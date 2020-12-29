CHP’de taciz sayısı 3, tecavüz sayısı 2, susturma sayısı 1!

Başlıkta bazı rakamlar verdim ama..

Bu rakamlar farazi..

Fazlası vardır..

Eksiği yoktur..

Nasıl ki, koronavirüs sebebi ile hasta sayısını, vaka sayısını, iyileşen sayısını, yoğun bakımda bulunan sayısını, entübe sayısını tek tek açıklıyoruz..

Adalet Bakanlığı görevini hakkıyla yapmış olsa.

Cumhuriyet başsavcılıkları vazifelerini tastamam yapıyor olsa..

“İzmir’de ne olmuştu, Muğla’da ne olmuştu, Antalya’daki vaka neye ilişkin idi” diye bizim irdeleme yapmamıza gerek kalmaz..

Bakanlığın veya başsavcılıkların rakamlarını, hem de resmi rakamlarını alır, bir tablo halinde sizlere aktarırdık..

Ne yani?

Türk Tabipleri Birliği istiyor diye..

Sağlık Bakanlığı, kendi planlamasını terk edip, daha önce sadece hastaları açıklar iken..

Baskılar sonrasında, hasta sayısını ayrı, vaka sayısını ayrı açıklamaya başlamadı mı?

“Bilgilendirme hakkımız kısıtlanıyor” diyerek, bakanlığa tehditler savurmadılar mı?

“Şeffaflığa aykırı davranılıyor” diyerek, insanların hastalık bilgilerini, en ince ayrıntısına kadar açıklanması için, tehditler savurmadılar mı?

Hastaları bilme hakkımız var da.

Rakamların kaçının hasta, kaçının vaka olduğunu ayrıntılı olarak öğrenme hakkımız var da..

Cumhuriyet Halk Partisi’nde, kaç tecavüz, kaç taciz, kaç cinayet vakası var, öğrenme hakkımız yok mu?

Bu suçları işleyenlerin fiillerini örtbas etmek için, mağdurların şikayetten vazgeçmeleri için devreye kaç CHP’li milletvekili girmiştir, öğrenme hakkımız yok mu?

Taciz-tecavüzlerin kaçı 18 yaşından küçüklerle ilgili, kaçı evli oldukları halde başka kişilerle ilişki yaşama örnekleri olduğu, kaçının taciz-tecavüz yanısıra başka suçlarla da ilişkili olduğunu tek bir merkezden öğrenme hakkımız yok mu?

Tabii ki CHP’ye odaklanmayalım..

Tüm partiler için bu bilgilerin açıklanmasına gidelim..

Ama görebildiğimiz kadarı ile..

Genel Başkanı..

Cumhurbaşkanı adayı..

Onlarca milletvekili..

Kadın eksenli suçlara karışmış bir başka parti yok..

Deniz Baykal..

Partinin genel başkanı iken..

Kendisi evli..

Buluştuğu kadın bir başkası ile evli..

Hatta, buluştuğu bayan, kendisinin sekreteri.

Sonradan milletvekili adayı gösterip, seçtirdiği bir kişi..

Bu ilişki medyaya yansıdı..

“Özel hayat” deyip, kapatıverdiler..

Hani iktidarda bu CHP’liler olsa idi.

Emin olun, koronavirüs sayılarını istediğiniz zaman..

Diyecekleri şu idi:

“Hastaların özel bilgileri, kamuoyu ile paylaşılamaz. Özel hayata saygısızlıktır.”

Kendilerine gelince böyle ketumdurlar..

Kendileri muhalefette iseler..

Nerede ise evinizin mutfağına girip, “bakalım bu akşam yemekte neler var” diyecek kadar, şeffaflık yanlısıdırlar..

Genel Başkan ile ilgili vukuat geçti..

Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ile ilgili de bir muhabbet vardı..

Bir öğretmen anne.. Ataması ile ilgili milletvekili Muharrem İnce’den yardım istiyor.

