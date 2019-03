FB Başkanı Ali Koç’a, Galatasaray ödülü!

İmam Hatiplilere laf ederler..

Milli Eğitim Bakanlığı, İmam Hatipler için % 80’lik bir başarı oranı hedeflemiş ise.

Bu başarı oranı, planlandığı gibi değil de..

% 79 olarak çıktığında..

“Milli Eğitim Bakanlığı’nın İmam Hatip liseleri ile ilgili öngörüleri gerçekleşmedi. Hedefte büyük sapma” diye haber yapanlar..

Ne hikmetse üzerinde durmadıkları için, atlamışım..

Geçtiğimiz hafta, Galatasaray Üniversitesi öğrencileri arasında yapılan anket sonrasında belirlenen listeye, ödülleri takdim edilmiş..

Okuyunca bir yandan hayret ettim..

Bir yandan katıla katıla güldüm.

“Bak sen şu Galatasaray Üniversitelilerin yaptıklarına..” diyerek, size de aktarmak istedim..

Türkiye’nin en yüksek puanlı öğrencilerinin okuduğu iddia edilen, Galatasaray Üniversitesi’nin öğrencilerine sormuşlar:

“2018 yılının en başarılıları kimlerdir” diye..

Aynı zamanda bir spor kulübümüzün de adını taşıyan üniversitenin öğrencileri cevap vermişler..

“En başarılı şirket?”

Cevabı almışlar: “Koç Holding..”

Tebrikler..

Tekrar sormuşlar:

“En başarılı iş insanı?”

Cevabı almışlar:

“Ali Koç.”

Bir daha sormuşlar:

“En iyi reklam filmi?”

Cevabını almışlar:

“Koç Holding/seni sevmek ne güzel.”

Hani Koç ailesinden bir şarkıcı olsa idi..

En iyi şarkıcı da o olurdu..

Koç Holding’in bir tiyatrosu olsaydı..

En iyi tiyatrocu da o olurdu..

Diyesim geliyor,

“Sen neymişsin be abi.. Be abi... Be abi!..”

**

Soranların uyanıklığı mı?

Yoksa sordular, cevabı da aldılar, ama yayınlayamadılar mı, bilmiyorum..

Galatasaray Üniversitesi öğrencilerine, “En iyi üniversite” diye sorulduğunda da..

Yukarıdaki cevaplardan hareketle söylüyorum, alınacak cevap muhtemelen, “Koç Üniversitesi” olurdu..

Galatasaray Üniversitesi’nde Koç aşkı mı?

Bence bir şey farketmiyor.

Ha Galatasaray Üniversitesi.. Ha Koç Üniversitesi..

Ama onlar için bir şeyler önemli olmalı ki..

“O da Koç’a.. Bu da Koç’a. Şu da Koç’a” demişler..

Merak ettim, “ne kaynaklıdır bu aşk?” diye..

İki hafta önce ölen Ertuğrul Akbay’ın cenazesine, 80’ini aşkın yaşına rağmen katılan Rahmi Koç’un tavrı bana bir fikir verdi..

Yalanları ile.. Dolanları ile.. AK Parti’ye en büyük zararı veren medya kuruluşuna desteğini göstermek için..

Koç’un başındaki isim..

Yaşı müsait olmamasına rağmen..

Ölenin oğlunun bile katılmadığı cenaze törenine katılıyorsa..

Safını ilan ediyorsa..

“Sözcü’yü destekliyorum.. AK Parti iktidarına çelme takan herkese destek veriyorum.. Hatta bir ara kapıdan içeri sokmadığım Milli Görüş’ün CHP ile dirsek teması kuran yeni temsilcilerini bile, AK Parti’ye verecekleri zarar uğruna destekliyorum” diyorsa..

Galatasaray Üniversitesi de, AK Parti karşıtlığını göstermek için..

Koç’a gösterdiği, AK Parti iktidarı karşıtlık sebebi ile..

