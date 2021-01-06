BOÜN’lü öğretim üyeleri, darbeci Başbuğ’a da sırtlarını dönebilir mi?

Kusura bakmayın..

Bodoslamadan gireceğim..

Darbecinin teki..

Bu ülkede Genelkurmay Başkanlığı da yapmış bir adam..

Darbecilikten 26 ay cezaevinde yattıktan sonra..

Tam da Tayyip Erdoğan sayesinde cezaevinden çıkan..

Sonrasında da Yüce Divan’da yargılanmaktan sıyıran İlker Başbuğ çıkıyor..

“Menderes erken seçim ilan etseydi, darbe olmayabilirdi” diyor..

Bunu daha anlaşılır şekilde yorumlayacak olursak..

İlker Başbuğ diyor ki: “Seçim önemli değil..

Atanmışlara bakın.

Generallere bakın..

Onları memnun edin..

Bunu not edelim..

Altını çizelim..

Bu sözlere karşı, ne Boğaziçi’li öğrencilerin.

Ne rektör devir tesliminde sözümona protesto amaçlı olarak sırtını dönen öğretim üyelerinin bir tanesinin bile..

Tek kelime ile itirazları yok..

Bir makale yazıp, ‘“Sen ne diyorsun, bunak? Senin ağzından çıkanları, kulağın duyuyor mu?” dememiş..

Ama kalkmışlar..

“Bizim rektörlüğümüze atama istemiyoruz. seçim istiyoruz”

Milleti enayi yerine koymaya kalkışan bre uyanıklar..

Seçim istiyorsunuz..

“Atama ile rektör istemeyiz” diyorsunuz..

Ama ülkenin en tepesindeki adamın, seçim ile değil, atama ile belirlenmesinin makuliyetini anlatan darbeci kafaya, tek kelime edemiyorsunuz..

Sizin gücünüz, darbecilere yetmiyor mu?

Yoksa, darbecilerle birlikte mi iş kotarıyorsunuz?

İşe bakın..

Ülkedeki 200 üniversiteden birisinin rektörlük makamına oturacak ismin, atanmasına karşı çıkanlar..

Bu ülkenin en tepesine gelecek kişinin, bir darbe ile belirlenmesine meşruiyet getirmeye kalkışılmasına bir çift laf edemiyorlar..

Öğretim üyesi ile.

Öğrencisi ile..

Belki bazı okurlarımız diyebilir ki..

“Canım sen de.. Bir yanlış ile.. Bir başka yanlışı dövüştürüyorsun”

Hayır.

Ben kökten herkesin atama ile gelmesini istiyor değilim..

Önce seçim diyorum..

Bu ülkede Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı mı?

Yapıldı..

O seçim aşamasında benden veya benim gibi düşünen muhafazakarların bir tanesinden, “Seçime ne gerek var.. Önceki cumhurbaşkanı belirlesin” teklifi geldi mi?

Veya..

Diyanet İşleri Başkanı’na soralım, verdiği ismi cumhurbaşkanı ilan edelim” denildi mi?

Hayır..

Sonuna kadar, tavizsiz şekilde, “Cumhurbaşkanı, tüm halkın katılımı ile yapılacak seçimde belirlenmeli” dedik...

Muhataplarımız aynı tavizsiz söylemi dillendirebiliyorlar mı?

Dillendiremiyorlar..

Gün geliyor, “Eşi başörtülü birisi cumhurbaşkanı olamaz. Seçilse de Cumhurbaşkanı olamaz” diyorlar..

Gün geliyor, “Laikliği içselleştirememiş bir kişi Cumhurbaşkanlığına aday olamaz” diyorlar..

Diyorlar ha da diyorlar..

Bizde hiçbir sınırlama yok.

İster ateisti aday yapın. İster komünisti..

İsterseniz Kemalisti, isterseniz liberali yapın..

İstediğinizi aday yapabilirsiniz.

