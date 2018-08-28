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Zorla evlendirilmek istenen kız çocuğunu polis son anda kurtardı

Ankara'da 155'i arayarak ailesi tarafından zorla evlendirilmek istendiği ihbarında bulunan 14 yaşındaki kız çocuğu, polisin operasyonuyla düğün salonundan kurtarıldı.

28 Ağustos 2018 Salı 12:13
Zorla evlendirilmek istenen kız çocuğunu polis son anda kurtardı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, başkent Ankara'da Altındağ ilçesinde ikamet eden 14 yaşındaki Y.Ç, dün 155 polis imdat hattını arayarak ailesi tarafından zorla evlendirilmek istendiğini ve düğün töreni yapılacağı ihbarında bulundu.

İhbarın ardından harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğünün yapıldığı Karapürçek Mahallesi'ndeki salona operasyon düzenledi.

Küçük kızı zorla evlendirmek istedikleri iddia edilen anne ve babası ile damat T.Ç. (23) gözaltına alındı.

Şüphelilerin Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, polis ekiplerince koruma altına alınan çocuğun ise Sosyal Hizmetler yetkilileri koordinesinde bir sığınma evine yerleştirildiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 12:13
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