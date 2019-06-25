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Seçim sonuçları üzerine

25 Haziran 2019 Salı

Bu işin böyle olacağı belli idi. Birileri duymak istemedi, görmek istemedi. Söylemeye kalkanların üzerine gittiler. Kamuoyu araştırma sonuçları bile makyajlanarak sunuldu, yeniden gözden geçirilerek yayınlandı.

CHP’nin başarısını; AK Parti içindeki AKP Mediası, aynı zihniyetin yönlendirdiği troller, AK Parti’ye “Aşk ve sevda” şarkıları söyleyen, “Biz yaptık, yine yaparız havasında”, başarıyı kendi elinde gören, “göklerin hazinesinin anahtarı kendi ellerindeymiş gibi” davranan “Bel’am karakterli” siyaset “Kazanova”ları, “kibir küpleri”, “şöhret budalaları”, kollarındaki saat kadar bile değerleri olmayan, “ayaklarını yere vurarak yürüyen”, “marka bağımlısı” zenginlik gösterisi yaparak hava atan, beyni ve yüreği yoksul, “giydirilmiş odun kılıklı” bürokrat ve işadamları, israf içinde yüzen “yeşil sosyete”, “yeşil sermaye”, “yeşil feministler” sağladı. Bir yenilgi varsa, bunun sebebi araştırılmalı. Sorumlusu bulunmalı, yapanın yanına kâr kalmamalı ve müeyyide uygulamalı. Yoksa bu gidişin sonu ANAP’ın sonu gibi olur!

Aslında CHP de kazanmadı. Oportünizm kazandı. CHP içindeki sağa kayanlarla, AK Parti içindeki sola kayanlar buluştu ve bu sonuç ortaya çıktı. Ankara’da CHP mi kazandı?! İstanbul’da İmam Hatipli gitti, Kur’an kurslu geldi. Zaten bugün İmam Hatiplerin geldiği nokta da ortada. Binalar güzel ama içi boş. İmamoğlu AK Parti saflarında siyaset yapsa, bugünkü hali itibarı ile kimse farkı fark edemez. İmamoğlu’nu tehdit, tehlike olarak görüyorsanız, kendi içinize bakın, İmamoğlu’ndan daha tehlikeli bir sürü adam var AKP saflarında! Bir ilçenizin belediye meclisinde, düzenli namaz kılan bir kişi var ya hu! İlçe yönetiminiz de öyle. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Partinin üst yönetimindeki bazı kişilerin yurtdışında eğitim görmüş, yüksek lisans yapmış çocukları Amentü’den habersiz, Siyer ve Kelam nedir, adını bile duymamış! Yakında “Ahlak da nereden çıktı” diyecekler. Değerler eğitimi var ya, onu da NLP’ciler veriyor. Carnegie’nin “Söz söyleme ve iş başarma sanatı” gibi bir şey o da! Belediyelerdeki “Cultur etkinlikleri” dedikleri şeyler de zaten büyük ölçüde o yöne kaymıştı! Bir “Karadeniz rüzgarı” vardı, “Trabzonspor” kazandı. AK Parti üyesi “Trabzonlu”lar, “Erzincanlı”ya değil kendi hemşehrilerine oy verdiler. Sonuç bu. Belediyelerin Kültür, Sanat, Spor… Devletin eğitim politikalarının ürettiği genç nüfusun tercihi işte böyle.

Bir de bunun üstüne Cemaatçilik, Cemaat rekabetini eklediniz, hemşehricilik üst üste gelince bu sonuç kaçınılmaz oldu. Eleştiren dostlar uzaklaştırıldı, yalaka Media, STK ve Sermaye sahipleri çevreyi sarınca bu sonuç mukadder oldu. Vitrindekiler, ekran yüzü, işportacı mantığı ile yapılan siyaset pazarlaması, reklam ajanslarının ürettiği sloganlar ve söylemle siyasetin sonu bu.

Siz gelip konuşup gidiyordunuz, salonlarda da siz gittikten sonra insanlar, Yıldırım’ın çocukları, Soylu ile Damat kavgasını konuşuyordu. Aile ve gençlerin geleceği konuşuluyordu. Otoparkın 1 saat ücretsiz oluşu ya da gençlere bedava internet halkın kafasında nasıl tercüme diliyordu farkında mısınız. Gelip konuştuktan sonra geride kalanların bu sözlerden ne anladığı ve nasıl bir tepki verdiklerini merak eden kimse olmadı. Ala-yı vala ile geldiler ve geldikleri gibi de gittiler. Elleri ayakları boş değildi ama aslında yaptıkları bir iş de yoktu.. Halkın kafasındaki suali mukadderlere cevap veren yoktu. Rüşvet, yolsuzluk, torpil, ehliyet ve liyakat, neredeyse kimse ağzına bile almadı bunları. 

Bakın Ak Parti birçok alanda çok güzel işler yaptı. Devrim nitelikte işler de yaptı. Siyasetin çıtasını çok yükseltti, ama sonunda gelinen nokta bu!

Adalet, Aile, Gençlik konularında ciddi sorunlar yaşanıyor. Eğitim, tarım da öyle. Sağlığın sürdürülebilirliği tartışmalı. Dış politika ve ekonomi ile ilgili kaygılar giderek artıyor. “Beka” tartışması yanlıştı. “Bizim Rabia”nın akılda kalan, şuuraltındaki tortusu “bölünme korkusu”nu besledi, yanlıştı. Siyasetin dili çok sertti. Bu insanları korkuttu. 

İnsanları kazanmayı esas almalıydık. Ama kaçırdık, sonuç ortada! Bu, bir “Güç zehirlenmesi” yaşanıldığı gerçeğini ortaya koyuyor.

Son Kürt tartışması, Öcalan’ın ekrana çıkarılması, Rum / Pontus tartışması, VIP tartışması yanlıştı. Bazan evdeki hesaplar çarşıya uymaz ve keskin sirke küpüne zarar verir.

Şimdi CHP bunu bir referandum sonucu gibi takdim edecek. AK Parti’ye saldıracak. CHP dışarıda kendine bir kavga zemini üretemezse, kavgayı kendi içinde verecek. İmamoğlu - Kılıçdaroğlu kavgası yaşanacak. Bu anlamda AK Parti’nin yeni bir kavga zemini oluşturmaması gerek. İlk mesajlar bu yönde. Artık bir an evvel şu kabine değişikliği, parti teşkilat ve üst yönetimi ile bürokrasisine bir el atması gerek. Geç kalındı. Media ve STK ile ilişkilerini yeniden düzenlemeli. Eski dostları ile kucaklaşmalı, bilgi vermeli ve bilgi almalı. Ehliyet ve liyakat önemli. Yolsuzlukların üzerine gidilmeli.

Bakın, bu seçimde, 25 ilçeden sadece 11 ilçede AK Parti CHP’nin önünde. Yani eğer ilçe seçimleri de yenilenseymiş, bu sonuca göre elde 11 ilçe kalacakmış. Anadolu yakasında 3 ilçe kalıyor, Ümraniye, Pendik ve Sultanbeyli. Avrupa’da Sultangazi, Esenler, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Bağcılar, Başakşehir, Güngören ve Kağıthane. Düşünsenize, Üsküdar, Fatih ve Eyyüb de bile kaybetmişsiniz.. %70’den fazla oy alan ilçeler olarak  CHP  Bakırköy’de %79, Beşiktaş’da %83, Adalar’da %70, Kadıköy’de %81, Şişli’de %73, Kadıköy’de %81. AK Parti’nin İstanbul’da %70 oy aldığı tek bir ilçe yok! %65 Sultanbeyli, %60 Arnavutköy. Sadece 2 ilçe. %50’nin üzerindekiler: Bağcılar, Başakşehir, G. Osmanpaşa, Kağıthane, Pendik, Sultagazi, Ümraniye, Güngören. O kadar. Bakın Üsküdar’da oyumuz %48’den 44’e düşmüş. Fatih’te %53’ten 49’a. Eyyüp’de %49’dan 45’e.

AK Parti’nin bu seçimde en fazla oy aldığı Sultanbeyli’de oyumuz %66’dan 65’e düşmüş. Arnavutköy’de %62’den 60’a gerilemişiz. Hiçbir ilçede oyumuz artmamış, %2 ile %5 arasında kayıp var ilçelerde. Bu kadar büyük farkla kaybedileceği nasıl görülemez. Bu gidişatı görüp uyarmak isteyenler susturuldu, dışlandı. Görmek istemeyenden daha kör kim olabilir.. Etraf yalakalarla kuşatılınca reise ulaşmak imkansız hale geldi, ikaz edenlerin hain ilan edilmedikleri kaldı. Bir hayal dünyasında geldiler, gittiler. Son günlerde “acı gerçek” hissedilmeye başladı ise de çok geç kaldılar. Kalabalıktılar, ama “başaksız ekin tarlaları” gibi idiler. Ruhsuz bir kampanya ile bereketsiz bir hasad mevsiminde gerçeklerle karşı karşıya kalınca suratlar asıldı. Şimdi bu acı eleştirileri dinlemek zorundasınız. Başkalarını suçlamak yerine, “Biz nerede yanlış yaptık” sorusunu sormanız gerek.

Kim bilir, belki de bu “şok” uyanışımıza vesile olur. “Bir uçurumun kenarından geri döneriz.” Bize hayır gibi gelen şeylerde şer, şer gibi gelen şeylerde Allah hayır murat etmiş olabilir. Şimdi ilk yapmamız gereken şey Allah’ın yardımının bize ulaşmasını engelleyen iş, söz ve adamlardan arınmaktır. Tevbe etmemiz gerek. Kendimizi değiştirmemiz gerek. Biz kendimizi değiştirmeden Allah bizim hakkımızdaki hükmünü değiştirmeyecektir. 

Dünyanın sonu değil, Henüz, çok geç değil. Belki de böyle bir derse ihtiyacımız vardı. Bir musibet, bin nasihattan evladır zira. Ye’s yok. Ümitsizlik, korku, panik yok! 

Hak şerleri hayreyler. Sen sanma ki gayreyler. Şöyle diyebiliyor musunuz, O, bizi sabredenlerden, şükredenlerden, direnenlerden bulacak. O, bizi mallarımız, canlarımız ve sevdiklerimizle, kimi zaman artırarak, kimi zaman eksilterek bizi imtihan edendir. 

