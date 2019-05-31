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Zümrüt Apartmanı kitabı yazarına büyük şok!

"Zümrüt Apartmanı" adlı skandal kitabın yazarı Abdullah Şevki Yurtvermez hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar, kitabı basan yayınevi sahibi Alaattin Topçu hakkında da 6 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

31 Mayıs 2019 Cuma 17:57
Zümrüt Apartmanı kitabı yazarına büyük şok!

Alınan bilgiye göre, nöbetçi asliye ceza mahkemesine gönderilen  iddianamenin kabulü halinde Yurtvermez, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "müstehcenlik"   suçunu düzenleyen 226. maddesinin 3. fıkrası uyarınca 5 yıldan 10 yıla kadar,  Topçu ise aynı maddenin 5. fıkrası uyarınca 6 yıldan 10 yıla kadar hapis  istemiyle yargılanacak.

TCK 226/3. fıkrasında, "Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren  ürünlerin üretiminde çocukları, temsili çocuk görüntülerini veya çocuk gibi  görünen kişileri kullanan kişi, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis ve beş bin güne  kadar adli para cezası ile cezalandırılır", aynı maddenin 5. fıkrasında ise "Üç  ve dördüncü fıkralardaki ürünlerin içeriğini basın ve yayın yolu ile yayınlayan  veya yayınlanmasına aracılık eden ya da çocukların görmesini, dinlemesini veya  okumasını sağlayan kişi, 6 yıldan 10 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli  para cezası ile cezalandırılır" hükmü yer alıyor.

İddianamede, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal  Hizmetler Bakanlığı ile çok sayıda dernek ve baronun da "şikayetçi" olarak yer  aldığı öğrenildi.

 

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 17:57
  1. KİTAP
  2. zümrüt apartmanı
  3. GÜNCEL Haberleri

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  • Mehmet Tanriverdi Mehmet Tanriverdi 24 dk önce
    Bir sey cikmaz,sadece halkin tepkisini bertaraf etmek icin yapilan yüzeysel seyler bunlar.Hakim onlar savci onlar.
  • TURGUTTURGUT1 sa önce
    INSAN DEMEYECEGIM, BU MAHLUKTA TAM BIR SAPIK TIPI VER..
  • Abdülhamit Doğrucu Abdülhamit Doğrucu 1 sa önce
    2013 yılında basılan kitabın yayınlanmasına bandrol vererek izin veren kültür bakanlığı Personelinide ceza verilsin.adam sapık kitabı yazmış kafasına göre baskı yapan kitap evidebulmuş.eyyy kültür bakanlığı sen ne iş yaparsın niye kitabı okumadan kontrol etmeden yayınlanmasına izin veriyorsun.bakanlığın hiç mi sucu yok eyyy numan kurtulmuş o zaman kültür bakanı sendin.hiç mi utanmıyorsun
  • BahoBaho2 sa önce
    Devletin içini kemirerek oturdukları yerden maaş alan ve bu kitabı onaylayanlara ceza yok mu?

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