Ödülleri yağdırması gerekiyordu.

Nitekim yağdırmış da..

**

İşin bir başka garip yanı daha var.

Tabi ki, Galatasaray Üniversitesi’ne sadece Galatasaray Kulübü taraftarları gitmiyor.

Ama yani!..

Yani, Galatasaray Üniversitesi’nde okuyup da.. Tam da 2018 yılında Fenerbahçe’nin başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç’u, bir anlamda iş hayatına ara verdiği halde..

Yılın işadamı seçmek de ne anlama geliyor?

Yoksa, Galatasaraylılar kafa mı buluyorlar Ali Koç ile..

Olur ya..

“Şampiyonluk yarışında en önemli rakiplerimizden birisi olan Fenerbahçe’yi küme düşme hattına indiren Ali Koç’a saygılarımızla” diyerek, “yılın en başarılı işadamı” sorusuna cevap vermiş olabilirler..

“Fenerbahçe’yi ekarte edemeseydik, şampiyonluk yarışında işimiz çok zordu. FB’yi ekarte etmekte, Ali Koç’un katkısı çok büyük” diyerek oy kullanmış olabilirler..

Ben tahminleri sıralıyorum ama..

Konu sosyal medyada, değişik yönleri ile tartışılmış zaten..

“Galatasaray Üniversitesi’nin yılın en başarılı iş adamı dalında Ali Koç’a ödül vermesi büyük vefa örneğidir. Hiçbir iş adamı Galatasaray’ımıza onun kadar katkıda bulunmamıştır. Hem Şampiyonlar Liginden gelen paralar hem de Serdar ve Tolga’nın bonservislerinden kurtardı adam bizi” diyen de var..

“Bana biri Ali Koç’un ne başarısı var dese; Galatasaray’ı Tolga Ciğerci’den kurtardı derim. Düşünsene FB devreye girmese, 1 sene yatacak adama, 2 milyon euro maaş verecektik” diyen de var..

Futbolun ayrıntısına girmeye gerek yok..

Ama üniversite seviyesinde öğrenim gören eğitimli insanların, hem de yüksek puanlı parlak öğrencilerin, bu kadar at gözlüklü tercihlerde bulunmaları, ne ile izah edilebilir?

“Olaylara sığ bir bakış açısı ile yaklaşmışlar”dan farklı, ne ile yorumlanabilir?

Tuttuğu takımı söyleyip, “senden başka takım bilmiyorum abi” diyenlerden..

Partisi milliyetçi söylemle de karşısına çıksa..

PKK uzantısı bir parti ile ittifak yaparak da çıksa..

Eski dönemlerde, cumhuriyet karşıtı gibi göstererek kapattırdığı bir parti ile dirsek teması yaparak da karşısına çıksa..

“Biz aileden CHP’liyiz ağam.. Başka parti bilmeyiz. Bu iş 90 yıldır böyle.. Dededen babama geçmiş. Babadan bize geçti.. Bizim oyumuz, her şart ve ihtimalde hep CHP” diyenlerden, çok mu farklı, Galatasaray Üniversitesi öğrencilerinin tercihleri?..

“İş adamlığı”nı askıya almış adamı “yılın işadamı” seçiyorlar..

Üstelik, başkanı olduğu kulübü, tarihinde ilk defa düşme hattına indiren bir işadamını, “yılın işadamı” seçiyorlar..

Ne başarısını görmüşlerse, sırf iktidara çelme takmak istiyor diye bir holdingi en başarılı şirket ilan ediyorlar..

Google amcaya sorsanız bile, iki tane seçenek veremeyecek kadar kamuoyunda bir değer atfedilmemiş reklam filmine “en başarılı reklam filmi” taltifi yapıyorlar..

Biz de soruyoruz: “Bu tercihte bir yanlışlık yok mu? Bir saçmalık yok mu? Bir absürtlük yok mu?”