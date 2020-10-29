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Teknoloji Zoom'a uçtan uca şifreleme özelliği geliyor
Teknoloji

Zoom'a uçtan uca şifreleme özelliği geliyor

Video konferans uygulaması Zoom, Whatsapp'ta bulunan uçtan uca şifreleme özelliğini bünyesine eklemeye hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 01:24:00 -
Zoom'a uçtan uca şifreleme özelliği geliyor

Koronavirüs pandemisi sırasında popülerliğini arttıran video konferans uygulaması Zoom, güvenlik konusunda önemli bir adım atıyor. Şirket, Whatsapp'ta yer alan uçtan uca şifreleme özelliğini ilerleyen günlerde tüm kullanıcıların hizmetine sunacak.

Whatsapp'ta yer alan bu özellik, Zoom'un masaüstü sürümünün yanı sıra Android ve iOS sürümlerinde de yayınlanacak. Güvenliği arttıracak bu özelliğin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.

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