  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu
TÜM YAZILARI
Abdurrahman Dilipak
Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

20 Eylül 2020

“Bir kişiye yapılan bir haksızlık, bütün bir topluma yöneltilmiş bir tehdittir..”
Ahmet Gülümseyen
Ahmet Gülümseyen

Ahmet Gülümseyen

20 Eylül 2020

Başakşehir Ampute Futbol Takımı (1)

Ali Akben
Ali Akben

Ali Akben

20 Eylül 2020

Ömerler Yusuflar… havanda su dövenler..
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu

Ali Karahasanoğlu

20 Eylül 2020

Akşener, kongrede: “Demirtaş ile kahvaltı” mı “şehidler” mi?
Halil Kışlacık
Halil Kışlacık

Halil Kışlacık

20 Eylül 2020

Ha buldu, ha bulacak!
İlhan Oral
İlhan Oral

İlhan Oral

20 Eylül 2020

Fatiha suresinin mesajları (17)
Kıvanç Tığlı Bulut
Kıvanç Tığlı Bulut

Kıvanç Tığlı Bulut

20 Eylül 2020

Korona günlerinde psikolojik sağlamlık
Rasim Bolbol
Rasim Bolbol

Rasim Bolbol

20 Eylül 2020

Davutoğlu davasının değil, hevasının peşindeymiş
Yaşar Değirmenci
Yaşar Değirmenci

Yaşar Değirmenci

20 Eylül 2020

Cemaatler meselesini tahlil
İspanya’da asker maaşına zam için protesto düzenledi
Dünya

İspanya’da asker maaşına zam için protesto düzenledi

İspanya’nın başkenti Madrid’de maaşlarına zam isteyen İspanya Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı askerler protesto gösterisi düzenledi...
Yerli savaş uçağı Hürjet'te kritik gelişme
Teknoloji

Yerli savaş uçağı Hürjet'te kritik gelişme

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı HÜRJET için geliştirilen simülatörü tamamladı.
Polonya dünyaya duyurdu: Türkiye'ye asker göndereceğiz
Dünya

Polonya dünyaya duyurdu: Türkiye'ye asker göndereceğiz

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Türkiye'nin NATO müttefiklerine yaptığı çağrıya olumlu yanıt verdiklerini söyledi.
Erdoğan'a hakaret eden Yunan paçavrasına büyük şok! Türk hackerlar sitelerini patlattı
Gündem

Erdoğan'a hakaret eden Yunan paçavrasına büyük şok! Türk hackerlar sitelerini patlattı

Yunanistan'da yayınlanan Dimokratia adlı paçavranın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmesi sonrası Türk hackerlar harekete geçti. Türkiye ka..
Ünlü doktordan İSKİ'ye fahiş fatura isyanı: Oto yıkamacı değil doktoruz
Gündem

Ünlü doktordan İSKİ'ye fahiş fatura isyanı: Oto yıkamacı değil doktoruz

Pandemi döneminde vatandaşlara fahiş faturalar kesen İSKİ'ye tepkiler çığ gibi büyüyor. İSKİ tarafından suyu kesilen ve 2776 liralık fahiş b..
Türkiye’nin konuştuğu kaymakamlar operasyonunun hiç bilinmeyen yönleri canlı yayında konuşuldu
Gündem

Türkiye’nin konuştuğu kaymakamlar operasyonunun hiç bilinmeyen yönleri canlı yayında konuşuldu

Türkiye’nin konuştuğu kaymakamlar operasyonunun hiç konuşulmayan ve bilinmeyen yönleri ‘Ülke Gündemi’ programında masaya yatırıldı. Avukat S..
'Öldüğü' haberi gündeme bomba gibi düştü! Mesut Yılmaz'ın ailesinden açıklama
Siyaset

'Öldüğü' haberi gündeme bomba gibi düştü! Mesut Yılmaz'ın ailesinden açıklama

Dün öldüğüne yönelik haberler gündeme bomba gibi düşen eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın sağlık durumu ile ilgili ailesinden açıklama geld..
AB ülkesi karıştı: Yönetim şeklimizi değiştirelim
Dünya

AB ülkesi karıştı: Yönetim şeklimizi değiştirelim

Adı rüşvet skandalına karışan İspanya eski Kralı Juan Carlos’un BAE'ye kaçması sonrası ülkede yönetim sistemi tartışma konusu oldu. Başbakan..
Bakan Gül’den Aleyna Çakır cinayeti ve Müge Anlı açıklaması
Gündem

Bakan Gül’den Aleyna Çakır cinayeti ve Müge Anlı açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Müge Anlı’nın programında gündeme gelen Aleyna Çakır cinayetine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gül, delillerin..
Dikkat çeken iddia! Mesut Yılmaz öldü mü?
Gündem

Dikkat çeken iddia! Mesut Yılmaz öldü mü?