Sonrasını aktarmayalım..

Bayan öğretmenin bazı iddiaları var..

Benim değil, yine CHP’ye yakın bir öğretmenin iddiaları..

Onu da geçtik..

Yakın tarihte, Özgür Karabat isimli milletvekilinin başrolde olduğu vukuat..

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde cevval operasyonları ile tanıdığımız Özgür Karabat, kendisi evli olduğu halde..

Parti çalışmaları ile bağlantılı tanışıklık sonrasında bir bayan ile gayri ahlaki birliktelik yaşıyor..

O kirli dünyanın kuralıdır..

Gayri ahlaki birliktelik, başka gayri ahlaki ilişkileri getirir..

Bayan tarafı da bu ilişkiyi paraya çevirmek için, görüntü kaydı yapınca..

CHP milletvekilinin gayri ahlaki birlikteliği ikinci plana düşürülüyor..

Kadının, gayri ahlaki birlikteliği ispatlayacak görüntü kayıtları ön plana çekilip..

Suçlanan bayan oluyor.

Cezaevine giren, kadın oluyor..

Siz bekleyin ki, CHP içindeki milletvekilleri, “Nedir bu kadınların çektikleri. Gayri ahlaki birliktelik ise, erkek de o ilişkide. Kadın da.. Hatta erkek evli.. Kadın belirsiz.. Erkek daha büyük suçlu.. Ama erkek elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Bayan cezaevinde” desinler..

Niye desinler ki..

Koronavirüs vakası mı bu?

İnciğine kadar didikleyip, “Her şeyi açıklayın, bilmek istiyoruz. Bilmek hakkımız” desinler..

Genel Başkan. Cumhurbaşkanı adayı. Milletvekili özelinde örnekleri verdik mi..

Verdik..

Vaka tespitlerini yaptık mı?

Yaptık..

Biraz da..

İşlenen cinayetlerde, mağdurların şikayetten vazgeçmesi yönünde rakamları vermeye geçelim..

Olay, Muğla’da geçiyor.

CHP’li bir ailenin, CHP sempatizanı oğlu, bir üniversiteli genç kız ile birlikteliği sırasında, hunharca bir cinayet işliyor.

Kızı boğduktan sonra, beton variline koyup, yakarak cesedi ortadan kaldırmaya çalışıyor..

Böylesine vahşi bir cinayette, maktül kızın babasının iddiasına göre, bir CHP milletvekili kendisini arayıp, “şikayetçi olma” teklifinde bulunuyor..

Yazının sonuna geldik.

Vakaların daha çok cüzi bir kısmını bile veremedik..

Maltepe’de yaşanılanları..

Didim’de olanları..

Antalya’daki rezaleti..

Akıncılar’daki vukuatı..

Veremeden, köşemizde yer kalmadı..

O zaman biz teklifimizi yineleyelim..

“Bilmek hakkımız” diyelim..

“Şeffaf olun” diye, Adalet Bakanlığı’ndan isteyelim..

“Rakamları açıklamaktan niye geri duruyorsunuz” hatırlatması ile başsavcılıklara çağrıda bulunalım..

Parti teşkilatlarında yaşanılan taciz vakalarını.

Tecavüz olaylarını..

Cinayet suçlarını.

Bu suçlarla ilgili örtbas girişimlerini..

Savcılıklara, mağdur yakınlarına yapılan baskıları..

Milletvekili dokunulmazlığı zırhına bürünenlerin, “İkisi de reşit. Bunların yatak odasına bizim girme hakkımız yok!” diyerek yaptıkları suçları legalleştirme operasyonlarını..

Gün gün öğrenmek istiyoruz.

Bugün 29 Aralık 2020.

Tecavüz sayısı:.. Taciz Sayısı: .. Suçu örtbas girişimi sayısı:..

Haydi, bizi merakta bırakmayın..

Açıklayın şu rakamları..

İndirin maskeleri.