Bakın bu durumda birtakım menfaatperestler, geldikleri gibi sessizce gideceklerdir, hatta yeni dostlar edindiklerinde size ihanet de edecekler. Birileri bu durumu fırsat bilip daha çok üstümüze gelecek. FETÖ’cüler, PKK’lılar, İsrailli, Amerikalı, Avrupalı “İslam düşmanları” bu durumu fırsat bilecek. Dostlarımız üzülecekler. Sabırlı olalım. Allah’ın muttaki kullarına kimse zarar veremez. Mekeralluhu!

 Şimdi Kuyu’daki Yusuf’un başına gelenleri hatırlama zamanıdır. 

Övünmeyi ve dövünmeyi bırakıp, önümüze bakalım. 

Vakit çok geç olmadan, hemen şimdi, yapacak o kadar çok işimiz var ki! 

Selâm ve dua ile. 

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

  • ALİ KARAALİ KARA9 dk önce
    İMAMOĞLU KAZANMADI,AK PARTİ KAYBETTİ...!YORUMUNUZ DÜŞÜNÜPTE HAYKIRAMADIKLARIM DI..
  • Burhan KartBurhan Kart13 dk önce
    Hep CHP'yi halktan kopuk olmakla suçlayanlar bu güç zehirlenmesinin etkisiyle halktan tamamen koptular.Etraflarında bir tane akil adam kalmadı.Hep yalakalar,hep gazcılar.O yüzden bu sonuç gayet normal.Aynı kafada giderlerse işin nereye gideceği de çok açık.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 16 dk önce
    Kesinlikle Yaşanacaktır. İmamoğlu, Belediye Başkanlığıyla Yetinmeyip CHP nin, Başına Geçmek İsteyecektir. İmamoğlu nu, Erdoğan ın, Yerine Koymak Isteyenler de, Bu Yūzden İmamoğlu nu, Şişirmeye Devam Edeceklerdir. Taki Balon Patlayana Kadar. Çūnkū Balon Bu Hayal Gerçekleşmeden Eninde Sonunda Patlayacaktır. Hiç Şüphesiz ki. Muharremi de Şişirmişlerdi Ne Oldu?Patladı. Ekrem de, Yakında Patlayacak. Hiç Şüphesiz ki.
  • ahmetahmet21 dk önce
    İlimle hikmet helal lokma ile olurmuş. Bunlar harama bulaştı gözleri görmüyor kulakları duymuyor kalpleri karardı. Abdurrahman hocam önce yedikleri haramı kusacaklar ondan sonra sizin dediklerinizi yapacaklar kanaatimce. Yoksa nafile çaba.
  • Mustafa topalMustafa topal28 dk önce
    Tamda düşünce fikirlerime tercuman olmuşbizler üyesi olduğumuz halde ne ilçe ne beledye ne teşkilat fikrimizi sormadı çevremde okadar partiyle alakası olmayan menfaatı için partiye dadanmış asil partililer unutuldu sonuç bu
  • CumhurCumhur30 dk önce
    Kardeşim bi şey oldumu mhp atmadı ülkücüler atmadı. Eriyor parti. Madem ülkücüler atmadı mersinde adanada kim atmadı. Bizim oyumuzda yetiyordu bi öncekini düşününce. Sorun burda adayların paylaşımında oldu.
  • MuhammetMuhammet35 dk önce
    Ağzınıza sağlık biz kısık seslere tercüman olmuşsunuz
  • Abdulkerim SevindikAbdulkerim Sevindik35 dk önce
    Allah sizden razı olsun Beynine elinesağlık. Zararın neresinden dönersek kardır.
  • FerhatFerhat40 dk önce
    AKP de ayni CHP ve MHP gibi Siyonizmin kurguladigi bozuk düznein dahilinde rolünü oynayan masonik ve siyonistlerin güdümünde bir Parti. Malesef hala bu bu gibi bozuk düzenin kurdugu partilerden hidayet umanlar büyük delalet icerisinde.AKP de ayni CHP gibi zilletin yeryüzündeki temsilcileri, zira bunlar zinali, faizli, LGBT li, Feministli, Kumarli düzeni halk nezdinde kanunen yasallastirip halk arasinda her türlü ahlaki yozlasmaya sebebiyet veren iblisin yeryüzündeki masonik varisleri.
  • A.KA.K40 dk önce
    Sayın Dilipak hep akıl veriyorsun ama seni takan yok.Sozlerin hiç etkili olmuyor nedense.Ulkenin en az gelire sahip olanları iktidardan en az yararlananlari.Ne hikmetseiktidar en çok onlardan oy alıyor. Gelişmiş bolgelertahsilli insanlar nedense hep şikayetci.Hep muhalif Balıkesir in Dursunbey ilçesi ile Bandırma ilcesi cok farklı.Velhasil sahil ile kırsal farklı. Amkara nın emeklibürokratiOrmanlık Dursunbey de değil de bir tarafi deniz bir tarafı orman Ayvalık ta Altınolukta yaşıyor. Bolluk icersinde .her türlüözgürlüğü doyunca yaşamlarına ragmen kendileri gbi düşünmeyenlerden memnun degiller.Siyasi görüşleri de asla değişmiyor. Ecnebileri seviyor Suriyelilerden tiksiniyorlarSol için oyları çantada keklik.Imamoglu nun artı oylarını iyi analiz etmenizi tavsiye ediyorum.Asil sorun onlar.Selam ve dua.
  • aydınaydın47 dk önce
    sizin reisinizide imamoğlunuzada hapşuruyum.al birini vur ötekine.lan oğlum.adamlar milyorlarca liranın üzerinde yüzüyorlar.biri dini söylemler kullanıyor; diğeri "kutuplaştırmacağız,eşitliyeceğiz", diyor... siz de burda birbinize ateş ediyorsunuz...
  • CanCan50 dk önce
    aynen öyle hüseyin ak bey.
  • 55 dk önce
  • Yunus 16 Yunus 16 1 sa önce
    1. FETÖ ; ERDOĞAN İL VE İLÇE BAŞKANLARINI DEĞİŞTİRDİ TAMAM, PEKİİİ ONLARIN ALTINDA ÇALIŞANLAR ÇOĞU YERİNDE DURUYOR, YANİ TEŞKİLATLAR MUHALEFET GİBİ 2. HER KURUMDAN FETÖ CÜ ÇIKIYOR VE YARGILANIYOR!! PEKİİİ HİÇ SİYASİ FETÖ CÜ YARGILANDI MI? DUYAN GÖREN BİLEN VAR MI? 3. Suriye liler muhacir biz Ensar TAMAM, BOMBALARDAN KAÇTILAR TAMAM, ÇARESİZDİLER TAMAM. PEKİİİ BAYRAMLARDA GİDİP GERİ DÖNEBİLİYORLAR ! DEMEK Kİ GİTTİĞİ YERDE BİR SIKINTI YOK. LAKİN ARTIK BU MESELE İKTİDARIN SONUNU GETİRECEK!!! EN KISA ZAMANDA İSTANBUL DAN YARISI GÖNDERİLMELİ!! YOKSA SAĞ PARTİ ENFLASYONU YAŞANAN BİR ORTAMDA! ARADAN SOL PARTİ CHP SIYRILIP BİRİNCİ OLUR VE HDP İLE İKTİDARA GELİR.4. ERDOĞAN IN CANLI YAYINDA TERÖRİST BAŞININ MEKTUBUN DAN BAHSETMESİ5.SONRA DA AHMET KAYA NIN MEZARININ TAŞINMASI YORUMU. BAŞKANLIĞI KENDİ ELİMİZ İLE EKREME VERDİK.
  • Hüseyin Ak Hüseyin Ak 1 sa önce
    Cumhuriyet tarihinde sağ sol hiç bir partinin yapmadığı zina yı suç olmaktan çıkar.Eş cinsellerin birbirleriyle evlenmelerini serbest et. 17 Yıldır Milli Eğitim in M sini değiştirme... ondan sonra Allah ın yardımını bekle Abdıraman bey, olur. Başımıza taş yağmadığına şükret.
  • nurettin örneknurettin örnek1 sa önce
    Abdurrahman bey,yazılarınızı çoğunlukla okuyorum.buzamana kadar iktidara eleştirilerinizi de çok okudum.bu yazınızdaki tespitlerinizde yerden gök,e kadar haklısınız.parti içindeki AKP lilerden tutunda çeşitli amaçlarla partiyi bu duruma düşürenlerin kabahatlerine ilave olarak Feto konusunda da bir çok yanlış ve haksızlıklar bu sonucun alınmasında etkili oldu.Feto papazını,darbenin oluşturulmasında dahli olanları,suça iştirak edenleri,sınav sorularını çalan veya soruları kullananları veya Feto organizasyonu içinde herhangi bir şekilde direkt suç işleyenleri bir tarafa koyalım.bunlara kesinlikle acıyarak cezalandırmaktan vaz geçilsin demiyorum.Fakat öyle akıl,vicdan ve hukuk dışı uygulamalar varki insanın tahammül sınırlarını zorluyor.Adam feto ile iltisaklı diye işinden atılıyor,beş parasız dım dızlak ortada kalıyor.işe girmeye kalksa giremiyor,çevre dışlıyor veya feto cuya yardım etmekten korktukları için kimse iş vermiyor,sosyal güvencesi yok,belli varlık ve statüden sonra insanın bu halini düşünmek ve onun yerine kendini koymak bile insanı üzüyor.bunları af edelim demiyoruz ama sırf feto ile iltisak ve irtibatından dolayı bu duruma düşenlerin emekliliği gelenlere zaman geçirmeden maaşlarının bağlanması,dedi kodu veya birilerinin bu fetocu dur demesi veya daha önceleri sosyal medya yazı veya mesaj veya beyanlarına dayanarak sırf feto sempatisi veya irtibatından dolayı gerçekten mağdur olanlarına barış eli uzatılmalı bu durum ila nihaye sürdürülmemelidir.gerçekten feto dolayısı ile gadre ugrayanlar birilerinin yakını,oğlu,kızı,gelini,damadı,yakını veya bir şeyi ama bunların durumu kraldan ziyade kralcı geçinen bürokrat veya görevlilere değil hükümete fatura edilmekte olup bu da hükümetin veya ak partinin bu zamana kadar yaptığı bunca güzel hizmetleri yok etmektedir.selamve dualarımı sunarım.
  • AhmetAhmet1 sa önce