Bir süre önce beyin ameliyatı geçiren eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumunun kötü olduğu, doktorların kendisinden umudu kestiği ifad..
20 Eylül 2020

Akşener, kongrede: “Demirtaş ile kahvaltı” mı “şehidler” mi?

Bugün İyi Parti’nin kongresi var.

Kongre seyircisiz olacakmış.

Sadece 1379 delege, parti görevlileri ile medya mensupları kongre alanına alınacakmış. Öyle ki, diğer partilerden misafireten temsilci bile çağrılmamış.

Ama burda bir incelik var.

Akşener imzasıyla diğer partilere bir mektup gönderilip, “kurultaya davetin, salgın nedeniyle yapılamadığı” bildirilerek, partiler arası nezaketin gereği ifa edilecekmiş.. Fakat bu bilgilendirme yapılan partilerin arasına MHP ile HDP alınmayacakmış.

MHP’ye bilgilendirme amaçlı nezaket yazısının gönderilmemesini, şöyle yorumlayabiliriz: Babası kızına davette bulunmazsa, bunu herkes hoş görebilir. Ama kız, babayı çağırmazsa, bu resmin saygısızlıktır..

MHP’yi geçtik.. 

Peki HDP’ye bilgilendirme yazısı gönderilmemesine ne diyebiliriz?

Ben riyakarlık yapamam.. “Bir olayda öyle, bir olayda böyle” tavır geliştiremem.. HDP’yi, PKK’nın uzantısı olarak görüyorsam, bu bilgilendirme yazısının gönderilmemesinde de aynı çizgiden hareketle, İyi Parti yönetimi için “Doğru yapmışlar” derim..

Ama devamında da sorarım: “Kahvaltıda buluşma var, ballı börekli, eşli davetler, kabuller var da.. Bir A4’lük bilgilendirme yazısına gelince, onu mu çok görüyorsunuz?”  

Öyle ya..

Meral Akşener, televizyon ekranlarına çıktığında, özellikle sol kesimin seyrettiği televizyon kanallarına çıktığında Selahattin Demirtaş’a özgürlük istiyor mu?

İstiyor..

Partisindeki milletvekillerinin tamamı, bu söyleme eyvallah ediyor mu?

Ediyor..

Peki, sıra parti yönetimini seçmeye gelince. Sıra delegelerin oylarını alarak parti yönetimini belirlemeye gelince..

Niye HDP’ye rest çekiliyor?

“Rest çekilmesin” anlamında söylemiyorum. 

Delegelerle karşı karşıya kalındığında doğru tavır gösterilip, “Rest çekilerek” doğru tepki veriliyor da niye ABD finanslı kanallara çıkınca, kahvaltı muhabbeti yapıyor, onu soruyorum..

Sorun, “tekil bir olay”la sınırlı değil..

Meral hanımın sosyal medya hesabını açın..

Hep aynı riyakarlıklar dolu..

Mesela, geçtiğimiz gün şehid olan askerlerimiz için paylaşım yapmış:

“Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde teröre şehit verdiğimiz kahraman askerlerimiz Harun Aslan ve Gökhan Kılınç’a Yüce Allah’tan rahmet, acılı ailelerine ve sevenlerine sabırlar diliyorum.”

Evet, biz de askerlerimiz için “Allah rahmet eylesin” diyoruz. Diyoruz da arkasından gidip, o kahraman askerleri şehid edenlerle kahvaltı hazırlığı da yapmıyoruz..

Meral hanım bir yandan şehidlerimiz için rahmet diliyor. Bir yandan da askerlerimizi şehid edenlere gülücükler dağıtıyor..

Affedersiniz, o askerlerimizi, gökten düşen faili meçhul taşlar öldürmedi..

PKK kurşunu sıktı. Askerlerimizi şehid etti.. 

Meral hanım da eğer dürüst politika geliştirecek ise.. O askerlerimize gerçekten değer veriyorsa, askerlerimize kurşun sıkan o PKK’lıları telin edecek.. Yetmez. O PKK’lıları telin etmeyen HDP’lilerle yoldaşlığı bırakacak..

Bırakmıyorsa..

Delegeleri ondan hesap soracak..

Delegelerin karşısına çıkarken, “Bakın bakın.. Biz HDP’ye, davetiye bile yollamadık” diyerek, kendisini kurtarmak istemeyecek..

Delegeler hatırlatacak: “Fox TV’ye çıktığında, kahvaltı muhabbeti yapıyordun. Burda niye şehid muhabbeti yapıyorsun?”