Yeter ki halktan oy alsın.

“Oyu aldığında, cumhurbaşkanı olur” diyoruz..

Bu hokkabazlar ise..

Halkın tamamının katıldığı seçimde başarılı olana itiraz edip..

Onlarca yıldır çöreklendikleri kurumların başına..

O kurumlarda bulunanların seçimi ile idareci belirlenmesini istiyorlar..

Affedersiniz beyim..

Sen o kurumda kadrolaşmışsın..

Yeğenini, kardeşini, baldızını, bilmemneyini kadroya almışsın..

Kafana göre kadroyu kurmuşsun..

Tüm halkın katılımı ile, rektör seçimi yapılsın” desen.

“Tamam işte. Bak demokrasiyi teklif ediyor arkadaşlar” diyeceğim.

“Bak, arkadaşların istediği, gerçekten seçim” diyeceğim..

Ama arkadaşlar, böylesi geniş bir seçimi istemiyorlar..

Ya ne istiyorlar.

“Biz eski yıllardan beri, burayı babamızın çiftliği gibi kullanıyorduk ya. Şimdi de, kullanmaya devam etmemiz lazım..

Önceki kadrolaşmamızın semeresini toplamamız lazım” diyorlar..

“Üniversite içinden seçim yapılıp, rektör belirlensin” diyorlar..

Hani bunu diyenler..

İstedikleri şekilde seçimlerin yapıldığı dönemler için..

“Bakın, işte tam da bizim istediğimiz şekilde rektör belirleniyordu. Hem kendi kadrolaştığımız şekilde, üniversite öğretim üyelerinin kullandıkları oylarla adaylar belirleniyordu.. Hem de, 12 Eylül’den beri kadrolaştığımız YÖK’teki adamlarımız sayesinde, o rektör adaylarının sayısı azaltıp, cumhurbaşkanı önüne gönderiyorduk. Hem de Cumhurbaşkanı koltuğunda, Necdet Sezer gibi, solak mı solak. Dindar karşıtlığında kimsenin eline su dökemeyeceği bir adamın oturduğu bir konjonktürde.. Kendi istediğimiz adamları rektör olarak atıyorduk.. O dönemin sorumluluğu bizdedir..”

Diyorlar mı?

Demiyorlar..

Ak Parti iktidara 2002’de gelmiş...

2007 yılına kadar YÖK’ü de, üniversite rektörleri de, senatoları da yönetim kurulları da, Cumhurbaşkanı da..

Tamamı silme, solculardan oluşuyor.

Hangi solculardan?

Seçime girip, % 25 oy ancak alabilen solculardan..

O yapılanma, sanmayın ki, 2007’de Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı seçilmesi ile birlikte, bir günde kırıldı.. YÖK Başkanı’nın değişmesi, üyelerinin değişmesi, sonrasında rektörlerin değişmesi, yıllar aldı..

Buna rağmen..

Bugün ağzını açan..

“AK Parti 18 yıllık iktidarında, ekonomiyi şöyle yaptı. Bilimsel çalışmaları şöyle geride kalmasına sebep oldu” diyor..

Başka bir şey demiyorlar..

Bre vicdansızlar..

Madem davul AK Parti’nin sırtında.

Madem “ekonominin de, bilimin de, üniversitelerin geri kalışı”nın da, her şeyin de sorumlusu, iktidarda olan AK parti.

Bırakın da..

Bir tane rektörü de atayıversin, şu iktidarda olan AK Parti..

Atasın da. Sonra deyin, “Yıllardır iktidardasın. Niye kalkınamadık. Niye ülkemiz gelişmedi? Niye üniversitelerimiz yerinde sayıyor?”

Hodri meydan..

Ya bırakın, rektörü de, halkın seçtiği Cumhurbaşkanı atasın..

Ya da, “Her şeyin sorumlusu olarak Ak Parti’yi gösterme” alışkanlığınızdan vazgeçin!