    Her gun dini programda hatipoglunu cikarsin din adina zihinleri ve kafalari bosaltsin atv ve trgt deki trollerde isine devam etsin nagihan alci yidabu vaziyette her gun tvt ekranlara cikarsin cubbelide her gun fetva versinbasari grafigi yuzde yuz olur
  • kadimkadim1 sa önce
    bu tesbitleriniz çok doğru.kendisine oy verenlerin beklentilerine cevap vermek yerine tersini yaptı millet de ara karneyi verdi. karne kötü yetki alınmışa benziyor. ama hala ders alan yok. çünkü bu gün parti içinde ve kabine acil revizyon yapılıp yüreğimize su serpilmedi. hala devlette yanlış yapılanma devam ediyor.hala bakanlıklar geçmişte ak partiyle barışık olmayan, halada bazıları destek bile vermeyen bazı gurup sendika tarikat cemaatlara peşkeşli görünüyor, hala iş bunlar üzerinden yürüyor. bu görüntü silinip tüm Türkiye ve özellikle destek verenlerin tamamı eşit kucaklanmalıydı. en önemli kırmızı çizgi olan ailenin korunması, rüşvet ve yolsuzluğun önlenmesi kamudan silinmesi, liyakat ve dürüstlüğün vatan ve millet sevgisinin atamalarda ön plana çıkarılması acilen yapılmalı millet bunan gına gelmiş durumda chp gibi geçmişi ve geleceği belli olan birisine yönelip şaşırmış durumda, bunların çoğu ak partililerin yanlışlara tepki oyuydu. hala siyasi ve üst bürokraside terör temizliği yapılmadı en yetkili yerlerde oturuyorlar. bu içimi kanatıyor."Bir de bunun üstüne Cemaatçilik, Cemaat rekabetini eklediniz, hemşehricilik üst üste gelince bu sonuç kaçınılmaz oldu. Eleştiren dostlar uzaklaştırıldı, yalaka Media, STK ve Sermaye sahipleri çevreyi sarınca bu sonuç mukadder oldu. Vitrindekiler, ekran yüzü, işportacı mantığı ile yapılan siyaset pazarlaması, reklam ajanslarının ürettiği sloganlar ve söylemle siyasetin sonu bu" ."CHP’nin başarısını; AK Parti içindeki AKP Mediası, aynı zihniyetin yönlendirdiği troller, AK Parti’ye “Aşk ve sevda” şarkıları söyleyen, “Biz yaptık, yine yaparız havasında”, başarıyı kendi elinde gören, “göklerin hazinesinin anahtarı kendi ellerindeymiş gibi” davranan “Bel’am karakterli” siyaset “Kazanova”ları, “kibir küpleri”, “şöhret budalaları”, kollarındaki saat kadar bile değerleri olmayan, “ayaklarını yere vurarak yürüyen”, “marka bağımlısı” zenginlik gösterisi yaparak hava atan, beyni ve yüreği yoksul, “giydirilmiş odun kılıklı” bürokrat ve işadamları, israf içinde yüzen “yeşil sosyete”, “yeşil sermaye”, “yeşil feministler” sağladı. Bir yenilgi varsa, bunun sebebi araştırılmalı. Sorumlusu bulunmalı, yapanın yanına kâr kalmamalı ve müeyyide uygulamalı. Yoksa bu gidişin sonu ANAP’ın sonu gibi olur!" "Halkın kafasındaki suali mukadderlere cevap veren yoktu. Rüşvet, yolsuzluk, torpil, ehliyet ve liyakat, neredeyse kimse ağzına bile almadı bunları. " "Adalet, Aile, Gençlik konularında ciddi sorunlar yaşanıyor. Eğitim, tarım da öyle. Sağlığın sürdürülebilirliği tartışmalı. Dış politika ve ekonomi ile ilgili kaygılar giderek artıyor." "Eski dostları ile kucaklaşmalı, bilgi vermeli ve bilgi almalı. Ehliyet ve liyakat önemli. Yolsuzlukların üzerine gidilmeli." "Şimdi bu acı eleştirileri dinlemek zorundasınız. Başkalarını suçlamak yerine, “Biz nerede yanlış yaptık” sorusunu sormanız gerek." "imdi ilk yapmamız gereken şey Allah’ın yardımının bize ulaşmasını engelleyen iş, söz ve adamlardan arınmaktır. Tevbe etmemiz gerek. Kendimizi değiştirmemiz gerek. Biz kendimizi değiştirmeden Allah bizim hakkımızdaki hükmünü değiştirmeyecektir. "
  • ALLAH IN KULU ALLAH IN KULU 1 sa önce
    HANİ KAZANANÖZÜ, SÖZÜ BİR OLSA, GEÇMİŞİ TEMİZ, İCRAATLARI GÜZEL OLSA... BENDE SEVİNECEM, NİHAYETİNDE BU ÜLKEYE BAYRAĞI DEVRALACAK VE DAHA İLERİYE TAŞIYACAK LİDERLEREDE İHTİYAÇ VAR. MAALESEF DAHA İYİSİNİ BEKLERKEN.../ KISACASI HERŞEY BOMBOK OLACAK!HADİ DİYELİM KAZANAN İYİDE BİZ HATA ETTİK, GÖREMEDİK, BASİRETSİZ BİR GÖRÜŞTE BULUNDUK VE KAZANAN ADAM ÇIKTI! NE GÜZEL... ÜLEMİZ İÇİNSEVİNİRİM VARSIN ÜLKEMİZ KAZANSIZAMA BUDA MÜMKÜN DEĞİL. NEDENİ, ARKASINDA, SEÇİM GÜNÜ SANDIKTA MİLLET ADAYININ BROŞÜRÜ BULUNAN SANDIK GÖREVLİSİNİ UYARAN SEÇMENE, SENDE BAŞÖRTÜNÜ ÇIKAR DİYEN VE CAMİ ÖNÜNDE ŞAMPANYA PATLATIP KUTLAMA YAPAN BİR KİTLE VAR. KISACASI HERŞEY BOMBOK OLACAK!NOT : ALİ KOÇ, FB BAŞKANI OLDUĞUNDA BURADA, AYNI YERDE, İDDİA EDEREK BİR YORUM YAZMIŞTIM, BU ADAM FB BATIRACAK DİYE. İŞTE YİNE İDDİA EDİYORUM BU FİLM AYNI SONLA BİTECEK. YALNIZ ENTERESAN OLAN ŞUKİ; YÖNETMENDE, SENARİSTTE AYNI, HİÇBİRŞEY TESADÜF DEĞİL VE HİÇBİRŞEY GÜZEL OLMAYACAK, HERŞEY BOMBOK OLACAK!
  • dindar kindardindar kindar1 sa önce
    Akşener: Beka dediler takaya binip İmralı'ya gittiler
  • şükrü onukşükrü onuk1 sa önce
    İstanbul, istanbul olalı böyle sürpriz yapmadı.Hepimizi şoke etti ,2 ay gibi kısa zaman aralığındaki bu irade değişikliğini analiz etmekte zorlandık . Ak partiye oy vermek için o kadar çok sebep varken kısa zamanda bu irade değişikliği normal değil. Madem böyle yapacaktınız ne diye yordunuz 31 martta bitirseydiniz .Millet hizmete vermedi , bağımsızlığın tehlikede olduğuna inanmadı ,Popülist söylemler ön plana çıktı .Seçim , meydanlarda vadederek kazanılabilirbakalım o koltuğun hakkını ne kadar verecekler hep birlikte göreceğiz .
  • Remzi-1461Remzi-14611 sa önce
    Uzun bir zamandır Ak partiyi uyaran Abdurrahman Dilipak ve Şevki Yılmaz vardır;fakat gel gör ki;dinleyen yok,danışıp bilgi alma yok,ne var peki;sadece kibir var!Ak parti İstanbul'u kendi eliyle İmamoğluna vermiştir.Vatandaş maalesef adam yerine konulmaz oldu.Sayın Cumhurbaşkanı tek başına nereye kadar mücadele eder???Ak partide yönetimde olan kişiler tamamen değişmeli ve işin ehli kişiler olmalı!Bakanlarda aile bakanı ve milli eğitim bakanı acilen değiştirilmeli!Yoksa Abdurrahman Dilipak'ın dediği gibi sonuç ANAP'ın sonu gibi olur.
  • Rumeysa Akkılıç Rumeysa Akkılıç 1 sa önce
    Eyle tevfîkini bu bendene yâ Rab refîkKıl inâyet bana kim ente veliyyü't-tevfîk _____________________________________________ÖZGÜR AKIL/HÜR VİCDAN/TAM BAĞIMSIZLIK İktidarlar kendinden olanı kayırıp kollayarak bu sayede iktidarda olma/kalma süresini uzatmaya çalışır. Ülkede İktidar sahiplerinin kayırıp/kolladığı kesimlere bakınca, anlık kâr ve kazancın peşinde, dürtüleriyle hareket eden kitlelerle kurulan ilişkiler/ittifaklar üzerinden iktidarlarını garanti ve sağlama almaktadırlar. Üreten, bedel ödemeyi göze alan, karakterli duruş sergileyen, ülke menfaatini kişisel menfaatlerin üzerinde tutarak hiçbir yapının kullanışlı elamanı olmayanların toplumdaki varlıklarını tehdit ve tehlike kabul ettiklerini görüyoruz. Bugünkü CHP Cumhuriyetin temel kurucu ilkelerini ne kadar hakkiyla temsil ediyorsa, AK partide İslamın temel ilkelerini o kadar temsil ediyordur. İkiside var oluş eksenlerinden kaymış, sapmış ve savunduklari temel ilkelerini çignemiş ve kirletmiş oluşumlardır. Aralarındaki çatışmanın ana sebepleri güç, iktidar, rant ve mal kavgasıdır......Kutuplaştırma ve ötekileştirme her iki oluşumun kendi tabanlarını güdüleme ve güdümleme takdiğidir. Böyle bir siyasi anlayiş devam ettigi sürece bu ülkenin iki yakasi bir araya gelmesi mümkün degildir.Merkez/Ana akımı temsil eden bu iki partinin ittifak halinde olduğu ve içinden çıktığı/çıkacak diğer siyasi partilerin doku, renk, koku uyumubirebir/benzerdir. Yeni bir isim altında parti kuranların kumaşının aynı tezgahta dokunduğu, aynı zihniyet/ahlâkın biraraya getirdiği insanların (!) şahsi dava ve menfaatlerini, Ülke/Milletin üzerinde tutacaklarına kuşku yoktur.İhtiyacımız, Aynı Malzemeden Kurgulanmış Siyasi Oluşumlar Değil! Zihniyet ve Ahlâki Değişim/Dönüşümdür...
