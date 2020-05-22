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HDP ile işbirliğinin birinci yılında, utancından kahrolan İP!

Televizyon ekranlarına bakın..

İyi Parti sözcülerinin biri gidiyor, biri geliyor. Bir çıkan, ertesi günü bir daha ekrana çıkmıyor.

Hepsinde bir çaresizlik..

Hepsinde, “Biz bu haltı şimdi nasıl savunacağız” endişesi..

“Bir defa çıktım. Bir daha da, ne ekrana çıkarım, ne de bu utandırıcı sorulara muhatap olurum” deyip, toz olanlar..

Açık açık da söyleyenler: “Biz bu konudan çok sıkılıyoruz.”

Sıkılacaksınız tabii..

Bunu, varlık sebebiniz olan PKK karşıtlığınızı unutup, HDP ile seçimde işbirliği yaparken düşünecektiniz..

Sizin parti çatınızın dışında belirlenen adaylara oy verme çağrısı yaparken, “HDP ile niye aynı adaya oy veriyoruz ki?” sorgulamasını yapacaktınız..

“Bu aday bizim adayımız değil ki? Biz CHP miyiz? Biz HDP miyiz? Biz İyi Parti’yiz, niye başka partilerin belirledikleri adaya oy verdirelim ki” diyecektiniz..

“Kimlerle pazarlıklar yaptınız, kimlere ne sözler verdiniz, bir bakalım” diyecektiniz..

“Bizim oy vereceğimiz adaylara, açık açık oy vereceğini ilan eden Kandil teröristleri karşımızda dururken, biz aynı isimlere nasıl oy verebiliriz” diyecektiniz..

Demediniz..

Tayyip Erdoğan’ı devirme ihtimalinin inanılmaz cazibesi ile, gözleriniz hiçbir şey görmedi..

HDP’lilerle birlik oldunuz..

İstanbul’a Ekrem’i başkan seçtirdiniz..

Sadece İstanbul değil..

Tablo karşımızda..

Hangi illerde, İP ve HDP aday göstermeyip CHP adayını birlikte desteklemişler, il il seçim sonuçları önümüzde..

“Görüşme yaptığımızı ispat etmeyen şerefsizdir..”

“HDP ile pazarlık yapmadık. Aksini söyleyen ahlaksızdır..”

Ve daha nice meydan okumalar..

Önümüzde duran apaçık fotoğrafı, gizlemeye çalışıyorlar..

Hani seçimin üzerinden şöyle birkaç dönem geçmiş olur..

Balık hafızamız birçok şeyi unutmuş olur..

Ama 31 Mart seçimlerinin üzerinden, daha bir yıl geçti..

Öyle unutacağımız bir zaman geçmedi..

“İstanbul’da HDP aday göstermiş miydi? Göstermemiş miydi? Sembolik aday gösterip, fazla çalışmadan olayı geçiştirmeye mi kalkışmıştı? Yoksa, ayan beyan ‘Biz aday göstermiyoruz.. Seçmenimizi CHP adayına oy vermeye çağırıyoruz’ mu demişlerdi?”

 Hepsi film şeridi gibi gözümüzün önünde, canlı canlı duruyor..

20 yıl önce PKK’dan ayrılan, örgütte kalanlara da “Silahı bırakın” çağrısı yapan eski teröristin üzerinden algı oluşturdular.. “Osman Öcalan’ı konuşturup, AK Parti’ye oy istediler” diyerek, AK Parti ile, ölümüne mücadele ettiği PKK’yı yan yana getirmeye kalkıştılar..

Ama kendileri, şu an dahi güvenlik güçlerimize silah sıkan, bugün dahi bombalarla polisimize, askerimize saldıran Murat Karayılan’ın çağrısı ile, Ekrem İmamoğlu’na, 23 Haziran’da bir daha oy vermekten kaçınmadılar..

Ekrem İmamoğlu’nu seçtirdiler..

Tunç Soyer’i seçtirdiler..

Sırf AK Partili birisi seçilmesin diye, MHP’nin eski adayı Mansur Yavaş’ı seçtirdiler..

Şimdi “Nasıl oldu bu iş” diye sorulduğunda..

“Bizim HDP ile hiçbir görüşmemiz olmadı” diyorlar..

Aklımızla alay ediyorlar..

Zekamızla dalga geçiyorlar..

Siz aynı aday etrafında buluşmuşsunuz..

Aynı adayı seçtirmek için..

Aslında ikinizin de partinizin üyesi olmayan bir adaya, birlikte gidip oy vermişsiniz.

