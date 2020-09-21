Akşener bir sonraki kongrede PKK’lılara da selam yollayacak!

Ve dün İyi Parti’nin büyük kongresi yapıldı..

Kongre başlangıcında, İstiklal Marşı okunmuş ama..

Selahattin Demirtaş ile Meral Akşener’in planlanan kahvaltısından sonra yine kongrelerinde İstiklal Marşı okunur mu, bilemem..

Yoksa, Meral abla nasıl cumhurbaşkanı olabilir ki?

Tek yol, tek çözüm, Selahattin Demirtaş’ın desteğini almak..

Onun desteği için de.

Biraz taviz vermek lazım..

Biraz İstiklal Marşı’ndan..

Biraz “şehitlere dua”dan..

Evet, dünkü kongrede, “şehitlere dua” edilmiş de..

Demirtaş ile kahvaltı yapıldıktan sonra, iki ihtimal var..

Ya şehitlere artık dua edilmeyecek..

Ya da PKK’lı teröristlere de dua edilmesi uygulamasına geçilerek, orta yol bulunur..

Başka türlü, Tayyip Erdoğan’ı devirme ihtimalleri yok ki..

PKK’lı teröristlere de dua edecekler ki, HDP’lilerin oylarını, çantaya toplasınlar..

“Yok canım, o kadar da değil” mi diyorsunuz?

O zaman, askerlerimiz şehid edilirken tatile çıkan, PKK’ya yönelik her operasyon sırasında, “barış istiyoruz” diye kafayı çıkarıp açıklama üstüne açıklama yapan, askerlerimizin tedavisinde geç kalan doktorları koruyup kollayan, PKK’lı teröristlere ise acil yardıma koşup, “bu bizim insani görevimizdir” diye açıklamalar yapan Türk Tabipler Birliği’ne, dünkü İyi Parti kongresinde yollanan “selam”ı, buyrun izah edin..

Ne diyor Meral Akşener?

“Türk Tabiplerine selam olsun”..

Merak etmeyin siz, yakındır, ilk kongrede, aynen kahvaltıda buluşacağı Selahattin Demirtaş gibi söze başlayacaktır:

“İmralı’ya selam olsun”

Yetinmeyecektir..

“Kandil’e selam olsun” diye devam edecektir..

Abartmıyorum..

Daha dün, geçtiğimiz yıllardaki 20 Eylül gazetelerinin birinci sayfalarını yorumladığım yeniakit.com.tr’deki 20 eylül 2015 Cumhuriyet gazetesinin birinci sayfasına düştüğüm nottan (https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/ali-ihsan-karahasanoglu-gecmis-20-eylullerdeki-gazete-mansetlerini-yorumladi-24710) aktarayım..

Cizre’de olaylar yaşanıyor..

Daha doğrusu, güvenlik güçleri, ilçeyi ele geçirmeye çalışan PKK’lı teröristlere operasyon düzenliyor..

Tam bu sırada, Türk Tabipler Birliği’nin de içinde bulunduğu bazı meslek odaları başkanları, Cizre olayları hakkında açıklama yapıyorlar..

Ne deniyor o açıklamada?

Türk güvenlik güçleri kastedilerek, “Operasyonları yapanlar hızlarını alamamışlar, sokaklardaki kedileri, havadaki güvercinleri de vurmuşlar.”

Olaylar sıcak iken, bu sözleri pek ciddiye alan çıkmaz..

Üzerinden 5 yıl geçmiş, bugün de hiç kimse bu sözlere itibar etmez..

“Biz bu açıklamayı yapan hokkabazları tanırız. Onlar, kundaktaki bebelerin bile PKK tarafından katledilmesine itiraz edemeyen hainlerdir. Ama PKK’lı teröristlere operasyon yapıldığında hemen sahneye çıkarlar, işte böyle ‘kedileri, hatta havadaki güvercinleri bile öldürdüler’ derler.. Bunlar böyle haindirler” der geçeriz ama..

30 yıl sonra.. 40 yıl sonra..

2015’de olanları birebir yaşayanlar artık bu dünyadan göç ettiklerinde..

“Bakın bakın. Türk Tabipler Birliği başkanı bile orada imiş. Bakın, ortak açıklamada, ‘Kedileri bile vurdular. Havadaki güvercinlere kadar öldürdüler, ilçeyi toplu olarak katlettiler’ deniliyor” algısı oluşturarak..

Bin türlü yalan ile.. Bin türlü iftira ile..

Türkiye Cumhuriyeti kötülenecek..

Mahkum edilmeye çalışılacaktır.

Hatta, belki şu bile denilecektir: “O tarihlerde, milliyetçi seçmeni olan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Türk Tabipler Birliği’ne selam yollamış. Demek ki, Türk Tabipler Birliği, itibarlı bir kuruluş. PKK ile uzaktan yakından ilgisi olmayan bir kuruluş. Bakın, onların da bulunduğu ortak açıklamada, Cizre’nin kedileri, güvercinlerinin bile öldürüldüğü söylenmiş Cizre, 2015 yılında tarihten silinmiş!”

Bu algı ile..

Yeni Kürt isyanları için, bu olayların çarpıtılmış anlatımları istismar edilecektir..

Peki, Cizre’deki olayın doğrusu ne?

PKK; Cizre’de “özyönetim” ilan etmiş..

Devletin güvenlik güçleri de ilçede operasyon başlatmış..

150 bin nüfuslu ilçede, hendekler kazılmış. Polisler giremesin diye, bazı binalar boşaltılıp, bomba tuzakları kurulmuş..

Hatta bazı siviller, bizzat PKK’lılar tarafından vurulmuş..

Onlarca polisimiz, ilçeyi ele geçirmek isteyen PKK’lılar tarafından şehid edilmiş..

Güvenlik güçlerinin o ilçedeki operasyonu ise, Türk Tabipler Birliği ve benzeri meslek kuruluşları tarafından, “Sokaklardaki kedileri, havadaki güvercinleri bile öldürdüler” yalanları ile mahkum edilmeye çalışılmış..

Haydi bakalım, siz söyleyin..

Bu Tabipler Birliği’ne selam çakan İyi Parti..

Yarın, PKK’lı teröristlere de selam çakmaz mı?

Sırf Tayyip Erdoğan’ı devirmek için..

CHP ile yaptıkları ittifakı bir kenara koyduk.

HDP ile de.. Hatta direkt PKK ile de ittifak yapmazlar mı?

Yapmaz diyenler, “kahvaltı”yı izah etsinler..

“Apo’nun heykelini dikme” sözü veren Selahattin Demirtaş’a, Meral Akşener’in özgürlük istemesini izah etsinler..

Hodri meydan..

“Ağır”ından, “hafif”ine, kim varsa, buyursun izah etsinler..