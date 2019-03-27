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FB Başkanı Ali Koç’a, Galatasaray ödülü!

27 Mart 2019 Çarşamba

İmam Hatiplilere laf ederler..

Milli Eğitim Bakanlığı, İmam Hatipler için % 80’lik bir başarı oranı hedeflemiş ise.

Bu başarı oranı, planlandığı gibi değil de..

% 79 olarak çıktığında..

“Milli Eğitim Bakanlığı’nın İmam Hatip liseleri ile ilgili öngörüleri gerçekleşmedi. Hedefte büyük sapma” diye haber yapanlar..  

Ne hikmetse üzerinde durmadıkları için, atlamışım..

Geçtiğimiz hafta, Galatasaray Üniversitesi öğrencileri arasında yapılan anket sonrasında belirlenen listeye, ödülleri takdim edilmiş..

Okuyunca bir yandan hayret ettim..

Bir yandan katıla katıla güldüm.

“Bak sen şu Galatasaray Üniversitelilerin yaptıklarına..” diyerek, size de aktarmak istedim..

Türkiye’nin en yüksek puanlı öğrencilerinin okuduğu iddia edilen, Galatasaray Üniversitesi’nin öğrencilerine sormuşlar:

“2018 yılının en başarılıları kimlerdir” diye..

Aynı zamanda bir spor kulübümüzün de adını taşıyan üniversitenin öğrencileri cevap vermişler..

“En başarılı şirket?”

Cevabı almışlar: “Koç Holding..”

Tebrikler..

Tekrar sormuşlar:

“En başarılı iş insanı?”

Cevabı almışlar:

“Ali Koç.”

Bir daha sormuşlar:

“En iyi reklam filmi?”

Cevabını almışlar:

“Koç Holding/seni sevmek ne güzel.”

Hani Koç ailesinden bir şarkıcı olsa idi..

En iyi şarkıcı da o olurdu..

Koç Holding’in bir tiyatrosu olsaydı..

En iyi tiyatrocu da o olurdu..

Diyesim geliyor, 

“Sen neymişsin be abi.. Be abi... Be abi!..”

**

Soranların uyanıklığı mı?

Yoksa sordular, cevabı da aldılar, ama yayınlayamadılar mı, bilmiyorum..

Galatasaray Üniversitesi öğrencilerine, “En iyi üniversite” diye sorulduğunda da..

Yukarıdaki cevaplardan hareketle söylüyorum, alınacak cevap muhtemelen, “Koç Üniversitesi” olurdu..

Galatasaray Üniversitesi’nde Koç aşkı mı?

Bence bir şey farketmiyor.

Ha Galatasaray Üniversitesi.. Ha Koç Üniversitesi..

Ama onlar için bir şeyler önemli olmalı ki..

“O da Koç’a.. Bu da Koç’a. Şu da Koç’a” demişler..

Merak ettim, “ne kaynaklıdır bu aşk?” diye..

İki hafta önce ölen Ertuğrul Akbay’ın cenazesine, 80’ini aşkın yaşına rağmen katılan Rahmi Koç’un tavrı bana bir fikir verdi..

Yalanları ile.. Dolanları ile.. AK Parti’ye en büyük zararı veren medya kuruluşuna desteğini göstermek için..

Koç’un başındaki isim..

Yaşı müsait olmamasına rağmen..

Ölenin oğlunun bile katılmadığı cenaze törenine katılıyorsa..

Safını ilan ediyorsa..

“Sözcü’yü destekliyorum.. AK Parti iktidarına çelme takan herkese destek veriyorum.. Hatta bir ara kapıdan içeri sokmadığım Milli Görüş’ün CHP ile dirsek teması kuran yeni temsilcilerini bile, AK Parti’ye verecekleri zarar uğruna destekliyorum” diyorsa..

Galatasaray Üniversitesi de, AK Parti karşıtlığını göstermek için..

Koç’a gösterdiği, AK Parti iktidarı karşıtlık sebebi ile..

Ödülleri yağdırması gerekiyordu.

Nitekim yağdırmış da..

**

İşin bir başka garip yanı daha var.

Tabi ki, Galatasaray Üniversitesi’ne sadece Galatasaray Kulübü taraftarları gitmiyor.

Ama yani!..

Yani, Galatasaray Üniversitesi’nde okuyup da.. Tam da 2018 yılında Fenerbahçe’nin başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç’u, bir anlamda iş hayatına ara verdiği halde..

Yılın işadamı seçmek de ne anlama geliyor?

Yoksa, Galatasaraylılar kafa mı buluyorlar Ali Koç ile..

Olur ya..

“Şampiyonluk yarışında en önemli rakiplerimizden birisi olan Fenerbahçe’yi küme düşme hattına indiren Ali Koç’a saygılarımızla” diyerek, “yılın en başarılı işadamı” sorusuna cevap vermiş olabilirler..

“Fenerbahçe’yi ekarte edemeseydik, şampiyonluk yarışında işimiz çok zordu. FB’yi ekarte etmekte, Ali Koç’un katkısı çok büyük” diyerek oy kullanmış olabilirler..

Ben tahminleri sıralıyorum ama..

Konu sosyal medyada, değişik yönleri ile tartışılmış zaten..

“Galatasaray Üniversitesi’nin yılın en başarılı iş adamı dalında Ali Koç’a ödül vermesi büyük vefa örneğidir. Hiçbir iş adamı Galatasaray’ımıza onun kadar katkıda bulunmamıştır. Hem Şampiyonlar Liginden gelen paralar hem de Serdar ve Tolga’nın bonservislerinden kurtardı adam bizi” diyen de var..

“Bana biri Ali Koç’un ne başarısı var dese; Galatasaray’ı Tolga Ciğerci’den kurtardı derim. Düşünsene FB devreye girmese, 1 sene yatacak adama, 2 milyon euro maaş verecektik” diyen de var..

Futbolun ayrıntısına girmeye gerek yok..

Ama üniversite seviyesinde öğrenim gören eğitimli insanların, hem de yüksek puanlı parlak öğrencilerin, bu kadar at gözlüklü tercihlerde bulunmaları, ne ile izah edilebilir?

“Olaylara sığ bir bakış açısı ile yaklaşmışlar”dan farklı, ne ile yorumlanabilir?

Tuttuğu takımı söyleyip, “senden başka takım bilmiyorum abi” diyenlerden..

Partisi milliyetçi söylemle de karşısına çıksa..

PKK uzantısı bir parti ile ittifak yaparak da çıksa..

Eski dönemlerde, cumhuriyet karşıtı gibi göstererek kapattırdığı bir parti ile dirsek teması yaparak da karşısına çıksa..

“Biz aileden CHP’liyiz ağam.. Başka parti bilmeyiz. Bu iş 90 yıldır böyle.. Dededen babama geçmiş. Babadan bize geçti..  Bizim oyumuz, her şart ve ihtimalde hep CHP” diyenlerden, çok mu farklı, Galatasaray Üniversitesi öğrencilerinin tercihleri?..

“İş adamlığı”nı askıya almış adamı “yılın işadamı” seçiyorlar..

 Üstelik, başkanı olduğu kulübü, tarihinde ilk defa düşme hattına indiren bir işadamını, “yılın işadamı” seçiyorlar..

Ne başarısını görmüşlerse, sırf iktidara çelme takmak istiyor diye bir holdingi en başarılı şirket ilan ediyorlar..

Google amcaya sorsanız bile, iki tane seçenek veremeyecek kadar kamuoyunda bir değer atfedilmemiş reklam filmine “en başarılı reklam filmi” taltifi yapıyorlar..

Biz de soruyoruz: “Bu tercihte bir yanlışlık yok mu? Bir saçmalık yok mu? Bir absürtlük yok mu?”

 

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YORUM YAZ

  • MuratMurat1 sa önce
    "Milletin a..ına koyacaz" diyen cengize yada erdoğana aşık olup BMC, tank palet fabrikası sahibi olan Ethem e ödül vermeleri gerekirdi, bunlar güya ülkenin en akıllı gençleri!
  • temel çeküçtemel çeküç1 sa önce
    Al karşına bir kişiyi soruları soristedigin cevapları al sonrada anket yaptımde bizim sofradaki iki çocuk bile okadar uyumlu degil ayni kapta kaynamış süte biri sıcak digeri soguk diyor
  • ŞaşkınŞaşkın1 sa önce
    Sayın yazar, siz başarı, erdem, liyakat, adalet gibi kavramları "benden olsun çamurdan olsun" algısıyla karıştırdığınız için bu tür şeyleri algılamanız mümkün değil. İçinizdeki kin ve nefretten kurtulup normale döndüğünüz gün eminim bu kavramların "sizdenlikle-bizdenlikle" ilişkisi olmadığını siz bile anlayabileceksiniz. Dilerim Allah size de doğru yolu gösterir.
  • sonersoner1 sa önce
    Sayın hocam, "Biz ailidin CHP liyiz" sözüne odaklanmakta fayda var, Eğer bu kadar tutucu ve muhafazakarlar ise bunda, madem SALTANAT'ı niye kaldırdınız, bildiğiniz babadan oğula geçerdi işte, bu söylediğinizin savundukları değerlere taban taana zıt olduğunun bile farkına varacak kadar değiller, ki bunlara memleketi emanet etsek, biz babamızdan böyle gördük diye camileride kapatırlar hanım kardeşlerimizin başınıda açarlar, sizleri üniversitelerede almazlar daha uzar gider...
  • erhanerhan1 sa önce
    peki sizin gazetede yorum yazanların çoğunluğu ,kimi,kimleri tutuyor...!
  • Hikmet YılmazHikmet Yılmaz2 sa önce
    Koç grubu işin kolayına kaçar. Yıllar önceArdahan/Göle'de süt besiciliği ile hayvancılık yapacağız katkı sunacağız diye "Doğu Anadolu kalkınma proğramı" altında geldiler,geldikleri gibi de gittiler. Bunlar işin rahatını ve devlete sırtlarını dayayıp iş yapmayı severler. Hiçbir zaman Doğu ve Güney Anadolu'muza gitmezler. Hiçbir zaman ellerini taşın altına koymadılar ülke kalkınması için.
  • kerim şahinkerim şahin2 sa önce
    Sayın yazar kaleminize sağlık. Devletimiz malesef Fenerbahçe , Galatasaray ve Beşiktaş ın ipini fazla salmış. Bu sözde spor kulüplerıni yola getirmek için bir dönem de olsa spor bakanımızın atayacağı vatanına bayrağına dinine bağlı yöneticilere teslim edilmesi gerekmektedir. Selam ve Dua ile.
  • Ramazan ÇelikRamazan Çelik2 sa önce
    Dün Akit camiasının Galatasaray seçimini basite indirgemesini yadırgamıştım. Bugün sitenizde Galatasaray ve Ali Koç gerçeklerine ışık tuttuğunuz için teşekkür ediyorum. Yorumlarımızı dikkate aldığınız için sağolun. ALLAH yardımcımız olsun.
  • ORHAN İNANORHAN İNAN2 sa önce
    AKILLAR KİRAYA VERİLMİŞ.NE İÇİN? DÜNYA MENFAATİ VE MÜSLÜMANAKARŞI DUYULAN ANTİPATİ ..BU ONLARIN BİRLİĞİ VE BERABERLİĞİ İÇİN YETERLİ..BÜTÜN HEDEFLERİ ONLARDAN SAYMADIKLARI SİYASETÇİLERİN İŞ BAŞINA GELMEMELERİ VE ONLARIN YAŞADIĞI ÜLKEDE YÖNETİCİ OLMAMALARI...NİÇİN BÖYLE BİR DAVRANIŞ SERGİLEDİKLERİNE GELİNCE..BU FITRAT İLE İLGİLİ DİYELİM.BAŞKA İZAHI DA YOK GİBİ..ELİNİZE SAĞLIK.HANGİ SAHAYA BAKSANIZ BUNLARIN ......Nİ GÖRÜRSÜNÜZ.ELİNİZE SAĞLIK.YAZMAYA DEVAM,BIKMADAN USANMADAN..
  • hüsnü zanhüsnü zan2 sa önce