  • HARUN HARUN 1 sa önce
    Sayın Dilipak sorunun hülasası yüce dinimiz İslam'ı siyasallaştırmaktır. Dinimizi yaşayamadık, yaşayabilmek için siyasi güç elde etmeliydik. Siyasi güç elde edince dinimiz dünyevileşti biz de harama bulaştık. Hristiyanlıkta olan ama İslamiyet'te katiyyen olmayan din adamları zümresi oluştu, bunlar serpildi büyüdü sonunda bir kısmı başımıza bela oldu. (feto budur) Bunlar mevcut güçleriyle yetinmediler iktidarı ele geçirmeye çalıştılar. Hatta buı iktidarın bile altını oymaya çalıştılar. Şu anda bakın bu iktidar zamanında beslenip büyüyenlerin bazıları karşı tarafa geçti. Buna şaşırıyorsunuz ama bunlar için sadece çıkar önemli bunu anlamıyorsunuz. Osmanlı zamanında padişaha karşı şeyhülislam ayaklansa ne yapılırdı? Hiç bir şeyhülislam ayaklanmamıştır ama zaten siyasi güç elde etmesine de müsaade edilmemiştir. Mustafa Kemal'e kızanlar hata yapıyor, bu tip zararlı gelişmelerin önünü kesmek, yüce dinimizi kutsal yerinden etmemek için tedbirler almıştı. İslamiyet aydınlanmaya karşı değildir. Aydınlanmaya karşı olan dini kullanarak makam mevki elde etmeye çalışan din adamı kılıklı cahillerdir. İlim Çin'de olsa öğrenin diyen Yüce Peygamberimizin dini nasıl aydınlanmaya karşı olabilir? Bunların farkına varabilenler sayesinde bu zorlukları aşabiliriz. Öncelikle Müslüman görünen tüccar, müteahhit ve hortumcu asalakları temizlemek gerek vesselam.
  • HATAY!AHATAY!A1 sa önce
    YA DA ÇOLUĞUN ÇOCUĞUN PARÇALANMIŞ CESEDİNİ, YOLDAN KANLI KANLI TOPLAMANI RABBİMDEN NİYAZ EDERİM.İNŞALLAH BİRGÜN OLUR.BEDDUA EDİYORUZ AİLECEK.yoksa İNSANLARA ZARAR VERİYORSUN.
  • zaferzafer1 sa önce
    Evet aynen öyle oldu bu yazıyı okuyan FETÖ’cüler, PKK’lılar, İsrailli, Amerikalı, Avrupalı “İslam düşmanları” bu durumu fırsat bilerek yorumlarını sıralamışlar.
  • asım çiğlezasım çiğlez1 sa önce
    Gerçekten,muttakiler varsa,tabii ki.Bu kadar yanlışı yazdıktan sonra,''Hak şerleri hayreyler. Sen sanma ki gayreyler.'' diyerek,yanlışları yapanların cezalandırılmasını hayr yerine şer görmek de,her yanlışı da yapsak,bizden başka müslüman yok ve ALLAH onlarla değil,bizimle kibri ile,yazınızı bitirmek,bir çelişki değil mi,sayın Dilipak ?.Sevmezsiniz büyük ihtimalle ama be yine de Ömer Hayyam'ın bir beytini paylaşayım: .''Çok şarap içiyor diye çoktur beni ayıplayanSarhoş etseydi her günah bulunmazdı ayık insan.'' .Namaz ve oruçtan başka ibadet,içkiden başka günah tanıtılmadığı için,namaz,kılan,oruç tutan,başını örtüp,içki içmeyen ama hak,adalet tanımayan,zenginleşmenin her yolunu mübah sayan,bir müslümanlık(!) çıktı ortaya son 15 yılda ve bunda maalesef Akp etkisi çok fazla...........''Ben güzel ahlakı tamamlamaya geldim'' hadisi unutuldu.''İman etmedikçe,cennete gidemezsiniz,birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız.''hadisi gibi.Ayrıca,bırakın günahkar sayılmayı,''Bizi aldatan,bizden değildir.''''Komşusu açken,tok yatan bizden değildir.''hadisleriyle din dışına atılanlar,makbul oldu..Hak yemeyeceksin,adaletli olacaksın'' demiyor mu YÜCE YARADAN,Kur'an'da...
  • mehmetmehmet1 sa önce
    Biz senin geçmişte 28 Şubat öncesive sonrası yazdığın münafık tip yazılarınıda biliyoruz dilipak .senin gibi sureti haktan görünüp medya yoluyla Müslüman yöneticileri eleştirip karşı tarafa koz veren kime hangi görüşe hizmet ettiğini bilemeyecek kadar acizlerin yazıları.Zarar veriyor gölge etme başka ihsan istemez
  • ÇARE SİZÇARE SİZ1 sa önce
    "zafer54 dk önceYeter ki AKPARTİ ve ERdoğan'a vuran bir yazı olsun ne kadar bende AKPARTİ'ye verdiydimci varsa yazının altında birleşmiş"diye yazan kardeşim. Sadece burada birleşmemişler, sandıkta da birleşmişler. Hataları söylemek için ağzını açanı, açtığına pişman edersek, vatandaş da gider, ağzını açmadan sandıkta söyler söyleyeceğini... İnşallah Partidekiler de senin gibi düşünmüyordur.
  • HazarHazar1 sa önce
    Siyasal islam ve onun temsilcileri kaybetti. Dindar nesil yetiştireceğiz deyip çıkılan yol modernleşme durağında bitti. Kemalistlerin istediği ama gerçekleştiremediği modernleşme bu dönemde gerçekleşti. Kale dışarıdan değil içeriden fethedildi. Din yani islam maalesef yalan, torpil, rant,para, lüks ciplere binen dekolteli saçının teli göstermeyen,boyalı modern kadınlarla eşleşti. Dindar algısı yozlaştı, olan güzel dinimize oldu. Şimdi hala bunları devamı istemek ne demek acaba? Bu dinin sahibi Allah (cc)elbette islamı koruyacaktır, yani mevcudu tasfiye edecektir. Her şeyin doğrusunu o bilir. Hadi size güle güle.
  • tahirtahir1 sa önce
    Bu yazının aynını ne Dilipaklara göndermedikkiOndan da Tıss yoktu malesef
  • tahirtahir1 sa önce
    Bir sosoyal deney yaptık biliyormusunuz...Dürüst temiz eğitimli kısmen tanınır şaibesiz birikimli sosyal maddi sorunu olmayan aile ve geçmişinde leke olmayan bir çok STK çalışması olan bir aday başvurusu yaptık. Biz 3 arkadaş. Söylenen eleştiren parti bunlara kalmamalı serzenişine fiili müdahale etmek istedik. İstedik ki bu vebale müdahil olalım.Aday adayı olduk. Tüm rükünlerini yerine fazlasıyla getirdik sürecin.Aday olamadık doğaldır ki. Malesef yüce İl başkanı hazretleriyle görüşme bahtiyarlığına bile erişemedik.Şaşırdık mı biz değil de yakınlarımız çevremiz çok şaşırdı. Siz bile aday olamadınızsa. Vay ki ne vay.Sonra öğrendikki adaylar haftalar öncesinden belliymiş zati...Hangi ilde mi yaşan dı bu. 81 in hepisinde
  • HARUN CANDAN HARUN CANDAN 1 sa önce
    ALLAH razı olsun çok güzel bir yazı altına imzamı atıyorum
  • Yasin ÇETİNYasin ÇETİN1 sa önce
    Abdurrahman Hocam öncelikle dilinize sağlık. Sonuna kadar katılıyorum.Sizler ve bizler bir Ak Partili olarak gerçekleri söylemeye devam edeceğiz.Bizlerin ve halkımızın gönlündekine tercüman oldunuz. Bu ülkeyi seven, bu ülke için kaygılananlar, bu ülkeyi düşmanların eline bırakmak istemeyenlerin bu ülkenin geleceği gerçekleri söylemek gibi görevi var.Bu konuda sizinleyiz. Sizlerden istirham ediyoruz bunları bir şekilde reise bildirmenizi istiyoruz. Selam ve dua ile...
  • AyseAyse1 sa önce
    Uzun laflarin ozeti ak parti ilk gunki parti deyil burunlari o kadar buyuduki hemen yanlarinda olani goremiyolar o kadar buyuduki kendilerine ozlemle bakan gozleri goremiyolar o kadar buyuduki hic bir uyariyi duymuyolar... boyle devam ederse yok olmalari kacinilmaz..
  • tahirtahir1 sa önce
    MHP den önce de sonra da zırnık oy gitmedi gitmeyecekte. Bu 45 puan AKPARTİ saf oyudur. Evet akılları başlara almak için İstanbul kaybedildi. Ders çıkarmayı bilirse AKPARTİ dönüş muhteşem ötesidir
  • HATAY"AHATAY"A1 sa önce
    şöyle bir trafik kazası geçirsende anan baban, varsa çoluğun çoçuğun büyük arabaların altında kalsa, ömrün boyunca ağır bir travma yaşasan ne güzel olurdu.
  • hüseyinhüseyin1 sa önce
    Nasıl kaybettiklerini sorgularken bizim vergilerimizle ayakta duran "Trt" isimli kuruluşta bölükbaşının kardeşiitin ne işi vardı? cumhur ittifakı bunu yanıtlasın.özellikle Balgattaki koltuk değneği'nden cevap bekliyoruz.
  • Cem yağcıCem yağcı1 sa önce
    Herseye rağmen Reis-iyalnız bırakmamalıyız herkes boş laflar konuşuyor , terör örgütlerinin desteklediği partiye asla oy vermememiz gerekiyordu. Yorumlara göz atımda herkes kendini düşünüyor devleti düşünen yok.israildeinsanlar önce devletini düşünür bizde kaldık dörtbir taraftan hainlerle mücadele varken Yok efendim.patlıcan zamlanmış bu hükümet kötü deniyor.insaf reisimiz bu kadar düşmanla tek başına mücadele ediyor . Şapkanızı önünüze koyun ve düşünün 2000 öncesini CHP ne yaptığa şimdiden sonra ne yapabilir.hiç bir icraatları Yok. Insanları kandırmayın imamlara düşmandılar şimdi imama sarıldılar.allahsız bunlar .