Veya delegeler soracak, “Demirtaş’ın tahliyesi hakkında ne düşünüyorsunuz, diye sorulduğunda, ‘tahliye olsun’ diyen bir genel başkan, hangi yüzle, şehidlerden bahsedebilir?”

Delegelerin sorgulaması gereken riyakarlıklar bunlarla sınırlı değil..

Aynı Meral hanım, yine bu hafta içinde yaptığı bir paylaşımında şöyle diyor:

“Bugün, 1961’de demokrasimize sürülmüş kara bir lekenin yıldönümü.

Hiçbir vesayet Türk’ün demokrasi yolculuğunu durduramayacak!

Demokrasi şehidi devlet adamlarımız Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ı saygı ve rahmetle anıyorum.”

İyi de affedersiniz, Menderes, Zorlu ve Polatkan’ı kim astı?

Ben mi astım?

O tarihte ben daha doğmamıştım bile..

Herkes biliyor ki, üçünü de astıran güç, CHP gücü idi..

Sen, bu üç halk insanını rahmetle an, halkın bu insanlara sevgisinden faydalanmak için rahmet dile.. Hiçbir vesayetin, Menderes’in yolculuğunu önleyemeyeceğini söyle.. 

Sonra kalk, Menderes’i idam ettiren CHP ile ittifak kurup, seçime gir..

Sanki Meral hanımın karşı çıktığını iddia ettiği vesayet, CHP’nin öncülüğünde kurulmuş olan vesayet değil de cinlerin-perilerin vesayeti.. 

Akşener, dürüst bir siyaset iddiasında ise.. Delegelerin karşısında ne diyorsa, Fox TV’de de onu söylemeli. Sosyal medyada kime karşı çıkıyorsa, delegelerin karşısına çıktığında da, ittifak yaptığında da aynısını tekrarlamalı..

Mesela, Diyanet İşleri Başkanı’na, bir aydır etmedikleri küfürü bırakmadılar. Ne imiş, Ayasofya’nın açılışında, Fatih’in vakıfnamesini okumuş. Ama aslında M. Kemal’e hakaret etmişmiş..

Haydi bakalım, delegelerin önünde de Diyanet İşleri Başkanı’nı aynı şekilde suçlayın da göreyim!. Diyanet İşleri Başkanı’nın sarığı ile alay edin. Sakalını tahkir edin de göreyim boyunuzu..

Delegenin karşısında milliyetçilik.. Maneviyatçılık.. 

Ama CHP ile iş bitirirken, Diyanet’e küfür..

Delegenin karşısında “şehidlerimiz” söylemi..

Ama Erdoğan’ı devirme yolunda yürürken, gözünüz hiçbir şey görmesin.. HDP ile bile kol kola girip, devam edin..

Affedersiniz, daha 7 ay önce, yeri göğü inleten partinizin Fahrettin Yokuş’u değil miydi, “Öğrenci andı tekrar okutulsun” diye.. İlkokul çocuklarına, her sabah “Türk’üm, doğruyum, çalışkanım… Ne mutlu Türk’üm diyene” sözlerini zorla tekrarlatmak isteyenler, sizler değil miydiniz?

7 ayda, sizin politikanız ters yüz mü oluyor?

Sizde minnacık bir samimiyet var ise.. Minnacık dürüstlük var ise.. Selahattin Demirtaş ile kahvaltı yaparken, dillendirirsiniz, “Öğrenci andının okullarda zorla okutulması” talebinizi..

Tayyip Erdoğan’ın karşısına geçip, “Öğrenci andımızı yasaklattı” diyenler..

Selahattin Demirtaş ile kol kola girip, “Boşver öğrenci andını” diyorlarsa..

İyi Parti için de.. HDP için de bu ilişki; yüzkarası bir ilişkidir!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mutmaine

RTE den başka lider olmadığını herkes biliyor, görüyor.....hazmedemiyorlar, yeni yeni partiler çıkıyor ortaya ! Yazık şu ülkenin siyasi partiler yüzünden kaybettiği zamana, paraya, emeğe........iki lafı biraraya getiremeyenler , terörist sevenler, darbe bekleyiciler var ülkede! Ülkeye bir faydalarıda yok......FRANSIZ KRALININ sağında oturanlara sağcı ,solunda oturanlara solcu denen uyduruk sistemi ! ALLAHUTEALANIN kanunları yerine tercih edersen olacağı budur.
  • Yanıtla

Hamdi

 .. İYİ PARTİNİN YÜKSELİŞİ SİZİ ÇOK ENDİŞELENDİRİYOR .. 
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı