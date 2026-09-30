Zulme ve haksız kazanca geçit vermeyen devlet iradesi

Sermaye piyasalarında gerçekleşen işlemlere ilişkin soruşturma sürüyor ve tüm ülkenin gözü, kulağı burada. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, daha önce hakkında yurtdışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Erdin Özel gözaltına alındı. Son olarak soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen dört şüphelinin daha tutuklandığını dile getirilmiş, tutuklamalarla birlikte tutuklu sayısı 51’e yükselmişti. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürütülen fon soruşturmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasındaki fonlardan para çıkışlarının incelendiğini 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığının dondurulduğunu bildirmişti. Ticaret, şüphesiz ki rızka açılan meşru bir kapıdır; ancak bu kapının arkasında haksız kazanç, gizli imtiyazlar ve manipülatif manevralar yer almaya başladığında, sistemin temelleri sarsılır. TERA ve bağlı kurumların yöneticilerine kadar uzanan tutuklama ve yakalama kararları, finansal piyasaları kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmek isteyen odaklara karşı verilmiş net bir mesajdır. Hiçbir sermaye grubu, hiçbir holding, hukukun ve millet menfaatinin üzerinde değildir. Temennimiz ve beklentimiz, bu derinlikli soruşturmanın hiçbir karanlık nokta bırakılmadan neticelendirilmesidir. Yetkililerin gösterdiği adli kararlılık, finansal sisteme olan güveni yeniden tesis etmek adına elzemdir. Bu ülkenin kaynaklarıyla beslenen her yapının, attığı her adımda bu aziz millete ve hukuka karşı hesap verebilir bir duruş sergilemesi yegane arzumuzdur. Zulme ve haksız kazanca geçit vermeyen devlet iradesinin, bu süreçten de alnının akıyla çıkacağına olan inancımız tamdır.