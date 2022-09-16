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Aktüel Zorlu ve Polatkan hayırla yâd ediliyor
Aktüel

Zorlu ve Polatkan hayırla yâd ediliyor

27 Mayıs 1960’da Adnan Menderes hükümetini silah zoruyla deviren darbecilerin idam ettiği Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan, Hakk’a irtihallerinin 61. yıldönümünde rahmetle anılıyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-16 09:49:00 -
Zorlu ve Polatkan hayırla yâd ediliyor

HABER MERKEZİ

Türk dış politikasını ve maliyesini ‘milli çıkarları’ gözeterek yöneten Zorlu ve Polatkan, aradan geçen süreye rağmen milletin gönlündeki acısı tazeliğini hep korudu. Türkiye’nin demokrasi ve hukuk tarihine kara bir leke olarak geçen tiyatro niteliğindeki Yassıada yargılamaları sonrasında başta Menderes olmak üzere Zorlu ve Polatkan idam cezasına çarptırılmıştı. Darbecilerin ve postal sevici zihniyetin kurbanları olan Zorlu ve Polatkan, halkın adamı 8. Cumhurbaşkanı Özal tarafından Topkapı’da Anıt mezarlara defnedilmişti.

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