  • tahirtahir1 sa önce
    Reisi bırak. Bizler size ulaşamıyoruz ki.Eleştiri değerlendirme önerilerimizi yıllardır hiç dikkate almadınız. İletmediniz aracı olmadınız. Hep ben bilirim hastalığı hepimizde kangren oldu malesf.
  • Yaşar BozbayYaşar Bozbay1 sa önce
    İHLAS FİNANS'TA 70 000 inançlı insanın parası 18 yıldır ödenmedi.İHLASZEDELERkendilerine uzanacak bir el bekledi fakat dolandırıcı M. ÖREN bu kadar mağdur insana tercih edildi.C.H.P'NİNmeclise verdiği iİHLASZEDELERLEilgili önerge AK PARTİ ve M.HP. oylarıyle red edildi.Daha ne bekleniyordu ki!
  • ElifElif1 sa önce
    Abdurrahman bey, iki konuyu merak ettim. Bir ilçenin belediyesinde düzenli namaz kılan sadece bir kişi var demişsiniz. Belediyecilik anlayışınızda önemli olan çalışanların namaz kılması mıdır yoksa görevlerini hakkıyla yerine getirmesi mi? Yani o belediyenin bütün görevlileri namaz kılan ama liyakatsiz kişiler olsa tercihiniz midir? İkincisi belediyeler kültür , sanat, spor... demişsiniz. Cümlenin yüklemi yok ama bu durumdan memnun olmadığınızı çıkarıyorum. Kültür, sanat ve sporla ilgili problem nedir acaba?Yazılarınızı bir redaktör ve bir editörün elinden geçmeden yayınlamışlar belli ki. Çok sayıda imla ve anlam hatası var.Saygılarımla,Elif
  • Vatandaş AdemVatandaş Adem2 sa önce
    Akparti ;adam kayırma,torpil,devlet olanaklarını kullanma,adalet,kuvvetler ayriligi,israf,kibir,devlet olanaklarını yandaslara yararlandirma,garantili hasta,garantili yolcu geçişi,bugün böyle yarın tam tersi,illet,terörist,küçümseme,ithalden bunlardan vazgecebilir mi?Gecemese millet Akpartiden vazgeciyor haberiniz olsun.
  • HayrettinHayrettin2 sa önce
    Bre gafiller elinizdeki hamur ne maya ne çıkan ekmeğe laf ediyorsunuz.
  • FatihCFatihC2 sa önce
    Sayın Dilipak, demişsiniz ki: "İmamoğlu’nu tehdit, tehlike olarak görüyorsanız, kendi içinize bakın"Biz imamoğlundan ziyade onun arkasındaki gücü, o zihniyeti, onun ortaklıklarını, ağababalarını tehlike olarak görüyoruz?Yoksa siz hala bu seçimi sıradan bir şehrin belediye başkanı seçimi olarak, chp ve ortaklarını da arkalarında hiçbir şer gücün olmadığu sıradan siyasi partiler olarak mı görüyorsunuz?Mesele bu mudur?İkinci olarak "Zaten bugün İmam Hatiplerin geldiği nokta da ortada. Binalar güzel ama içi boş" demişsiniz?Buradaki "boş" tan kastınız nedir? Eğer öğrenci yok anlamında söylüyorsanız bu doğru değil bunu araştırın derim. Yok manen "boş" diyorsanız orayı da dolduracak olan milletin kendisidir. Aileler zeki öğrencilerini kıyıp imam hatiplere göndermiyorsa bu durumda sorumlusu kimdir acaba? İhl için güzel binaları yapanlar mı?Ayrıca genel olarak yazınızda biriktirmiş biriktirmiş de seçim sonrası adeta intikam alır gibi kendinizi tutsanız da yazınız pek "dostane ve müşfikane" olmamış. Uzun süredir iktidarın israf ettiği, menfaatçileri beslediği, yolsuzluklara göz yumduğu manasına gelebilecek o kadar çok yazı yazdınız ki, şuan ortalıkta hiç kimsenin nerede ne yaptığını bilmediği halde sizin gibilerin sözünden etkilenip tüm ak partiyi menfaatçilerin, üç kağıtçıların doldurduğunu sanıp partiye küsen bir kesim oluştu. Bu algının oluşmasında siz ve sizin gibilerin yazıları, söylemleri etkili oldu. Kendi seçmenine sürekli kendi partisini kötülersen zaten chp ye çalışmış olursunuz. Doğrudan chp yi övmenize gerek kalmıyor.Sizin tecrübenize bunları yakıştıramıyoruz.
  • İhsan Topçuİhsan Topçu2 sa önce
    Allah cc razı olsun hocam hissiyatımıza tercüman oldun
  • Nusret SARI Nusret SARI 2 sa önce
    Evet hocam basta baskanimiz sayin Recep Tayyip ERDOGAN olmak uzere tum Akp nin kendini duzeltmesi gerekiyor bunun icinde Siz sizin gibi yazarlarimiza ihtiyac var
  • bay abdurrahmanbay abdurrahman2 sa önce
    Kılıçdaroğlu: Bütün siyasi partilere açık ve net çağrımdır; biz her şeye hazırız. Tek adam rejimini kaldıralım, güçlü bir demokratik sistem kuralım.Neden tek adam olmak istemiyor ki?
  • ali okurali okur2 sa önce
    ALİ OKUR-Kahramanmaraş çok güzel konuşuyorsun ancak bilinmeli ki 100 yıldır islami duyarlılığı olan kimseler bir araya gelip birlik oluşturamadılar. Tam birlik oluşturmaya başlandığında ise müsliman olduğunu söyleyen biri sanki bu gurubu terbiye etmeye çalışır gibi eleştirmeye başlıyor. İşte bu bile karşı cephenin eline koz vermeye yetiyor. Ancak eleştiren bu şahıs hangi şartlar altında bir mücadele verildiğini bilmiyormuş ve islam şeriatı ile idare ediliyormuşuz gibi bir tavır içerisine giriyorsun. bu bir araya gelmiş toplumu nasıl ki daha önce olduğu gibi bir çok partiye bölmek suretiyle azınlık duruma düşürülmesine adeta çanak tutuyorsun. Oysa gir bu partinin içerisine yanlış yapanlarla mücadele et.Dışardan tellal çağırarak birilerini suçlama yoluna gitme . Eğer bu birlik beraberliğin bozulması durumunda müslimanlara gelecek zararın vebali sizlere de olacaktır. Selam ve dua ile
  • İzzettin Özdemir İzzettin Özdemir 2 sa önce
    KardeşimYönetime gelmesine sebep olanları, Fetocu, Etocu diğe yaftalarsak daha çok dövüneceğız. Özgünüm sonumuz AP. ve ANAP tan farklı olmiyacak.1. Mehmet Baransu Askerleri susturmada ki en büyük emeği olan, Leninist MAOİST kızıl elmacılar tarafından vatan haini ilan ettiler, yaptığı hizmetin mükaftını çekiyor. 2.Sadece İlayı kelimetullah ve İslama hizmet için o cemaate girenleri,ayrıca Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan gibi sadece demokrasi için çalışanları, Alpaslan Kuytul, Adnan Oktar ve arkadaşlarını,3. Mesai arkadaşını kırmamak için Aktif sene Üye olan, Faizsiz olması nedeniyle Bankaya para yaptıranlar, öğrenci okutmak sevdasıyla, para verenler ilahi yardımı umarak o cemaata gidenler.Banka yöneticisini SPKA başkanı, Banka ortağını Hayır sever iş adamı, alttaki garip, guraba hain," ağaç kökünü yesinler". Kardeşim kuruluşundan şu ana kadar İlayı kelimetullah a hizmet için çırpınan, sizden dünyevi hiç bir meta istemiyen bu sokak taki kardeşinizi dinleyin.Allah ın gayretine dokunursa sonu felaket olur. Maide suresini ilk ayetlerini okuyun ve ona göre hareket edin. Yoksa dünyada da ukbada da sonu hüsran olur.
  • FatihFatih2 sa önce
    Sayın Dilipak, demişsiniz ki: "İmamoğlu’nu tehdit, tehlike olarak görüyorsanız, kendi içinize bakın"Biz imamoğlundan ziyade onun arkasındaki gücü, o zihniyeti, onun ortaklıklarını, ağababalarını tehlike olarak görüyoruz?Yoksa siz hala bu seçimi sıradan bir şehrin belediye başkanı seçimi olarak, chp ve ortaklarını da arkalarında hiçbir şer gücün olmadığu sıradan siyasi partiler olarak mı görüyorsunuz?Mesele bu mudur?İkinci olarak "Zaten bugün İmam Hatiplerin geldiği nokta da ortada. Binalar güzel ama içi boş" demişsiniz?Buradaki "boş" tan kastınız nedir? Eğer öğrenci yok anlamında söylüyorsanız bu doğru değil bunu araştırın derim. Yok manen "boş" diyorsanız orayı da dolduracak olan milletin kendisidir. Aileler zeki öğrencilerini kıyıp imam hatiplere göndermiyorsa bu durumda sorumlusu kimdir acaba? İhl için güzel binaları yapanlar mı?Ayrıca genel olarak yazınızda biriktirmiş biriktirmiş de seçim sonrası adeta intikam alır gibi kendinizi tutsanız da yazınız pek "dostane ve müşfikane" olmamış. Uzun süredir iktidarın israf ettiği, menfaatçileri beslediği, yolsuzluklara göz yumduğu manasına gelebilecek o kadar çok yazı yazdınız ki, şuan ortalıkta hiç kimsenin nerede ne yaptığını bilmediği halde sizin gibilerin sözünden etkilenip tüm ak partiyi menfaatçilerin, üç kağıtçıların doldurduğunu sanıp partiye küsen bir kesim oluştu. Bu algının oluşmasında siz ve sizin gibilerin yazıları, söylemleri etkili oldu. Kendi seçmenine sürekli kendi partisini kötülersen zaten chp ye çalışmış olursunuz. Doğrudan chp yi övmenize gerek kalmıyor.Sizin tecrübenize bunları yakıştıramıyoruz.