    Sayın yazar, tanımadığım halde şehit veya trafik kazasında ölen insanlarımızı televizyonda seyretmeye,gazete de okumaya benim yüreğim dayanmıyor. Hele ki bir insanın evladının ani bir ölüm haberini almış bir kişiyio yaşta cenazesine gidemediği içinnasıl eleştirebilir siniz? Akit TV de devamlı olaylara hüsnü zanla yaklaşmalıyız diye bahsediyorsunuz. Keşke bizlere verdiğiniz bu güzel mesajı siz de uygulasaydınız. Bence babaKoç bir özürü haketti.
  • İbrahim akİbrahim ak2 sa önce
    Var tabi kamalist demek mantıkla küsmüş kişi demektir
  • Yaziyorum Yaziyorum 3 sa önce
    Chp,dem mansur yavasa sok tepki uc kurus icin dustugu hale bak diyor .tabichp iyi kotu demeden denemeden selden kutuk kapmis gibiicinize sldin fakat aldandin.
  • YaziyorumYaziyorum3 sa önce
    Londurada ,tertiplenmis konser iptal edilmis ,gerekce,bazi toplumlar korkmasi rencide olmasindan dolayi ,yaTurkiyede o kadar topkum rencide ve korkutuldu iskenceye maruz kalirken kinsenin aklina gelmedi sana gelince rencide ,bana gelince her istedigini de.
  • Kaliteli Ortam ÇiçekleriKaliteli Ortam Çiçekleri3 sa önce
    Rumuza bakınca güzel oldu... İzahatagerek yok.
  • YaziyorumYaziyorum4 sa önce
    Hani hayatim,filim eskiden sinamada filim seyretmek luks du parasislikve imkansizlik,bir filim vardi zugurt aga, bu aga gures tutardi ,guresi hep aga kazanirdi aga kazaninca,halk ,agadan beles bir ogun ziyafet olurdu almanyada,koc pek tutulmaz yere dus,se kimse almaz,birine seviyor gibi nehaber koc desen menmun olmaz ya,peki ne diyelim kurnazsa,tilkigucu temsil eden ya,ayi yada at, dersenkendini ustun goruyor,bende bazan ne haber tosun,veya aslan desem menmun oluyor,bunun bir baska hitap etsem inek yada okuz,hemen sinirleniyor, onun icin turkiyedeysen, odul veren koc ise baska onem kazaniyor. Bazi insanlarin unlu olmasi ,hic bir sey ifade etmiyortanimayana sen benim kim oldugumu biliyonmu deme zariuyeti doguyor, fazla tezavurat tabiki sevgisini gostermek icin takla atiyor bazan haber guvercinleri vardir takla atar, bazan koskoca kargo ucagi fark etmezler,kucuk kesif ucagi ile akrobot gostetisi insanlari sevindirir kendini begendirir.
  • ŞenolingŞenoling5 sa önce
    Ah be! En başarılı olarak damadı seçselerdi yere göğe sığdıramazdınız. Bakın burası çok önemli. Yüzde 12 işsizliği konuşuyorsunuz da yüzde 88 iş sahibi olanı niye konuşmuyorsunuz?
  • Muhammet GençMuhammet Genç5 sa önce
    Aferin cocuklara...işte "Türkiye" nin geleceği...
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer6 sa önce
    Birazcık..düşünen..sorgulayanlar..bu..maskaralığı..anlar..Sayın..Karahasanoğlu..Kardeşim..maalesef..HİPNOZDAKİ..kesimde..bu.."birazcık"..kavramı..dahi..yok..korkarım..bir..zaman..gelecek..hipnozdan.."ACI"..BİR..ŞEKİLDE..UYANACAKLAR..İNŞALLAH..O..günleri..görmeye..ömrüm..yeter..
  • Hy-hyHy-hy7 sa önce
    İkisindede İHL'li yok veya numunelik vardır.İkiside Türkiyenin en iyi 5 Üniversitesinden biridir.Dünyanın heryerinde mezunlarına kapılar açıktır.Sahi Böyle bir İlahiyat yada Pozitif bilimlerde eğitim veren kurumları varmı? Varsa başarılı İHL öğrencilerinin kaç tanesi tercih etmiş...
  • CengizCengiz8 sa önce
    Bu ulkede yasayan insanlari neden bir sinifa sokmak zorunda hissediyorsunuz kenidinizi anlamis degilim.Olen birinin cenaze namazina katilmak ne zamandir suc ya da yanlis?Birini sevmek zorunda degilsiniz buna saygi duyarim ancak yaptiginiz elestiri bile kendi ic dunyanizin sigligini gostermiyor mu sizce

Ali Karahasanoğlu

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