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Aktüel Zonguldak'ta resmi ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretim uzaktan yapılacak
Aktüel

Zonguldak'ta resmi ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretim uzaktan yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-11-29 12:21:46 -
Zonguldak'ta resmi ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretim uzaktan yapılacak

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, resmi ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetleri, uzaktan eğitim yoluyla sürdürülecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınında vaka ve hasta sayılarında yükseliş görülmesiyle İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda birtakım yeni tedbirlerin uygulamaya konulduğunu belirtti.

Tosun, Kovid-19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak, resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıfları için 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçme kararı alındığını bildirdi.

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