  • zaferzafer2 sa önce
    Yeter ki AKPARTİ ve ERdoğan'a vuran bir yazı olsun ne kadar bende AKPARTİ'ye verdiydimci varsa yazının altında birleşmiş
  • sulhi solmazsulhi solmaz2 sa önce
    EN AZ 150 -200 bin emanetoy Abdullah Gül yolu ile Ekrem'e yönlendirildi.
  • tahirtahir2 sa önce
    KAYPAK SEÇMENE "KAYPAKLAR DEMOKRASİSİ"KAYPAK SEÇMENE"KAYPAKLAR DEMOKRASİSİ" ! Bekr Çoşkun’un 2013 yılında yazdığı aşağıdaki köşe yazısını aynen altına imzamı atarak paylaşıyorum."Bu topraklarda tarihi yazan kaypaklıktır...* 27 Mayıs... Milyonlarca seçmeni, bir ordu aydını, bir sürü medyası vardı... Menderes asılırken kimse başını kaldırıp “Niye asıyorsunuz?” demedi... Tam yarım asır sonra hesabını sormaya kalktılar... Utanmadan... * 12 Eylül... Herkes “Evrenci” olmuştu... Kenan Evren’e tam üç bin; plaket, ödül, takdirname, teşekkür, berat, madalya, nişan verildi...Koyacak yer bulamadı, kayığa yükleyip gizlice denize attı... Caddelere, meydanlara, okullara adını verdiler. “Kuş resmi” yaptı, görgüsüz 50 milyon bastırıp “Gemi resmi” diye satın aldı, astı... 33 sene sonra... Hasta ve 90 yaşına dayanmış Evren için “Mahkemeye kafes içinde getirilip hesabı sorulsun” diye bağırıyorlar...* Atatürk’e dil uzatmak kimin haddineydi?.. Ama Atatürk ile İnönü için “Ayyaş” deyince... Alkışladılar... * İşte... Ahmet Kaya hadisesi... Sanat dünyasının kaypaklığı daha iyi nasıl anlatılır?.. 13 yıl sonra başladılar ağlamaya... Başbakan “Ah Ahmet Kaya ah, burada olsaydı ah” deyince... 13 sene gözyaşını nasıl tuttun yalaka?.. * Ve resim ortaya çıktı ki... Ahmet Kaya’yı çatal bıçak kovalayanlar, şimdi imamın “Kürt açılımını” destekleyenler... Bir de o gece çıkıp Onuncu Yıl Marşı’nı okumuşlar... İyi mi?.. * Geninde var koçum... Döneksin... Kaypak... * Yarın bu iktidar biraz sallansın, göreceksiniz... Çevrelerindeki binlerce yanaşma aydın, sanatçı, medya, patron... Eğer “İrtica tehlikesi atlattık” diye fırlamazlarsa namerdim...* Bu nedenle işte... Korkma... Bir anda her şey değişir... Ben bu kaypaklara güvenirim..Yıllar önce Harbiye ordu evinde asteğmen iken bır emekli albayın bana söylediklerini hep içimde saklamıştım.Ama şimdi yazma gereksinimi duydum.Atatürk’ün son yıllarında Dolmabahçe sarayında genç bir teğmen olan bu subay, bir gün Atatürk’ile bahçede karşılaşır.Ve sohbet etmeye başlarlar.ATATÜRK kendisine şunu söyler: “Bak teğmen yapacak çok işin var..Bu milleti ne ben nedeHz.Muhammed adam yapabildi.Mesele EKREM değil aslında…. Haşlanan kurbağa toplum refleksi gösteren yığınlar…. Önce İslamı yozlaştırdılar sonra Atatürk’ü. Sonrada her iki kesimi birbirlerine oylattılar. Demokrasi talebi olmayan sağlı sollu yığınlardan Allah herkesi korusun. Bu toplum davranış modeli dengesiz ve tehlikeli ve bir o kadar da şuursuz işler yapar.Bu mikrobik, iki yüzlüve kaypak bir toplumdan kendini azad etmiş,erdemli, onurlu vebaşına kaypağı değil kalpağı geçiren vatansever gerçek Kemalist tüm arkadaşlarıma selam olsun diyorum. Nerde yaşıyor ve yaşatılıyorsanız….Not: Bekir Çoşkun'un 25. 06.2019 tarihli en son versiyonkaypak yazısını daaşağıdaki linkten okuyabilirsiniz. https://www.sozcu.com.tr/2019/yazarlar/bekir-coskun/ataturkculer-yola-ciktilar-5191473/Tahir Çalgüner
  • MümineMümine2 sa önce
    Memur alımlarında mülakat adı altında AKP li milletvekili bakan vb. Kişilerin referansı olanlartorpil yapılarak binlerce masumun hakkı yeniyor. Önce bunu düzeltip puana liyakata göre alımlar yapılmalı. Torpil bulamayan AKP li iş başvurularında torpille hakkını yiyen komşusunu görünce AKP den soğuyor. Ayrıca milletvekili ve bakanlar ve kırk sülalesine ayrıcalık yapılarak her alanda zenginleşiyorlar hizmet için gelen yok yemeğe toplanmışlar hep.
  • Acep söylesem miAcep söylesem mi2 sa önce
    Sayın teröristbaşı bebek katilininyüzlerce insanımızı katledenkendi gibi katil kardeşinin devletin televizyonunda boy göstermesi ilk başta şehit ailelerini ve halkı kahretti akpmillete bunu da yaptı
  • MâlumMâlum2 sa önce
    Bu yazıyı REİS(!)'in de okuması dileğiyle...
  • misafirmisafir3 sa önce
    jurnal belli ki sen dünkü bebesin. 20 yıl önce ak parti mi vardı,bu gazete yazarları ve okuyucularıo zaman hangi düşüncede ise şuan da o düşüncede. Bakıyorum da İstanbulu kazandınız diye havalara girdiniz. Kralınız gelsin
  • zekizeki3 sa önce
    emrullah bey cimof'u trabzon'dan sayma,,, rize de kısaca,,, ee geriye ne kaldı? hiç.milliyetçilik harammm ve ayaklarımın altında. fakat hemşericilik ooneala. (birisi bunu bana izah edebilir mi)
  • Ahmet Işık GünkutAhmet Işık Günkut3 sa önce
    Sayın Dilipak, sorularım aşağıdadır;1) Din ve ahlak partiler üstü değil midir sizce ?2) Ak Parrt'i yönetiminde din ve ahlak adına sizce feyz alabileceğimiz , önde gelen, örnek birkaç isim belirtebilir misiniz? Teşekkürlerimle
  • AlperAlper3 sa önce
    Ohooo sayın dilipak siz uçmuşsunuz. Siyasal İslam ideolojisinin temeli yalan, talan, iftira, yağma üzerine kurulmuştur. Sakın inkar etme dilipak efendi. Tarih bize bunu 100 kere göstermiştir. Bugün Türkiye de yaşananlar da bunun sonuncusuydu. Artık talan ve yağma edemeyeceksiniz, yalan söyleyemeyecek, iftira atamayacaksınız demeyi çok isterdim ancak yazılarınızın yayınlandığı gazete buna devam ettirmeye gayet kararlı. Ve hiçbir siyasal islamcı bundan vazgeçemez. Ama öyle birgün gelecek ki tükürülecek yüzünüz bile olmayacak. İşte sen o zaman çıkacaksın ve tipik bir siyasal islamcı gibi ben bunları uyardım aslında ben de sizdenim diyecek alçaklığı ve riyakarlığı yapacaksın. Çünkü sen bir siyasal İslamcısın ve bizler bunu asla unutmayacağız.
  • MUZAFFER ÇEBMUZAFFER ÇEB3 sa önce
    NAFAKA MAĞDURLARININ TOKADI AKP YE AZ GELDİ ANLAŞILAN MECLİSE KOKONALAR İÇİN HAYVAN HAKLARI KANUNU İLE UĞRAŞIYORLAR. O KADAR MAĞDUR İNSAN VAR DUYMUYORLAR BİR DAHA OY VERMİYORUM. SOL CENAHA YALAKALIK ETMEYE DEVAM EDİN. CİMER BİMER TRAŞ GÜVENMİYORUM SİZLERE
  • HATAYHATAY3 sa önce
    Vizyondaki kişiler hiç AK PARTİ li gibi gözükmüyorlar. Değerlerimizin çoğundan uzak yaşıyorlar.İpi koparmışlar.Nerede değersiz ,kişiliksiz biri varsa o bizi temsil etmeye başlamış.Haliyle herkese bu durumu anlatamasın.
  • NazlıNazlı3 sa önce
    Sesimiz gözümüz kulağımız olmuş vesselam biz reise ulaşamıyıruz malum inş bu yazılar ulaşır tabii işgüzarlar gazeteyi tam verirse
  • ALİ ÇELİKALİ ÇELİK3 sa önce
    ABDURRAHMAN ABİ,DEDİĞİNİZE HARFİYEN KATILIYORUM.AĞZINIZA SAĞLIK.DAHADA SERT ŞEYLER YAZIN ABİ.
  • Züleyha kazarZüleyha kazar3 sa önce
    Sayın dilipak gereken her şeyi söylemiş ben başakşehirde oturuyorum. Kraldan çok kralcı var
  • Öğretmen Öğretmen 3 sa önce
    Sayın Dilipak, yazınızın özellikle üst kısmında AK Parti ye yönelttiğiniz eleştirilerin benzer şeklini seçimden önce de sıkça yapmıştınız. Ve siz asla adaletten ayrılmamak gerek diyen, kibir Müslümanın en büyük düşmanlarındandır diyen bir Müslüman olarak bütün bunları yapan yani Allah ın en büyük emirlerini çiğneyen bir partiye ve kişilere mi oy verdiniz acaba diye kafam karıştı...
