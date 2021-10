Asker tezkeresinde apayrı telden çalanlar, anayasada nasıl buluşacak?

Yurtdışına asker gönderme ile ilgili tezkere (Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti), önceki gece TBMM’de görüşüldü ve kabul edildi..

Millet İttifakı’nın, yurtdışına asker gönderilmesi ile ilgili tezkereye ne oy verdiğini biliyor musunuz?

Hiç merak etmeyin..

CHP ve İyi Parti, konuşma bölümünde “kem-küm” ettiler..

Ama milletin soracağı hesabı düşünüp, oylamaya ya katılmadılar ya da katılanlar “evet” oyu verdiler..

Peki, Millet İttifakı’nın bileşeni olarak gösterilen HDP ne yaptı?

Kobani’ye yardım için tepinen, “TSK acilen Kobani’ye gidip, DAEŞ’in ablukasını kırsın” çağrılarıyla 2014 yılında askerin Suriye’ye girmesini isteyen, bu isteği yerine getirilmediği için de Türkiye’yi yangın yerine çevirmeye kalkışan HDP ne yaptı?.

“Hayır” dediler..

“Kobani’de olsun” diyorlardı..

Şimdi “Kobani’nin bulunduğu Suriye dahil, hiçbir yerde olmasın” diyorlar..

HDP’nin tavrı bu.

Yurtdışında asker bulundurma gibi en milli konuda bile, anlaşamayan Millet İttifakı, nasıl bir ittifak?

Nasıl kabul ederseniz, öyle bir ittifak..

Kağıttan ittifak..

Bir deniz dalgası ile yıkılacak, kumdan yapılmış kale benzeri bir ittifak.

Millet İttifakı’nın bileşenlerinin, iki haftadır sürdürdükleri parlamenter sisteme geçiş görüşmelerinde durum nasıl?

Orası tam fecaat..

Bir yandan HDP’yi görüşmelere almıyorlar..

“Millete anlatamayız. Sizinle anayasa yapılmaz” diyorlar..

Ama, büyük oranda hemfikir olmaları gereken Millet İttifakı’nın diğer bileşenleri ile vardıkları parlamenter sisteme geçiş maddelerinde ise, tam bir “dağ fare doğurdu” tespiti yapmamızı gerektirecek açıklama yapıyorlar..

Neymiş?

Cumhurbaşkanı’nın veto yetkisi, yeniden düzenleniyormuş..

Ayyy.. Ne kadar önemli bir konu..

Başka?

Seçim barajı düşürülüyormuş..

Cumhurbaşkanlığı sisteminde de zaten, Cumhur İttifakı yeni taslağında, o barajı düşürüyor..

Millet İttifakı’nın farklı neyi var, onu söyleseniz ya..

Söylüyorlar: “Hazine yardımı, % 1 oy alan partilere de yapılacak.”

Biz, “Yazık, günahtır.. Şu Hazine yardımını tümü ile kaldırın” derken..

Partilerin kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini, Hazine’den para almaması gerektiğini savunurken..

Millet İttifakı’nın küçük ortaklarının talebi ile, %1 oy alan partilere de hazine yardımı yapılması, taslak metine geçiriliyor..

Eee?..

Parlamenter sisteminiz, sizin bu mu?

2023 Cumhurbaşkanı ve TBMM seçimlerinden sonra, parlamenter sisteme nasıl geçeceğinize dair bir planınız yok mu?

Maalesef yok..

Millet İttifakı’nın “kumdan kale” olduğunu gösteren somut ve aktüel konulara devam edelim..

Osman Kavala’nın son duruşmada da tahliye edilmemesi üzerine..

İçinde ABD ve Almanya’nın da bulunduğu 10 yabancı devlet büyükelçisi, Türk yargısının kararlarına müdahale anlamında ortak açıklama yaptı..

“Millet İttifakı, bu açıklama hakkında ne düşünüyor” diye merak mı ediyorsunuz?

Merak etmeye devam edebilirsiniz.

Sosyal demokratı da, ülkücülük taslayanı da, muhafazakar olanı da..

Hepsi suspus olmuş durumda.

Adeta ortak bir merkezden emir almışlar gibi.

6 partinin 6’sının da hiçbir yetkilisi, tek kelime etmiyor.

Afedersiniz, bu adamlar, bu ülkeyi nasıl yönetecekler?

Hani seçilme ihtimalleri yok ama..

Bir anlığına varsayalım, iktidara geldiler..

Yabancı devlet büyükelçilerinin, Türk yargısına müdahale anlamındaki sözlerine muhalefette iken dahi cevap veremeyenler, iktidara geldiklerinde, yani sırtlarında yumurta küfesi olduğunda, nasıl açıklama yapacaklar?

Heeey!

Milliyetçi geçinen Müsavat Dervişoğlu..

Sanadır sözümüz..

Heeey!

Ülkücülük taslayan Aytun Çıray..

Sanadır çağrımız..

Heeey! 6 ayda bir yüzünü gördüğümüz Koray Aydın..

Ve dahi elinde pancar ile boy gösteren Meral Akşener..

Sizedir, sözlerimiz..

10 yabancı devlet büyükelçisinin açıklaması hakkında, söyleyecek tek kelimeniz yok mudur?

Türk Dışişleri açıklama yaptı, “Kabul edilemez” olduğunu belirtti.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açıklama yaptı, “Haddiniz değil” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu uyardı, gereken cevabı verdi..

Peki, Millet ittifakı’nın bileşenlerinin bu konuda bir açıklaması niye yok?

Şunun için yok..

Millet İttifakı diye aslında bir ittifak yok..

Zoraki bir araya getirilen partiler..

Her an, her saniye dağılma tehdidi ile karşı karşıya olan bir birliktelik..

HDP’nin şantaj sopası altında ezilip, “izin almadan” açıklama yapamayan bir görüntüde oluşum..

HDP “Cııısss” diyor..

Milliyetçi geçineni, ülkücü geçineni, yurtsever geçineni, hepsi.. “Tısss” oluyorlar..

Millet İttifakı’nda bir ciddi sorun daha var..

Kürt seçmeni çantada keklik görenler..

“Ahmet Güneştekin’in ‘Hafıza odası’ sergisine gideriz, gidemezsek bir çelenk göndeririz.. Millet İttifakı’nın dışardan bileşeni olan HDP’nin oylarını da garanti altına alırız” diyenler, ne kadar yanıldıklarını, o sergiye yapılan protesto vesilesi ile öğrenmiş oldular..

Neydi o protesto?

“Hafıza odası” sergisindeki tabutların, aslında faili meçhul cinayetlere maruz kalan güneydoğu insanlarını temsil ettiğini belirten bir grup, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in sergiye gönderdiği çelengi kınadı..

“Hem faili meçhullerin sorumlusu olacaksınız, hem de buradaki sergiye çelenk yollayacaksınız” diyerek, Akşener’in geçmişini hatırlattılar..

Şimdi buyurun, Millet İttifakı’nın zaten oluşmamış suni ve zorlama bir birliktelik olduğu sözüme, inanmayın..

“Doğan Güreş, Genelkurmay Başkanı olduğu dönemdeki 114 faili meçhul cinayetten sorumludur” diyenlere karşı..

“Doğan Güreş, Meral Akşener ile aynı partide görev yapmadı mı?” diyenlere karşı..

Buyursunlar, İyi Partililerin bir cevabı var ise..

Versinler..

Öyle sanıyorum ki, cevapları yine “Tısss” olacaktır..