Zonguldak'ta resmi ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretim uzaktan yapılacak
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, resmi ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetleri, uzaktan eğitim yoluyla sürdürülecek.
İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınında vaka ve hasta sayılarında yükseliş görülmesiyle İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda birtakım yeni tedbirlerin uygulamaya konulduğunu belirtti.
Tosun, Kovid-19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak, resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıfları için 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçme kararı alındığını bildirdi.