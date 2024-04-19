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Gündem Zorlu holdinge saldırı! Kurşunlar binanın camlarına isabet etti
Gündem

Zorlu holdinge saldırı! Kurşunlar binanın camlarına isabet etti

Yeniakit Publisher
2024-04-19 09:57:22 - 2024-04-19 09:57:22
Zorlu holdinge saldırı! Kurşunlar binanın camlarına isabet etti

Zorlu holdingin Şişli'de bulunan binasına kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Kurşunlar binanın dış cephesine isabet etti.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, holding binasının bulunduğu caddeye yaya olarak gelen kişi ya da kişiler tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle binaya silahla ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken olay yeri inceleme ekipleri, binada ve çevrede incelemelerde bulundu. Mermiler, binanın birinci katındaki camlara ve dış cepheye isabet etti. Polis saldırı sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


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