Daha ne anlaşması yapacaktınız?

Daha ne görüşmesi yapacaktınız?

Sizin partinizin üyesi olan adayınıza bir başka partinin seçmeni gelir oy verir..

“Ne yapalım, adayımıza oy verilmesine engelleme mi yapalım” derdiniz, haklı olurdunuz..

Seçim öncesinde PKK’lıların demeçleri çarşaf çarşaf yayınlanmamış olurdu..

“Bizim oy vereceğimiz adaya, PKK’nın da oy verilmesi çağrısı yaptığını nereden bilecektik ki?” derdiniz, haklı olurdunuz..

Ama..

PKK’nın eli silah tutan bir yöneticisi çağrısını yapıp bitirmeden, diğeri çağrısını yaptığı halde..

Siz “üç maymun”u oynayıp..

“Haa.. Kandil mi? Ne diyorlarmış? Bizimle aynı adayı mı destekliyormuş? Yok canım.. Olur mu öyle şey? Onlar bizden hiç hazzetmez.. Yalandır kuzum, yalandır” deyip.. Uyarıların üzerine yattınız..

Şimdi halkın önüne çıkacak yüzünüz kalmadı..

“Baskın basanındır” mantığı ile, çıkmışlar bir de suçlama yöneltiyorlar..

Diğer genel başkan yardımcıları sıralarını savmışlar..

Şimdi Lütfü Türkkan çıkmış sahneye..

Daha iki ay önce, TBMM’de gördüğü şehit babasına terbiyesizce hakaretler eden bu İP’li..

PKK’lıların şehit ettiği kaymakamın babasını, sakallı olduğu için tahkir etmeye kalkışan ve bu terbiyesizliği sebebi ile partisinden küçücük bir disiplin müeyşyşidesine muhatap olmayan Lütfü Türkkan..

Şimdi kalkmış diyor ki:

“Hiçbir pragmatik fikirden kaçınmayan, ‘Amaca giden yolda herşey mübahdır’ diyen Machiavellist AK Parti zihniyeti, yeni bir çözüm süreci için ısınma turları atıyor.”

PKK’nın şehit ettiği kaymakamın babasına hakaret et..

Sonra, PKK karşıtı gibi konum belirle..

PKK’nın elebaşlarının oy verilmesi çağrısında bulunduğu adama seçim kazandır..

Sonra, “PKK ile işbirliğine hazırlananlar var” diyerek, başkalarını suçla..

Net olarak söyleyelim.

PKK silah bırakıyorsa..

Hiçbir şart öne sürmeksizin, “Biz silahı bırakıyoruz” diyorsa..

Bunu ister adamı kalmadığı için yapsın..

İsterse etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmek için yapsın..

Ne için yaparsa yapsın..

Buna “Yeni çözüm süreci” diye tanım yapıp, bu “silah bırakma”ya karşı çıkabilmesi için..

O kişinin, daha bir yıl önce, aynı PKK’lıların silahı bırakmayacaklarını açıklayarak, “Şu ilde şu adayı, bu ilde bu adayı destekliyoruz”  çağrısında işaret ettiği isimlere oy kullanmamış olması gerekir.

PKK askerimize kurşun sıkarken, PKK’lıların işaret ettiği adaya oy ver..

O adayı seçtir..

Şimdi PKK’lılar silah bırakmaya karar vermeyi düşündüklerinde..

“Yeni çözüm süreci başlatacaklar” diye saldır..

Halkımız bu numaraları yemez, beyler..

İP olarak, 31 Mart’ta PKK’nın uzantıları ile yaptığınız işbirliğinin faturasını..

Ödeyeceksiniz..

Kumar oynadınız.. 

“Erdoğan’ı eğer devirirsek, kimle paralel oy kullandığımızı kimse hatırlamaz bile” diye plan yaptınız..

Planınız ayağınıza dolandı..

Şimdi hesap verme zamanı..

 

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Yorumlar

Hasbineset. Celik

Hay. Elinesalikcokgozet. Dusunup. Yazmisiniz. Ama. Ben. Diyoruki. Bunlarin. Fetonun. Elinde. Baykalinkiden. Daha. Vahim. Kasetleri. Olabilir. Ve. Bunlara santaj. Uygulayor lar. Atladim. Temel abi. Kilictar. Olu nami diyar emudafa. Hele. Ankaranin. Yawasi. Hesinin. Olabilir
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Harun

Ali İhsan kardeşim...Reis toparla hepsini yine yanına.Sana bu yakışır.
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