  • ANKARA-İsTANBUl ANKARA-İsTANBUl 3 sa önce
    Ankara ve İstanbul’u kaybettik . Millet ders de verdi mesaj da verdi. Ne yapıldı ? Hiç bir şey. Ne yapılacak . Hiç bir şey . Sadece bir kaç pansuman tedbir .
  • HalidHalid3 sa önce
    Şimdi kimse ne alaka diyecek ama bilinki bu bile dinden hukuktan yoksun bir toplum oldugumuzu gozler onüne seriyor..istanbul sözlesmesi gibi sapık ve sapkın bir yasayı hangi vijdan hangi imanla bagdastırırsınız.lgbt gibi sapıkları yasayla korumaya alan onlara evlatlarımızın bu pislik işi yapmasinı polis gücüyle koruma altına al tv kurmasını gazete dergi basmasına yıllarca müsade et ab iyum yasaları adı altında toplumu ifsat etsinler ilk okuldaki cocuklara cinsiyet esitligi sapıklıgını müftedata koysunlar ondan sonra dindar insanlardan oy bekle ak parti .ne allah katında ne toplum nezdinde itibarın biter sanki kendisine yıllardır bu sapkınları destekle cocuk ve genclimizi yoldan cıkar feminizm gibi sapkınları mahkemelerde kral yap diye oy verdi bu kitle..kimse chp yi sevdiginden degil ama sırf ak partiye soguk bir dus aldırmak icin ya chp yamagına oy verdiler yada sandık başına gitmediler saglam vatandaşlar iki yanlıştan birini niye tercih edelim sapkınları desteklemede chp yi bile solladı akp hadi bunada yalan deyin.
  • ahmet koçakahmet koçak3 sa önce
    sevgili reisimiz etrafındaki dokunulmazlık halkasını kaldırıp direk halkını dinlemediği müddetçe sorunları bilip çözemeyecek ve istenen başarı gelmeyecek.biz sorunları mailden yazıyoruz bunun hiç biri erdoğana bildirilmiyor.yada erdoğan şu konuları bana getirmeyinmi diyor.bu yanlışlar hızla tesbit edilmeli,önümüzdeki 4 sene bir fırsattır.henüz herşey bitmiş değil."bir topluma olan öfkeniz sizi adaletsizliğe sevketmesin"ayetini çok okumalı.24 haziran başkanlık seçiminden 10 gün sonra "cumhuriyet başsavcısının fetöyle ilgili hiç bir bağlantısı yoktur"resmi belge almasına rağmen oğlumu ihraç edip hapse atmak için uğraşıyorlar.2 senedir yaşadıklarımızı yüce RAB bim c.c. biliyor.24 haziran 2018 den sonraki ihraçlarda büyük yanlışlıklar yapıldı.sayın ERDOĞAN ın bu ülkeye ve birçok ülkeye büyük hizmetleri oldu,türk halkı insan yerine konuldu lakin bu fetö piçi bu yapılanlara gölge olmaya çalışıyor,bizde direk mağdur olanlar olarak yalvarıyoruz lütfen bu güzel hizmetleri bir terörist yüzünden heba etmeyin.adaletli bir şekilde araştırma yapılsaydı bu sıkıntılar olmayacaktı.lütfen iş işden geçmeden artık bizi umursayın.
  • Her şey yokundaymış .!!!Her şey yokundaymış .!!!3 sa önce
    Yapılan açıklamalara bakılırsa millet yanlış oy kullandı . Millet hata yaptı .. Sözün bittiği yer bu olmalı .
  • UMUT VAR MI ??UMUT VAR MI ??3 sa önce
    Yapılan açıklamalara bakılırsa hiç bir ciddi değişim yapılmayacak gözüküyor . Acaba değişim yapmak İçin kalifiye adam mı bulamıyorlar . Çok ilginç . Halkın verdiği mesaj maalesef doğru okunmuyor gözüküyor .
  • Ramazan Mürsel YücelRamazan Mürsel Yücel3 sa önce
    Bu tür yazıları görmemiz için 800 bin fark yenmesi mi gerekiyordu?
  • MuratMurat3 sa önce
    Milliyetçi, muhafazakâr, kapitalist bir nato ülkesi olan Türkiye'de Müslümanlığın "Kur'an'a tabi olmak değil de sola (sosyal demokrasi, sosyalizm, komünizm) karşı olmak" şeklinde algılanmasınınnedenlerini sorgulayan gençler giderek artıyor (M.B.).
  • Mehmet OkurMehmet Okur3 sa önce
    Cok guzel bir yazi olmus. Damat yerine Turkiye diyemedigimiz surece maalesef hic bir sey degismez.
  • KubilayKubilay3 sa önce
    Bence en kısa zamanda Anayasa tekrar değişmeli ve PARLAMANTER SİSTEME DÖNMELİYİZ..
  • durmak yok yola devamdurmak yok yola devam4 sa önce
    Neredeyse tüm büyük kentleri kaybeden Erdoğan: "Milletimiz seçimlerde AK Parti ve MHP'ye 'durmak yok yola devam' demiştir"
  • a.lideria.lideri4 sa önce
    RTE, "24 Haziran'da bu kardeşinize yetkiyi verin, faizle, dolarla, şunla, bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz" demişti. Sonuç?Bu konuyla ilgili bir yazı lütfen.
  • İSMAİL AYDEMİRİSMAİL AYDEMİR4 sa önce
    Adalet, Aile, Gençlik konularında ciddi sorunlar yaşanıyor. Eğitim, tarım da öyle. Sağlığın sürdürülebilirliği tartışmalı. Dış politika ve ekonomi ile ilgili kaygılar giderek artıyor.
  • Ali balikciAli balikci4 sa önce
    Ağzına yüreğine sağlık çok doğru acil toparlanıp menfaat çetelerinive kaynakları temizleyip bismillah deyip davasına sahip çıkanlarla yeni bir yol haritası çıkarmak gerek tşk ler
  • alkanalkan4 sa önce
    DİLİPAK BU BELEDİYE SEÇİMLERİNİN AKİBETİNİ TAHMİN ETMİŞ OLMALISINKİ YARIM YAMALAKDA OLSAİKAZ ETMEYE DEVAM ETTİN.AKP İÇİNDEKİ ÇIKARCILARDA MENFAATÇİLERDEN DEM VURURKEN AKP BAŞKANINA ULAŞAMADIGINIZI YAPILANLARDA ERDOGANIN HİÇBİR VEBALİGÜNAYOK İAMAJI VERMEYE DEVAM ETTİN.AK PARTİ BAŞKANI BAKAN MİLLET VEKİLİ VE PARTİ YETKİLİLERİNİN KİN NEFRET DİLİ VE İFTİRALARINI GÖRMEZDEN GELDİN.YAZILARINDA HZ ÖMERDEN HALİT BİN VELİTDEN ÖRNEKLER VERİR KEN SIRA ERDOGANA GELİNCE ERDOGAN OLMASA YANDIK BİTTİK DİN ELDEN GİDER DEME NOKTASINA GELDİNİZ VE AYNI DÜŞÜNCE ÜZERE DEVAM EDİYORSUNUZ.HERCANLI VARLIKGİBİ BİRGÜN GELECEK ERDOGANDA HAKBAKİ OLUNCA SEVABIYLA GÜNAHIYLA ALLAHIN HUZURUNA VARACAK.İSLAM DAVASI DEĞİLDE AB İLHAMKAYNAGI OLAN ÇIKAR VE MENFAAT İÇİN BİR ARAYA GELEN SİZ AKPARTİLİLERİ KİM BİR ARADA TUTACAK.KİM BİR HAYRA SEBEB OLURSA O HAYRI İŞLEMİŞGİBİDİR KİM BİR ŞERRE SEBEB OLURSAO ŞERRİ İŞLEMİŞ GİBİDİR DÜSTURU GEREĞİNCE AB UYUM YASALARI ADI ALTINDA İSLAMA AYKIRI ÇIKARILAN KANUN VE DÜZENLEMELERİN VE BALİDE GÜNAHIDA SİZLERİN BOYNUNA.İYİKİ BU DÜNYANIN ÖTEKİ DÜNYASI VAR MAHKEMEYİ KÜBRA HESAP MİZAN VAR.GAMYOK.
  • YAVUZ ÖZTÜRKYAVUZ ÖZTÜRK4 sa önce
    1946 Seçimlerinde hile yapan CHP 'yi halk14 Mayıs 1950 'de sandığa gömdü. Darbe oldu buna kızan halk1961 de Demokrat Parti devamı olanAdalet Partisine oy verdi. Kenan Evren'nin işaretine rağmen Anavatan yani Özal kazandı. 89 yerel seçimlerinde belediye başkanlarını çalıştırmayız diyen Özal'a karşı SHP yani Erdal İnönü'yü kazandırdı. 94 seçimlerinde yok sayılan soruşturma ile tehdit edilen, medyatarafından linç edilen Erdoğan kazandı. 2007 de Anayasa Mahkemesiyle 367 kararına kızan halk Ak Partiyi % 47 taşıdı. YSK'nın haksız iptal kararına , temelsiz bir şeyler oldu çalındı iddialarına inanmayan , medyanın linç ettiği ettiği İmamoğlu'na bu sefer 800 bin oy farkla seçti. Ülkemizde demokrasi eksik olabilir ama Halk her zaman sandığa namusuna sahip çıkmıştır.
  • Fatih TuncelFatih Tuncel4 sa önce
    İstanbul'un susuz günlerinde gelişine YAĞMURLA GELEN ADAM demiştim...Bu yaz başı da çok fırtınalı bir yağmur eyyamı ile sanki bir şeyler söylemek ister gibiydi bizlere..Reis'in bir mü'min olduğuna olan gıyabi inancımız değişmedi elbet..Onu gerçekten sevenleri olarak..Ben de zat-ı aliniz gibi pek çok oportünist ve liyakatsiz tanırım o meydanda..Dünyadaki mazlumların gözü kulağı hep burada oldu on yedi yıldır..Ümmet için üzülüyorum azizim..Zira şairin dediği gibi ''Bais-i şekva bana hüzn-i umumidir Kemal / Kendi derdi gönlümün billah gelmez yadına..Fiemanillah
  • Tebrikler hocam Tebrikler hocam 4 sa önce
    Hocam bi chp lo olarak günlük buradan sizin yazılarınızı okuyorum ve sizi gerçekten takdir ediyorum.Tarafsiz objektif yorumlariniz o kadar doğru ki gerçekten sizin gibi yazarlara ülkenin çok ihtiyacı var.Herkes at gözlüklerini çıkarıp böyle yorumlar yapsa ülkede ekonomi fabrika kalkınma konuşsak keşke.Saygilarimla hocam
