ faturaları var..

Belediye gerçekten, ihtiyaç sahiplerinin zorunlu ihtiyaçlarını giderme noktasında bir sistem kurmak istiyorsa..

Elektriği önceden ilan ettiği halde, niye sonradan liste dışı tuttu?

Çünük İSKİ ve İGDAŞ faturalarının bedelleri, kendi kasasına giriyor. Maksat ihtiyaç sahiplerinin faturalarının ödenmesi değil..

Belediyenin kasasına para girişini sağlamak..

Buna da belki itirazım olmaz..

Ama..

Devletin maske dağıtımı konusundaki..

Önce PTT ile yollanacak. Sonra e-Devlet’ten müracaat edilecek. Sonra müracaata gerek yok, şifre ile yollanacak, o şifre ile eczaneden alınacak. En sonunda ise kurumlar çalışanlarına dağıtacak, diğer bedava sistem devam edecek, isteyen de en fazla 1 TL’den eczaneden alabilecek farklı uygulamalarının her birine itiraz eden..

“Hoppalaa, hani PTT getirecekti?.. Hoppalaa, hani e-Devlet’ten müdacaat edecektik?.. Hoppalaa, hani eczaneden şifre ile alacaktık” karalamaları ile, her icraata karşı çıkanlar..

Askıda fatura sisteminin geçirdiği evreleri görmezden geldikleri gibi, bizim de görmememizi istiyorlar..

Askıya çıkarılan faturalar ödenmeye başlandığı ilk gün, sistem aniden kapandı.

Aylığı 40 bin TL’ye gelen basın danışmanı açıklama yaptı: “Yurtdışından saldırı vardı. Kapattık.”

İyi, güzel yaptınız..

Sistem açılınca baktık ki, elektrik faturaları zaten yok..

Ama İGDAŞ faturası mi, İSKİ faturası mı, askıya çıkarılanların ne borcu olduğu da belli değil..

Ne farkeder diye sorabilirsiniz..

Peki farketmesin..

Ödemek istediğinizde, İGDAŞ’ınki de, İSKİ’nin ki de..

İkisi için de makbuzu, İSKİ düzenliyordu..

Biz de, “İyi ama İGDAŞ’ın faturasını, İSKİ niye düzenliyor ki” dedik..

Neyse, geçtiğimiz gün, düzeltmişler..

Artık İSKİ faturası ayrı, İGDAŞ faturası ayrı belirtiliyor.

Makbuzlarını da ayrı ayrı düzenliyorlar..

Peki maske dağıtımı sırasındaki değişiklikleri “Hoppalaaaa! Niye değiştirdiniz” diyenler..

Askıda fatura sistemindeki değişiklikler için, “Hoppalaaaa! Niye değiştirdiniz” diyorlar mı?

Demiyorlar..

“Ne güzel sistem.. Ne faydalı bir hizmet” diyerek, algı oluşturmaya devam ediyorlar.

Güzel sistem ise, ilki mi güzel, sonuncusu mu?

Daha önemlisi..

Askıda fatura sistemi ilan edildiği ilk günlerde, tüm İstanbullulara kesilip gönderilen İGDAŞ faturalarına bir baktık ki..

Uyanıklık zirve yapmış.

Yıllardır 35 günlük dönem için kesilen fatura, birdenbire 44 güne çıkıvermiş.

EPDK karar aldı, “Kanun gereği 35 günden uzun bir dönem için tek fatura kesilemez” uyarısını yaptı.. Ama bu arada..

Askıya çıkarılan 44 günlük İGDAŞ faturalarından ödenenler oldu..

Başörtülü İSMEK çalışanlarına, “Bu başörtü ile nasıl duruyorsunuz” diyen, onları tahkir eden Yeşim Meltem Şişli’nin yönetim kurulu üyesi olduğu İGDAŞ günler sonra açıklama yaptı..

“Faturaları iptal ettik, yeniden düzenleyip, abonelere ulaştırıyoruz” dedi..

Peki ödenen faturalar ne olacaktı?

Orası meşkuk kaldı..

Bu arada atlamayalım..

Faturaları sorguladığınızda.. Haydi 100 TL’ye, bilemediniz 150 TL’ye, haydi doğalgaz için 200 TL’ye kadar faturaları anladım da.. 980 TL’lik, 990 TL’lik onlarca, yüzlerce fatura askıya çıkarılmış..

Belediye hem diyor ki, “Buradaki faturaların, ihtiyaç sahiplerine ait olduğun belediyemiz teyit eder..”

Hem de bakıyorsunuz.. 980 TL’lik faturalar..

“İhtiyaç sahibi bir aile, 980 TL’lik su veya gaz harcaması nasıl yapabilir” diye sorduysak da..  Cevap gelmedi..

Şimdi son geldiğimiz noktada..

Her gün açıklama üzerine açıklama yapıyorlar..

“Şu kadar askıda fatura var.. Şu kadarı hayırseverler tarafından ödendi.. Toplam ödenen fatura tutarı şu kadar TL..”

Hani “Alan el, veren eli görmeyecek”ti ya..

Bunu istismar ederek..

“İstanbul Belediyesi’nin organizasyonuna büyük katılım oldu” demek için..

“Faturanızı sisteme girin.. Sonra kendiniz ödeyin.. Maksat, ‘Katılım çok oldu’ algısı oluşturmak” numarasını da hayata geçirmişler..

Yani olur da.. Bu kadar da mı olur?

Oluyor işte.. 

“Olmuyor” diyen, 980 TL’lik faturanın, ihtiyaç sahibine nasıl ait olabileceğini izah eder. Ödemelerin kim tarafından yapıldığını çıkarır gösterir. 

Allah İstanbulluya acısın..

 

 

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Yorumlar

Bulent

Aynen hocam devamli
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Mehmet

Gereksiz..
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