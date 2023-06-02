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Aktüel Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu
Aktüel

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Yeniakit Publisher
2023-06-02 20:39:00 -
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak’ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 gram uyuşturucu madde, 41 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi ve 1 adet tabanca ele geçirildi. U.A, G.T, M.K, D.E, T.G, N.Y. ve M.G.’ye uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan adli işlemler yapıldı.

D.K. isimli şüpheli uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen D.K. mahkeme tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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