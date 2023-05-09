Zümrüt gibi değerli maden rezervi iddialarına dünyaca ünlü milyarder Elon Musk'tan cevap! Kader kararı

Milyarder Elon Musk'tan zümrüt madeni iddialarına cevap: Mutlu bir çocukluk geçirmedim!Twitter'da @DogeDesigner adlı bir kullanıcı, milyarder iş insanı Elon Musk'ın bursla okuyup iki işte çalışmasına rağmen 100 bin dolar borçla mezun olmasını paylaştı. @dvorahfr kullanıcı adına sahip Twitter kullanıcısı ise zengin bir aileye sahip öğrencinin de mali sorunlar yaşayabileceğini belirterek söz konusu bilgilerin güvenilir olmadığını paylaştı. Peki, gerçekten de Musk'ın babası zengin miydi, değil miydi? Musk, iddialara yönelik ilk defa konuştu...

ELON MUSK TÜM İDDİALARA CEVAP VERDİ

Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk ise uzun süredir sosyal medya platformları ve haber sitelerinde dolaşan iddialara cevap verdi. Musk konuyla ilgili uzun bir metin yayınlayarak, babasının kanıtlanmış herhangi bir zümrüt madeni olmadığını belirtti.

KENDİ KADERİNİ KENDİ YAZMIŞ! KADER KARARI

Hatta kardeşi ve kendisinin babası Errol Musk'a maddi anlamda destekte bulunduğunu ve bunun nedeninin de küçük çocuklar olduğunu dile getirdi. Elon Musk'ın tweeti tam olarak şu şekildeydi:

"Orta gelirli bir durumda büyüdüm ama mutlu bir çocukluk geçirmedim. Şimdiye kadar kimseden miras almadım ve kimse bana büyük bir maddi hediye vermedi. Babam 20 ila 30 yıl boyunca başarılı olan küçük bir elektrik/mekanik mühendisliği şirketi kurdu ancak zor günler geçirdi. Yaklaşık 25 yıldır esasen iflas etmiş durumda. Babam, benden ve erkek kardeşimden mali destek istiyor. Bununla birlikte bana paradan daha değerli olan fizik, mühendislik ve inşaatın temellerini öğrettiği için övgüyü hak ediyor ancak liseden sonra beni finansal olarak anlamlı bir şekilde desteklemedi."

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"Kendisine maddi destek sağlamamızın şartı kötü davranışlarda bulunmamasıydı. Ne yazık ki yine de yaptı. İşin içinde küçük çocuklar var. Bu yüzden onların refahı için maddi destek sağlamaya devam ettik. Sözde 'zümrüt madeni' ile ilgili olarak bu madenin var olduğuna dair hiçbir nesnel kanıt yok. Bana Zambiya'da bir madende hissesi olduğunu söyledi ve bir süre ona inandım ama madeni kimse görmedi ve varlığına dair herhangi bir kayıt yok. Bu maden gerçek olsaydı abimden ve benden maddi destek istemezdi.

Elon Musk tarafından yapılan açıklama sayesinde babasının kanıtlanmış şekilde zümrüt madeni sahibi olmadığı ortaya çıktı. Hatta kendisinin ona finansal destekte bulunduğu da iddiaların gerçek olmadığını güçlendirdi. (Hindustan Times ve Twitter)