  • NihalNihal4 sa önce
    Benim çalıştığım şirket Trabzonluların çalışanların çoğuda Trabzonlu kesinlikle İmamoğluna oy vermediler sonuca üzgünler...İşyerimizdeki Sevinenler Başta Kürtler,Aleviler,Bulgaristan göçmenleri,dinazorlar(sabit CHP liler) ve çakma milliyetçiler oldu ağızları kulaklarına varıyor onlarher zaman öyleydiler zaten yani düşmanların sevinip dostların üzülmesi oldu.Ak partiler ise neşesiz ağızlarını bıcak açmıyor moraller son derece bozuk evet HÜSRAN oldu!!!
  • talha sağlamtalha sağlam4 sa önce
    Bürokrat yapılanması devlet adına işçiyle, memurla ve vatandaşla muhatap, olumlu veya olumsuz. Tek başına, güçlü ve uzun süreli devam eden iktidarın kaçınılmaz bir olumsuz sonucu oldu bu bürokratik yapılanma. Neredeyse hemen hepsi siyaseten atandı. Ehliyet ve liyakat durumları yetersiz. Sorumluluğunu aldıkları işi kotarmaktan insanı tanımak kazanmak iyiye güzele başarıya yönlendirmekten acizler malesef. Her türlü hatayı olumsuzluğu ve başarısızlığı yukarıya değiştirerek aktarmakta ve birbirlerini korumakta üstlerine kayıtsız şartsız itaatte mahirler ama... Bulundukları makamlarla büyük olmaya devlet olmaya çalıştılar sadece.. İktidara ve devlete insanları küstürmekte de oldukça mahir oldular. Bugün İstanbul seçimini kaybetteren amillerin başında bu bürokratik yapı bürokratlar gelmektedir, hatta parti yapılanması ve idareceilerinden de önce... Gerçek anlamda bu özeliştiriyi başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere iktidar erkini elinde bulunduranlar gene anlamayacaklar. Göstermelik değişiklikler ile makus talihe yelken açacaklardır. Benim şahsen gerçek anlamda ders alıp gereğinin yapılacağına inancım yok. Sayglarımla...
  • mustafamustafa4 sa önce
    selamünaleykümhocam yazıyorsunuz lakin boşa yazıyorsunuz okuyup değerlendirmeyen yöneticilere yazıyosunuz bakın görelim 3 sene sonra başkanlık seçimleri var ama kimse uçurumun kenarında yaşadığını farketmiyor allah aşkına ne olduda bu partiyi kuranlarla küsüldü her yer yalak doldu bakın şimdi onlar onlar oldular seslerini duyurmak için parti kurmaya çalışıyorlar öcalana sorulur olduda kardeşim denilenlere nedir derdiniz diye sorulmaz oldu zülmediyoruz kendimize hainlerle işbirliği yapanlar ne çıkıyor şirin gösteriliyor pirim yapıyor UYAN REİS YAKININDAKİLERE DİKKAT ET YOKSA YAZIK BU MİLLETE
  • nazmi aslannazmi aslan4 sa önce
    üstadım sizin bu yazınızın bir kopyasını Erdoğana da göndermek lazım
  • Emrullah AkbulatEmrullah Akbulat4 sa önce
    Üstadım İBB yanlış yönetildi. İBB de ki müdürlerin kahır ekseriyeti Trabzon - Rizelilerden seçildi. Onlar da hemşericilik yapmaktan hemşerilerini bir yerlere yerleştirmekten seçim çalışmalarında bile destek vermediler. Örnek İtfaiye kurumu. 1 numarası hariç ki o da ehil değil çoğunluğu Trabzon - Rizeli müdürlerden oluşuyor. Savurganlık had safhadaydı. Memur Sen ise hazin bir durum yaşadı orası da işgal altındaydı ve atamalarla hemşeri kumpası orada da devam etti. Önümüzde ki günlerde memurlar farklı sendikaya geçerse şaşırmayalım. Maalesef Erbakan Hocamızın zamanında yaşadığımız hazin son Ak Parti de de yaşanıyor. Gayret edenler değil çıkarcılar - yardakçılar malı götürme peşinde. İslami düşünenler olarak ne belediyelerde ne devlet yönetiminde birikim oluşturamadık. İnşaallah her gelişme inananların leyhine sonuçlanır. Selam ve muhabbetlerimi sunuyorum.
  • aliali4 sa önce
    bugün çaya ve şekere yüzde 15 zam geldi emekliye yüzde 5 verecekler.işte adil yönetim.
  • VASFİ BAĞCIVASFİ BAĞCI4 sa önce
    SAYIN DİLİPAK DÜZENLİ OLARAK KÖŞE OKURUNUZUM SİZİN BU ANLATTIKLARINIZ DENİZİN ÜSTÜNDE KÖPÜK BEN BİR AK PARTİLİ OLARAK ÇOK ÜZÜLÜYORUM LÜTFEN TABANA KULAK VERSİN BİRAZ HALKA İNSİNLER SÖYLENEN HİÇ BİR ŞEY YAPILMIYOR BİR İNSAN HASBEL KADER BÜROKRAT OLUYOR BUBÜROKRAT BİR ŞEHRE ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİYOR İSTEK LİSTESİ AKLA ZARAR BİZDE SÖZDE İNANÇLI İNSANLAR OLARAK İSRAF HARAM DİYORUZ KİTAPLAR DOLUSU BURAYA YAZABİLİRİM.SİZ ANLAYIN
  • mizanmizan4 sa önce
    18 yaşında seçmene oy hakkı vermenin ne gibi akli delili var merak ediyorum. Türkiye de daha bir ekmek parası kazanamamış insana seçme hakkı verilmesi saçma idi. Doğruları güzel söyleyen insanlar düşman değildir. Düzgün insanlardır. Yalaka insanlarsa sürekli pohpohlar ve çevrenizde dört dönerler artı sizin düzgün iş yapmanıza da engel olurlar. Zamanınızı boşa harcatırlar. Dinime zarar vermiyorsa liyakatli adama görev veririm. Damadım liyakatli mi diye bir düşünürüm. En önemlisi oy kazanacağım diye temel prensiplerimden, sağlam dini hükümlerden taviz vermemeli. Milli birlik ve beraberliğe evet ama ırkçı/kavmiyetçi aşırı söylemlere hayır. Hizmet Allah'ın dinine olmalı. İki de bir demokrasi demenin ne anlamı var. Demokrasi sanki çok ideal bir seçme sistemi imiş gibi. Toplumda nice yetenekli kişiler bir siyasi partide olmadığı için ve maddi nedenlerle ön plana çıkamıyor. Kimsenin geçmiş pislikleri yeterince ve objektif araştırmaya tabi tutulmuyor. Temiz insanlar temiz toplumları oluşturur. En önemlisi "yalakalık" sistemi bizde kalkmadan çok fazla kimse düzelme beklemesin. Bir Hükümet üyesi düzgünce neden "Senden büyük Allah var, o da şöyle buyuruyor diyemiyor acaba?" Ölçüsü İslam olmayan insanlar batının uyduruk gerekçeleri ile oyalanır durur. Derdi İslam olanın bakacağı kaynaklar ve sonuç bellidir. Baki olan Allah gerisi gelip geçicidir, tıpkı bu dünya gibi. Allaha tapmakta ve resulüne uymakta canımızı yaksa da fayda vardır.
  • EDEEEDEE4 sa önce
    ÜSTAT SİZİN BU YAZILARI VEYORUMLARI BAŞKAN VEYA DANIŞMANLARI OKUMUYORLAR MI
  • AslanAslan4 sa önce
    Desteklediginekremmüdafa camilerde Her günhatim indiriyodu degilmi.
  • cem06cem064 sa önce
    Bu devirde bu kadar yalana dolana ihanete, apo itien feoto itine sarılmanıza rağmenAKP adayının bu kadar oy alması mücize. AKP nin hakkı %1,5.Nerde bebek katili apo ya feto canısine meydan okuyanlar nerde gerçek müslümanlar. Müslümanın yer, doğrudan dürüstren yana olmalıydı. Demekki müslümanlığınızd yalan tek derdiniz mideniz.
  • yeni türkiyeyeni türkiye4 sa önce
    1 milyon 29 bin öğrencinin girdiği LGS sınavında 20 soruluk matematik testinde ortalama doğru cevap sayısı 5.
  • dindar kindar - hak ve adalet ve hukukdindar kindar - hak ve adalet ve hukuk5 sa önce
    SON DAKİKA! EV HAPSİNDE TUTULAN ABD KONSOLOSLUK ÇALIŞANI METE CANTÜRK SERBEST BIRAKILDI
  • turgayturgay5 sa önce
    insanın eğri kılıçlı dostları olmasından güzel ne olabilir hocam...selam ve dua ile...
  • JurnalJurnal5 sa önce
    VİCDANI NI KAYBEDEN AKPARTİ;EN SON İSTANBULU DA KAYBETDİ...SEÇİMLERDE BİR AY DÜĞME İLİKLEYİP;DÖRT SENE MİLLET E DÜĞME İLİKLETEN AKPARTİ İÇİN;NİHAİ SON.!? SN YAZAR, AYLARDIR ÜSTÜ KAPALI,İMALI SÖZLERLE ADETA HAVANDA SU DÖVEREK,SEÇİMİN KAYBEDİLMESİN DE SENİNDE PAYIN VAR.B.ALBAYRAK HEM ENERJİDEN,HEMDE MALİYEDEN NASIL ANLIYOR DİYEMEDİN.81 VİLAYETİN;51 VILAYETİNİN VALİSİ TRABZONLU DİYEMEDİN MESELA vs vs.GALİBA CESARETİN YETMEDİ.DİNİ VE İSLÂMİ SÖZLERLE İKTİDARI uyarıyorMUŞ gibi yaptınız güya...HEM NALINA HEM MIHINA VURDUNUZ.SONUÇ: AKPARTİ GİDERSE;SENİN VE HİÇBİRİNİZİN ESAMESİ BİLE OLMAYACAK BU ÜLKEDE.?
  • NurullahNurullah5 sa önce
    Ben Reis'in yerinde olsam "ule krolar, karnınızı doyuran ben, sizleri evlendirip gerdeğe sokan ben, ule neyiiz eskik krolar, vallaha sataram Türkiye'yi hah" derdim.

Abdurrahman Dilipak

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